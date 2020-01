續承 Flying Lotus 廠牌之巔 Lapalux 全新專輯《 Amnioverse 》

喜歡聽 Warp Records 一系列「電音之鬼」音樂人的樂迷,除了一定懂得 Aphex Twin,誰會沒聽過 Flying Lotus?不過今日要分享的,是由 Flying Lotus 在 2008 年創立的自家獨立廠牌 Brainfeeder 旗下的 downtempo/idm 音樂人 Lapalux 推出的第四張專輯《 Amnioverse 》。

本名 Stuart Howard 的英國音樂人,在 2011 年自資推出了 EP《 Forest EP 》,當中的幾首的 experimental 電音歌曲令人眼前一亮,大家先來重溫一下:

期後 Lapalux 簽了 Brainfeeder 旗下,推出 EP《 When You're Gone 》和《 Some Other Time 》外,也自 2013 年起四年內推出了三張個人專輯《 Nostalchic 》、《 Lustmore 》和《 Ruinism 》。

來到一個十年將要完結之際,Lapalux 於 2019 年 11 月推出全新專輯《 Amnioverse 》來迎接 2020 年!

因為一件當代藝術品,啟發了 Lapalux 新專輯《 Amnioverse 》封面有著很 futuristic 感覺的設計。

Lapalux 說這張專輯的封面是由一張相片找到靈感的,那相片是拍下了當代藝術家 James Turrell 在德州的裝置藝術《 Twilight Epiphany Skyspace 》,他說:「我在做這專輯時就是看著這相片,那個裝置可以讓人坐讓人休息,在那裝置會變不同的燈光顏色,天花有一個長形的洞可以望到夜空中,這對我來說有很大啟發,好像我們都在一個中轉站的空間,等待著頭去其他地方似的。」所以最後大家看到的《 Amnioverse 》封面,是一條通向未知的隧道。

James Turrell 在德州的裝置藝術《 Twilight Epiphany Skyspace 》(網上圖片)

聽 Lapalux 的音樂,一直都是「聽氛圍」,是好像在時空與時空之間在飄浮的感覺,正如他自言《 Amnioverse 》的概念:「就像是一個水狀液態和宇宙的混成格局。這專輯的意念是『流動』的概念;即如出生、死亡和重生,生命是一個不停延續的過程。」

可以在《 Voltaic Acid 》中聽到,歌曲中找來 Lilia 的女聲作為主導,再利用其他的聲音或 effect 去圍繞女聲去 build up 氛圍,再層層遞上。雖然過去的專輯如《 Ruinism 》中 Lapalux 都會請來女音去獻唱,但在《 Amnioverse 》中大家聽到女聲成為了歌曲的基礎。Lilia 還有為《 Limb To Limb 》獻唱;而在新專輯中,也再見到了 JFDR 的名字,這位本名 Jófríður Ákadóttir、在去年 11 月來過香港演出的冰島女歌手,幾《 Ruinism 》後再客串了兩首歌:《 Thin Air 》及《 The Lux Quadrant 》。

其他如《 Earth 》一曲也是很有力的歌曲,不其然讓人回想起 The Orb 的《 Gaia 》 。當然大家也絕對要將整張專輯作為一次「心生命旅程」去完整地體驗,這才能體會到 Lapalux 的《 Amnioverse 》的故事。

