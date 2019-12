《 AHS: 1984 》用的音樂比《 Stranger Things 》更 80 年代！

《 Stranger Things 》(怪奇物語)所營造的 80 年代故事背景、劇集中用上不少的 synthpop 風格的配樂襯托劇情去牽動觀眾情緒,讓大家津津樂道。不過在第 9 季的《 American Horror Story 》中,故事比《 怪奇物語 》來得更 80 年代外,用上的歌曲除了 synthpop 外還有 disco pop 和 glam rock!片頭曲更有著 synthwave / vaporwave 的元素!80 年化的 geek 迷怎能錯過?

《 American Horror Story 》第 9 季定名為《 AHS: 1984 》,打正旗號玩 80 年代,但最有當下 synthwave 味道的,一定是其片頭 intro 及歌曲。

這個片頭已非常 geeky,同時在劇集播出的這些集數中都會有不同的 80 年代歌曲作配樂,有 synthpop 、 disco pop 、 glam rock 等等。《 American Horror Story 》的配樂由 Mac Quayle 於 2014 年開始接手,Mac 同時也是 2015 年起《 Mr. Robot 》的配樂主理人。他說過:「對我來說這是一個有趣的劇作,因為每個一季我們都在嘗試製作全新的音樂,但它仍有著《 American Horror Story 》的本質。當然也會有一些規則,那就是不要使用以前使用過的任何聲音,並嘗試賦予每個季獨特的風格;但仍然需要一些使演出變得恐怖,令人毛骨悚然和怪異的音樂。」好像很難達到的標準呢... Anyway,在此和大家分享一下第 9 季中一些精選歌曲。

第一集:《 Camp Redwood 》

有 Bananarama 1983 年的歌曲《 Cruel Summer 》

Daryl Hall & John Oates 於 1981 年推出的《 Private Eyes 》

第二集:《 Mr. Jingles 》

1982 年 Billy Idol 的《 White Wedding Pt. 1 》

1983 年的 Greg Kihn Band 的 power pop 歌曲《 Jeopardy 》

第三集:《 Slashdance 》

這首很多人都會聽過,不會陌生,1976 年 Chicago 的《 If You Leave Me Now 》

這首 new wave、 synthpop 不得不聽,英國樂隊 Kajagoogoo 1983 年推出的單曲《 Too Shy 》,「 Too shy shy, hush-hush, eye to eye 」要跟著跳跟著唱呀!

第五集:《 Red Dawn 》

騷靈歌后 Rose Royce 於 1978 年的《 Love Don't Live Here Anymore 》,當然是一首很 soul 的歌曲,但聽著聽著不其然會響起了 Portishead 的《 Roads 》…

第六集:《 Episode 100 》

在這《 American Horror Story 》播出的第 100 集中,有 The Smith 的《 How Soon Is Now? 》

中間夾了一首 1970 年的歌曲,就是 Black Sabbath 的《 Paranoid 》

一首很 80 年代搖滾的、REO Speedwagon 1984 年單曲《 Can’t Fight This Feeling 》

第七集:《 The Lady in White 》

都是拿了一首 70 年代末的歌曲,但不得不提,因為是 Platti Smith 的《 Because the Night 》

第八集:《 Rest in Pieces 》

在電影《 Rocky III 》都會聽過的經典歌曲,Survivor 的《 Eye of the Tiger 》!

再來 synthpop,有 Foreigner 的《 'I Want To Know What Love Is 》

也再來一下 new wave,全女班 The Go-Go’s 的《 Fading Fast 》

80 年代又怎可以沒有 Duran Duran 的份兒?《 Save a Prayer 》是要一聽再聽的 synthpop 呀!

第九集:《 Final Girl 》

glam rock 之選有 Autograph 於 1984 年聖誕時份推出的《 Turn Up the Radio 》,也是樂隊最著名最經典的一首歌。

synth 味重得很的 pop rock 樂曲《 The Living Years 》,1988 年由 Mike + The Mechanics 推出

有哪一首是大家多年百聽不厭的?

