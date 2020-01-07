ASMR 之父是誰？meme 界畫家 Bob Ross 是也！

又 meme 又 ASMR 又畫家，即是怎樣？在留意美國上世紀 8、90 年代文化、電視的，都會聽過 Bob Ross 這個名字 —— 他的「畫畫節目」《 The Joy of Painting 》成了當時的一個經典，人們又在他去世後傳承他的「 legacy 」，成了 memes 也同時成為了「 在未有 ASMR 前的真正 ASMR 」。此話何解？來，扭耳仔和大家分享一下。

在 1983 年到 1994 年有一個「畫畫節目」叫《 The Joy of Painting 》，主持人名叫 Bob Ross，他在這每年兩季、每季 13 集的節目中，用 25 至 30 分鐘在鏡頭前完成一幅幅以「 wet on wet 」畫畫技巧而成的風景油畫，這些畫都不是實景，都是 Bob 自己想像出來，他做這個節目的宗旨是：「人人都可以在帆布中用顏料創建自己的世界和風景。」在當時，是一個很受歡迎的節目。

這個節目在 Bob Ross 52 歲去世時也同樣結束了。不過，後世人到現在也還記得這個節目，也因為節目中 Bob Ross 的「白人 afro 頭髮」造型、每次畫畫都用上「 titanium white 」這個白色、 Bob Ross 用天拿水洗畫筆（ paint brush ）時會在畫架上打撥畫筆之後都會加上一句「 beat the Devil out of it. 」；他又酷愛大自然，每一幅畫都是自然景像都會有樹，Bob 畫的時候都會「加上一句「 happy little trees 」... 又有時會輕描淡寫地說出一些「 self-love 」的人生哲理... 這些這些，成為了 meme 界的小天地。

當然大家應該也在《 Deadpool 2 》中看過如何「 meme 了一下」這一位經典人物。

那有甚麼是 ASMR？那就是 Bob Ross 說話的聲線和他用畫筆在帆布上遊走時的聲音，因為節目中不會有任何背景音樂，收音就是 Bob 的聲和畫筆的聲，整件事真是非常療癒。

他還會不少帶些小動物上節目呢，多數是小松鼠和小雀鳥。老實說，他的畫不是甚麼驚世鉅作，但看 Bob Ross 是一種 meditation，看著他幾下的筆觸，高山、湖水就這樣出來了。他也在節目中鼓勵人自己拿起畫筆動手畫，「 be brave, just mix the colors what the heck 」，沉醉在自己的世界中。

外界對 Bob Ross 的私生活所知不多，但也不是重點，重點是他給予大家的訊息，一種自我給予的「慰藉」，他在節目中曾說過「我回到家就只是幫忙倒垃圾，但在這帆布中，我可以在這個自己的世界做任何事。」Bob 曾在一少有的訪問中說：「我曾收過一位觀眾的信，他會說『 Bob 所有東西在你的世界中都好像很快樂 』，那當然啊，這是我畫畫的原因啊。我可以怎樣創造這個世界都可以，怎樣快樂都可以，不用想太多。你想看不愉快的東西？去看新聞吧。」

來，在你臨睡前再看一次 Bob Ross 吧。

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