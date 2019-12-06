《 AHS: 1984 》用的音樂比《 Stranger Things 》更 80 年代！

《 Stranger Things 》（怪奇物語）所營造的 80 年代故事背景、劇集中用上不少的 synthpop 風格的配樂襯托劇情去牽動觀眾情緒，讓大家津津樂道。不過在第 9 季的《 American Horror Story 》中，故事比《 怪奇物語 》來得更 80 年代外，用上的歌曲除了 synthpop 外還有 disco pop 和 glam rock！片頭曲更有著 synthwave / vaporwave 的元素！80 年化的 geek 迷怎能錯過？

《 American Horror Story 》第 9 季定名為《 AHS: 1984 》，打正旗號玩 80 年代，但最有當下 synthwave 味道的，一定是其片頭 intro 及歌曲。

這個片頭已非常 geeky，同時在劇集播出的這些集數中都會有不同的 80 年代歌曲作配樂，有 synthpop 、 disco pop 、 glam rock 等等。《 American Horror Story 》的配樂由 Mac Quayle 於 2014 年開始接手，Mac 同時也是 2015 年起《 Mr. Robot 》的配樂主理人。他說過：「對我來說這是一個有趣的劇作，因為每個一季我們都在嘗試製作全新的音樂，但它仍有著《 American Horror Story 》的本質。當然也會有一些規則，那就是不要使用以前使用過的任何聲音，並嘗試賦予每個季獨特的風格；但仍然需要一些使演出變得恐怖，令人毛骨悚然和怪異的音樂。」好像很難達到的標準呢... Anyway，在此和大家分享一下第 9 季中一些精選歌曲。

第一集：《 Camp Redwood 》

有 Bananarama 1983 年的歌曲《 Cruel Summer 》

Daryl Hall & John Oates 於 1981 年推出的《 Private Eyes 》

第二集：《 Mr. Jingles 》

1982 年 Billy Idol 的《 White Wedding Pt. 1 》

1983 年的 Greg Kihn Band 的 power pop 歌曲《 Jeopardy 》

第三集：《 Slashdance 》

這首很多人都會聽過，不會陌生，1976 年 Chicago 的《 If You Leave Me Now 》

這首 new wave、 synthpop 不得不聽，英國樂隊 Kajagoogoo 1983 年推出的單曲《 Too Shy 》，「 Too shy shy, hush-hush, eye to eye 」要跟著跳跟著唱呀！

第五集：《 Red Dawn 》

騷靈歌后 Rose Royce 於 1978 年的《 Love Don't Live Here Anymore 》，當然是一首很 soul 的歌曲，但聽著聽著不其然會響起了 Portishead 的《 Roads 》…

第六集：《 Episode 100 》

在這《 American Horror Story 》播出的第 100 集中，有 The Smith 的《 How Soon Is Now? 》

中間夾了一首 1970 年的歌曲，就是 Black Sabbath 的《 Paranoid 》

一首很 80 年代搖滾的、REO Speedwagon 1984 年單曲《 Can’t Fight This Feeling 》

第七集：《 The Lady in White 》

都是拿了一首 70 年代末的歌曲，但不得不提，因為是 Platti Smith 的《 Because the Night 》

第八集：《 Rest in Pieces 》

在電影《 Rocky III 》都會聽過的經典歌曲，Survivor 的《 Eye of the Tiger 》！

再來 synthpop，有 Foreigner 的《 'I Want To Know What Love Is 》

也再來一下 new wave，全女班 The Go-Go’s 的《 Fading Fast 》

80 年代又怎可以沒有 Duran Duran 的份兒？《 Save a Prayer 》是要一聽再聽的 synthpop 呀！

第九集：《 Final Girl 》

glam rock 之選有 Autograph 於 1984 年聖誕時份推出的《 Turn Up the Radio 》，也是樂隊最著名最經典的一首歌。

synth 味重得很的 pop rock 樂曲《 The Living Years 》，1988 年由 Mike + The Mechanics 推出

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