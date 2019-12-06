《 AHS: 1984 》用的音樂比《 Stranger Things 》更 80 年代！

扭耳仔
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《 Stranger Things 》（怪奇物語）所營造的 80 年代故事背景、劇集中用上不少的 synthpop 風格的配樂襯托劇情去牽動觀眾情緒，讓大家津津樂道。不過在第 9 季的《 American Horror Story 》中，故事比《 怪奇物語 》來得更 80 年代外，用上的歌曲除了 synthpop 外還有 disco pop 和 glam rock！片頭曲更有著 synthwave / vaporwave 的元素！80 年化的 geek 迷怎能錯過？

《 American Horror Story 》第 9 季定名為《 AHS: 1984 》，打正旗號玩 80 年代，但最有當下 synthwave  味道的，一定是其片頭 intro 及歌曲。

這個片頭已非常 geeky，同時在劇集播出的這些集數中都會有不同的 80 年代歌曲作配樂，有 synthpop 、  disco pop 、 glam rock 等等。《 American Horror Story 》的配樂由 Mac Quayle 於 2014 年開始接手，Mac 同時也是 2015 年起《 Mr. Robot 》的配樂主理人。他說過：「對我來說這是一個有趣的劇作，因為每個一季我們都在嘗試製作全新的音樂，但它仍有著《 American Horror Story 》的本質。當然也會有一些規則，那就是不要使用以前使用過的任何聲音，並嘗試賦予每個季獨特的風格；但仍然需要一些使演出變得恐怖，令人毛骨悚然和怪異的音樂。」好像很難達到的標準呢... Anyway，在此和大家分享一下第 9 季中一些精選歌曲。

第一集：《 Camp Redwood

有 Bananarama 1983 年的歌曲《 Cruel Summer 》

Daryl Hall & John Oates 於 1981 年推出的《 Private Eyes 》

第二集：《 Mr. Jingles

1982 年 Billy Idol 的《 White Wedding Pt. 1 》

1983 年的 Greg Kihn Band 的 power pop 歌曲《 Jeopardy 》

第三集：《 Slashdance

這首很多人都會聽過，不會陌生，1976 年 Chicago 的《 If You Leave Me Now 》

這首 new wave、 synthpop 不得不聽，英國樂隊 Kajagoogoo 1983 年推出的單曲《 Too Shy 》，「 Too shy shy, hush-hush, eye to eye 」要跟著跳跟著唱呀！

第五集：《 Red Dawn

騷靈歌后 Rose Royce 於 1978 年的《 Love Don't Live Here Anymore 》，當然是一首很 soul 的歌曲，但聽著聽著不其然會響起了 Portishead 的《 Roads 》…

第六集：《 Episode 100

在這《 American Horror Story 》播出的第 100 集中，有 The Smith 的《 How Soon Is Now? 》

中間夾了一首 1970 年的歌曲，就是 Black Sabbath 的《 Paranoid 》

一首很 80 年代搖滾的、REO Speedwagon  1984 年單曲《 Can’t Fight This Feeling 》

第七集：《 The Lady in White

都是拿了一首 70 年代末的歌曲，但不得不提，因為是 Platti Smith 的《 Because the Night 》

第八集：《 Rest in Pieces

在電影《 Rocky III 》都會聽過的經典歌曲，Survivor 的《 Eye of the Tiger 》！

再來 synthpop，有 Foreigner 的《 'I Want To Know What Love Is 》

也再來一下 new wave，全女班 The Go-Go’s 的《 Fading Fast 》

80 年代又怎可以沒有 Duran Duran 的份兒？《 Save a Prayer 》是要一聽再聽的 synthpop 呀！

第九集：《 Final Girl

glam rock 之選有 Autograph 於 1984 年聖誕時份推出的《 Turn Up the Radio 》，也是樂隊最著名最經典的一首歌。

synth 味重得很的 pop rock 樂曲《 The Living Years 》，1988 年由 Mike + The  Mechanics 推出

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