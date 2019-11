Beck 遇上 Pharrell -多愁善感的復古未來主義專輯《Hyperspace》

Beck 繼2017年的《 Colors 》後兩年來的全新專輯《 Hyperspace 》交由 Pharrell Williams 擔任主要聯袂製作人。當我們得悉二人合作,而《 Hyperspace 》所蓋著的色彩奪目唱片封面上,又大玩日文片假名字體設計,充滿 cyber 科幻意味的專輯名字,也許你會以為今次 Beck 會帶來很” hipster “的年輕化聲音,但事實上卻又不盡然。從曲調而言,Beck 在《 Hyperspace 》裡就彷彿重投《 Sea Change 》和《 Morning Phase 》的縈繞心頭感覺:專輯全是中慢板曲目,賦予多愁善感淡淡然哀傷情感,但有別於以往是這次在 Pharrell 操刀下的歌曲,都走出了民謠曲風的框架,而是用上相當的 synth 電音演奏,甚至被形容為 retro-futurism 的聲音。

一位是別樹一幟的後現代唱作鬼才,一位是鼎鼎大名的音樂才子兼潮流教主。從沒有想過當美國洛杉磯唱作歌手 Beck 遇上 Pharrell Williams 這位身兼唱作人/製作人/時裝設計師的炙手可熱名人時,彼此會產生甚麼樣的效果。 Beck 繼2017年的《 Colors 》後兩年來的全新專輯《 Hyperspace 》交由 Pharrell 擔任主要聯袂製作人,那絕對是得以成為一時佳話的亮點。

現年49歲的 Beck ,他的面孔仍猶如吃了防腐劑。(攝影: Mikai Karl )

從不知 Beck 與 Pharrell有幾惺惺相惜,即使 Google 一下也看不到二人有幾多老友鬼鬼的合照。據 Beck 憶述,當他在1999年灌錄同年面世的《 Midnite Vultures 》時,Pharrell Williams 與 Chad Hugo 的製作二人組 The Neptunes 正剛嶄露頭角,當時 Beck 心想他的下張唱片就要跟他們合作,也聯絡過 Pharrell 。結果一待便差不多待了20年, Beck 與 Pharrell 的合作才開花結果。

原先,是 Pharrell 邀請 Beck 參與其樂隊 N.E.R.D. 的新專輯,當二人走在一起共處錄音室磋商時,合作形式也發生了變化,那驅使 Beck 在完成《 Colors 》的巡演之後實行把握時機,跟 Pharrell 合作一個他的個人音樂計劃。起初只打算製作一張單曲或 EP ,最終弄了一埋作品出來,從而引伸成他的第14張專輯《 Hyperspace 》。

Beck的第14張專輯《 Hyperspace 》。按照他的傳統,每逢有 Beck 親身在唱片封面上亮相的專輯,都是其縈繞心頭歌曲的專輯,今次《 Hyperspace 》也不例外。

《 Hyperspace 》並非是全然交由 Pharrell 監製的專輯,然而十一首歌曲當中已佔了七首是由他操刀、跟 Beck 合作,他所斧鑿過的痕跡亦顯而易見,其主導性也毋庸置疑。而《 Colors 》時的製作人 Greg Kurstin 及 Cole M.G.N. ,英國著名製作人 Paul Epworth ,亦各佔一首。

當我們得悉 Beck 跟「潮人」 Pharrell 合作,而《 Hyperspace 》所蓋著的色彩奪目唱片封面上,又大玩日文片假名字體設計,充滿 cyber 科幻意味的專輯名字,也許你會以為今次 Beck 會帶來很” hipster “的年輕化聲音,但事實上卻又不盡然。

熟悉 Beck 的朋友,都知道他的風格可以劃分為兩大類別:縈繞心頭的民謠歌曲,和 groovy 節拍主導的折衷性混種流行樂。而在多年來所發行的專輯,他就像音樂變色龍般交錯於這兩種路線之間。經過彰顯著跳舞節拍的折衷性實驗流行曲取向的前作《 Colors 》之後,從曲調而言,Beck 在《 Hyperspace 》裡就彷彿重投《 Sea Change 》(2002年)和《 Morning Phase 》(2014年)的縈繞心頭、多愁善感:專輯全是中慢板曲目,賦予淡淡然哀傷情感,但有別於以往是這次在 Pharrell 操刀下的歌曲,都走出了民謠曲風的框架,而是用上相當的 synth 電音演奏,甚至被形容為 retro-futurism 的聲音。

《 Hyperspace 》在一分多鐘的夢幻序曲《 Hyperlife 》之後,即帶出先行單曲《 Uneventful Days 》,所勾勒出是平靜的一天的悲從中來感覺。由 Dev Hynes ( Blood Orange )執導的 mv 在陽光普照下也要叫人看得心酸淚湧,而 Tessa Thompson 和 Evan Rachel Wood 飾演的兩個角色,也是向 Beck 舊作《 Devils Haircut 》(1996年)和《 Sexx Laws 》(1999年)他在 mv 裡之造型作致敬。

最先釋出的單曲《 Saw Lightning 》正標誌著 Beck 與 Pharrell 合作的初衷。這首 blues-folk-hip hop 混種歌曲,既有宛如《 Loser 》的藍調民謠滑弦結他,抑或藍調口琴,也有 Pharrrell 製作的節拍與 ad-lib 唱說,是二人之間最原本的化學作用。

另外兩首先行單曲《 Dark Places 》和《 Everlasting Nothing 》也是 Beck 跟 Pharrell 合作的作品,前者夢幻、幽暗而 uplifting 的 synth-folk-ballad ,後者是有著 synth 主奏與鼓機節拍的民謠歌曲,而且還聽到 gospel 唱詠的根源。

《 Chemical 》與主題曲《 Hyperspace 》大可形容為 Beck 與 Pharrell 的 synthwave / vaporwave 聲音,前者輕盈美麗,後者有 Terrell Hines 的 rappin’ 。而 soft rock 曲目《 Stratosphere 》有 Coldplay 主腦 Chris Martin 和唱,大家可聽得出嗎?

專輯裡最有 R&B 底蘊的歌曲不是由 Pharrell 出手,而是 Greg Kurstin 主理的 《 See Through 》; Cole M.G.N. 主理《 Die Waiting 》是很當代流行曲的風格,大家關心的是有女唱作人 Sky Ferreira 和唱;Paul Epworth 主理的《 Star 》則宛如 Beck 與法國樂團 Air 合作下的聲音。

在出版《 Hyperspace 》專輯之前, Beck 亦發表了他在已故「黑馬王子」 Prince 私人錄音室 Paisley Park 灌錄的《 Paisley Park Sessions 》——他也是 Prince 在2016年逝世後首位採用其錄音室的知名音樂藝人。當中除了玩出兩首 Beck 的舊作《 Where It’s At 》和《 Up All Night 》外,還有一個包括《 Raspberry Beret 》、《 When Doves Cry 》、《 Kiss 》和《 1999 》等等 Prince 經典的串燒歌《 The Paisley Experience 》。

