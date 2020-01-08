續承 Flying Lotus 廠牌之巔 Lapalux 全新專輯《 Amnioverse 》

喜歡聽 Warp Records 一系列「電音之鬼」音樂人的樂迷，除了一定懂得 Aphex Twin，誰會沒聽過 Flying Lotus？不過今日要分享的，是由 Flying Lotus 在 2008 年創立的自家獨立廠牌 Brainfeeder 旗下的 downtempo/idm 音樂人 Lapalux 推出的第四張專輯《 Amnioverse 》。

本名 Stuart Howard 的英國音樂人，在 2011 年自資推出了 EP《 Forest EP 》，當中的幾首的 experimental 電音歌曲令人眼前一亮，大家先來重溫一下：

期後 Lapalux 簽了 Brainfeeder 旗下，推出 EP《 When You're Gone 》和《 Some Other Time 》外，也自 2013 年起四年內推出了三張個人專輯《 Nostalchic 》、《 Lustmore 》和《 Ruinism 》。

來到一個十年將要完結之際，Lapalux 於 2019 年 11 月推出全新專輯《 Amnioverse 》來迎接 2020 年！

因為一件當代藝術品，啟發了 Lapalux 新專輯《 Amnioverse 》封面有著很 futuristic 感覺的設計。

Lapalux 說這張專輯的封面是由一張相片找到靈感的，那相片是拍下了當代藝術家 James Turrell 在德州的裝置藝術《 Twilight Epiphany Skyspace 》，他說：「我在做這專輯時就是看著這相片，那個裝置可以讓人坐讓人休息，在那裝置會變不同的燈光顏色，天花有一個長形的洞可以望到夜空中，這對我來說有很大啟發，好像我們都在一個中轉站的空間，等待著頭去其他地方似的。」所以最後大家看到的《 Amnioverse 》封面，是一條通向未知的隧道。

James Turrell 在德州的裝置藝術《 Twilight Epiphany Skyspace 》（網上圖片）

聽 Lapalux 的音樂，一直都是「聽氛圍」，是好像在時空與時空之間在飄浮的感覺，正如他自言《 Amnioverse 》的概念：「就像是一個水狀液態和宇宙的混成格局。這專輯的意念是『流動』的概念；即如出生、死亡和重生，生命是一個不停延續的過程。」

可以在《 Voltaic Acid 》中聽到，歌曲中找來 Lilia 的女聲作為主導，再利用其他的聲音或 effect 去圍繞女聲去 build up 氛圍，再層層遞上。雖然過去的專輯如《 Ruinism 》中 Lapalux 都會請來女音去獻唱，但在《 Amnioverse 》中大家聽到女聲成為了歌曲的基礎。Lilia 還有為《 Limb To Limb 》獻唱；而在新專輯中，也再見到了 JFDR 的名字，這位本名 Jófríður Ákadóttir、在去年 11 月來過香港演出的冰島女歌手，幾《 Ruinism 》後再客串了兩首歌：《 Thin Air 》及《 The Lux Quadrant 》。

其他如《 Earth 》一曲也是很有力的歌曲，不其然讓人回想起 The Orb 的《 Gaia 》 。當然大家也絕對要將整張專輯作為一次「心生命旅程」去完整地體驗，這才能體會到 Lapalux 的《 Amnioverse 》的故事。

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