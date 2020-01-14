33 年前《鐵甲威龍》預告片為何用《未來戰士》配樂？

沒有騙你，是真的。1987 年的《鐵甲威龍》（ RoboCop ）的官方預告片，播出時是用了 1984 年上映的《未來戰士》（ The Terminator ）的主題配樂！當然其實原因不怎麼複雜的。《鐵甲威龍》這科幻電影經歷了 33 年，最近有指 Reboot 的續集在 Neill Blomkamp 離開計劃後有新導演擔正，一於重溫一下 RoboCop 的配樂和看看新電影的未來發展。

《鐵甲威龍》於 1987 年的官方預告片，和大部分的預告片一樣，但大家留心聽聽背景音樂...

是不是聽到了《未來戰士》的主題曲呢？不是二次創作，也不是惡搞。不過其實會這樣的原因很簡單。當年《未來戰士》和《鐵甲威龍》都是由電影公司 Orion Pictures 製作及發行，而當時 RoboCop 的配樂仍未完成，預告片唯有「將就將就」利用了《未來戰士》配樂。

不過，在 2002 年時導演 Paul Verhoeven 在接受《 Neil Young's Film Lounge 》的訪問時說過，James Cameron 的《未來戰士》對他而言是一大啟發：「我當時看到未來戰士，心想，嘩，他們真的做到了！而且在這麼有限的成本下做到這個水準、又具原創的電影，是很特別的事。《鐵甲威龍》是我來美國拍的第一套電影，荷里活方式的製作對我來說完全是個新大陸。若說有甚麼電影啟發了我，那就是《未來戰士》，雖不至於《鐵甲威龍》是要模仿《未來戰士》，但後者是一套其中我深入研究得最多的電影。」

好，又說一下《鐵甲威龍》的主題曲。當年請來了作曲家 Basil Poledouris 為電影製作配樂，大家現在熟悉的 RoboCop 音樂，是 Basil 以合成器配合管弦樂團編成的，也非常代表到 80 年代的 synth 主導的音樂。

聽聽現場演奏版

《鐵甲威龍》期後當然有兩套續集和 2014 年的翻拍，但都不及第一集的經典。而在 2018 年，《鐵甲威龍的原作編劇 Ed Neumeier 向大家說「當年的第二集和第三集，還有 2014 年那套，大家當是平行時空吧！和 1987 年第一集無關！」並開始編寫第一集的直接續作的劇本，叫作《 RoboCop Returns 》，當時更請到了《 District 9 》、《 Chappie 》的導演 Neill Blomkamp 主理！讓不少 fans 開心到一個點！不過最後又是空歡喜一場，有指是 Neill 想先拍好自家製作的恐怖電影後再去執導《 RoboCop Returns 》，但 MGM 不接受，Neill 唯有離開... 不過最近又有關於《 RoboCop Returns 》的新消息，除了劇本已接近完成外，也確定請來新導演 Abe Forsythe，他是擔當不少澳洲的電視電影及劇集的製作，不過荷里活經驗（很似當年 Paul Verhoeven 呢），但最後會怎樣，又是要等了。

大家有時間的話，可以重溫這條 1 小時的《鐵甲威龍》製作特輯。

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