ASMR 之父是誰？meme 界畫家 Bob Ross 是也！

又 meme 又 ASMR 又畫家,即是怎樣?在留意美國上世紀 8、90 年代文化、電視的,都會聽過 Bob Ross 這個名字 —— 他的「畫畫節目」《 The Joy of Painting 》成了當時的一個經典,人們又在他去世後傳承他的「 legacy 」,成了 memes 也同時成為了「 在未有 ASMR 前的真正 ASMR 」。此話何解?來,扭耳仔和大家分享一下。

在 1983 年到 1994 年有一個「畫畫節目」叫《 The Joy of Painting 》,主持人名叫 Bob Ross,他在這每年兩季、每季 13 集的節目中,用 25 至 30 分鐘在鏡頭前完成一幅幅以「 wet on wet 」畫畫技巧而成的風景油畫,這些畫都不是實景,都是 Bob 自己想像出來,他做這個節目的宗旨是:「人人都可以在帆布中用顏料創建自己的世界和風景。」在當時,是一個很受歡迎的節目。

這個節目在 Bob Ross 52 歲去世時也同樣結束了。不過,後世人到現在也還記得這個節目,也因為節目中 Bob Ross 的「白人 afro 頭髮」造型、每次畫畫都用上「 titanium white 」這個白色、 Bob Ross 用天拿水洗畫筆( paint brush )時會在畫架上打撥畫筆之後都會加上一句「 beat the Devil out of it. 」;他又酷愛大自然,每一幅畫都是自然景像都會有樹,Bob 畫的時候都會「加上一句「 happy little trees 」... 又有時會輕描淡寫地說出一些「 self-love 」的人生哲理... 這些這些,成為了 meme 界的小天地。

當然大家應該也在《 Deadpool 2 》中看過如何「 meme 了一下」這一位經典人物。

那有甚麼是 ASMR?那就是 Bob Ross 說話的聲線和他用畫筆在帆布上遊走時的聲音,因為節目中不會有任何背景音樂,收音就是 Bob 的聲和畫筆的聲,整件事真是非常療癒。

他還會不少帶些小動物上節目呢,多數是小松鼠和小雀鳥。老實說,他的畫不是甚麼驚世鉅作,但看 Bob Ross 是一種 meditation,看著他幾下的筆觸,高山、湖水就這樣出來了。他也在節目中鼓勵人自己拿起畫筆動手畫,「 be brave, just mix the colors what the heck 」,沉醉在自己的世界中。

外界對 Bob Ross 的私生活所知不多,但也不是重點,重點是他給予大家的訊息,一種自我給予的「慰藉」,他在節目中曾說過「我回到家就只是幫忙倒垃圾,但在這帆布中,我可以在這個自己的世界做任何事。」Bob 曾在一少有的訪問中說:「我曾收過一位觀眾的信,他會說『 Bob 所有東西在你的世界中都好像很快樂 』,那當然啊,這是我畫畫的原因啊。我可以怎樣創造這個世界都可以,怎樣快樂都可以,不用想太多。你想看不愉快的東西?去看新聞吧。」

來,在你臨睡前再看一次 Bob Ross 吧。

憑《 Joker 》奪獎 - 冰島 Hildur Guðnadóttir 的弦樂世界

Netflix 做嘢!女作曲家要求推出《 The Witcher 》劇集原聲大碟

法國新浪潮女神逝世 - Anna Karina 開金口唱過哪首歌?

《神奇女俠 1984 》預告片與《 Blue Monday 》有甚麼背後故事?

《 AHS: 1984 》用的音樂比《 Stranger Things 》更 80 年代!

誰看守守護者?NIN 翻唱 Bowie 名曲 劇集《 Watchmen 》播!

紐約唱作女生「pop 的蛻變」?Vérité 第二專輯《New Skin》

重溫日本工業音樂石川忠經典作品 - cyberpunk 驚慄《鉃男》配樂

Dark Fate 之前 -《未來戰士》經典片頭曲創作的背後!

Camera Obscura 能走出成員離世陰霾再推出新作嗎?

《危險人物》上映 25 周年 經典跳舞場面首歌你記唔記得?

為 Sigur Rós 拍攝 mv 女導再與沙拉保夫合作電影《Honey Boy》

聽聽《The Matrix Revolution》終回戰 — 配樂內的梵文歌詞

【有戲聽】電影中要舉起傘的雨中場景 - 你記得哪些?