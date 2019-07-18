Anderson .Paak - 由教堂鼓仔，到格林美巨星

美國最大型的鼓專題雜誌 Modern Drummer 每月都會邀請世界各地不同類型的星級鼓手作訪談，而8月號的封面人物便是獲得2019格林美獎 ( Best Rap Performance ) 的超人氣歌手兼製作人 Anderson .Paak 。原來他是玩 gospel 出身? 鼓又如何影響他的音樂生涯? 大家一起看看!

Anderson .Paak。( 圖片來源: Billboard )

今年33歲的 Anderson .Paak 來自南加州的 Oxnard ，擁有非裔美國和南韓血統。2012年以藝名 Breezy LoveJoy 推出 hip hop 作品，由2014推出首張專輯《 Venice 》至到今年發行的 《 Ventura 》，.Paak 一直和自己的樂團 The Free Nationals 和其他唱作人製作橫跨 funk 、 soul 和 hip hop 的歌曲。 . Paak 走來的路一直不易，童年時，父親險將他媽媽毆打至死，而且經常進出監獄，和父親再次見面，已經陰陽雙隔，他因毒品而喪命。

而 Anderson .Paak 的打鼓生涯亦是由媽媽開始。在 Modern Drummer 訪談中， . Paak 說起自己最早期的音樂時光:「 最早期，我是看 Snoop ( dogg ) x Dr. Dre 的影片，還有和媽媽一起聽 Earth Wind & Fire 和 Frankie Beverly 。」他頓時迷上這些 old funk 和 old soul 當中濃厚的 R & B 節奏，加上他想成為如 Michael Jackson 般的舞王，鼓這種樂器自然對他有重大的意義。六年級的 . Paak 已經日夜練舞、和人 battle，聽到新的 rap，便會鎖上房門，不斷聽、記下，然後翌日回校便在同學面前表演。回到家也不閒着，經常敲打着周圍的物件，母親便提議他找一樣樂器來學。鼓便成為了支撐他成長的重要朋友。

縱然他一開始很討厭理解音樂，但因為看見母親第一次跟着自己打的 groove 而起舞，他便下定決心，好好學習。直到有位親戚知道他會打鼓，便帶他到一間教堂，他一看到教堂裡的合唱團便非常震驚，這裡玩的音樂和自己在家裡打的，完全是兩個世界的事。一開始的試驗並沒有得到其他成員的認可， . Paak 便坐在鼓手旁邊觀看着，然後自己不斷苦練，到有機會客席演奏一、兩首歌，學習和其他樂手交流，最終成為合唱團的首席鼓手。這個教堂孕育了 . Paak 的音樂基因，而在美國，這種充滿力量的地方確實誕生了許多偉大的樂手。今年的格林美獎， . Paak 便為他們拍下一支宣傳短片，回到熟悉的 Oxnard 和教堂，卻沒有大玩 gospel music。看畢後，大家能看到音樂的可能性和感染力嗎?

.Paak 其後到洛杉磯的 Music Institute 上學，學習更全面音樂知識和技巧，亦結識不少志同道合的音樂人，樂團 The Free Nationals 便在 MI 裡組成，音樂路上的進程亦奠定他進行創作和表演的多棲發展。儘管大家看見的 . Paak 總是在舞台的前方演唱，但鼓手的角色和功能對於他的音樂生涯而言，顯然是更為重要。如此才華，自然吸引其他音樂人的目光 : Mac Miller、 Dr. Dre、J. Cole 都是和 . Paak 一起創作的朋友，推出的歌曲當然令人驚嘆又大讚。在訪談的其他部分， .Paak 亦談及作為鼓手去創作的種種經歷，可見這位全能音樂人的用心，大家不妨一看!

Anderson .Paak 終於在上月和 The Free Nationals 完成了23場國內巡演，接下來亦會在世界各地進行演出。以後大家想起鼓手 / 歌手的代表人物時，又會不會想起這位笑得非常燦爛的格林美新晉得主?

(同場加映: Anderson .Paak 與 Promark drumstick 合作的搞鬼「廣告」系列和到 Jimmy Fallon 的 talk show 「吹水」短片)