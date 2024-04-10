改善監獄環境　劉慧卿指懲教研擴大應用製冷塗層、窗貼隔熱膜降溫

一直關注在囚人士權利的民主黨前主席劉慧卿接獲懲教署回覆有關改善監獄環境新措施，指經試驗後證實在建築物上蓋塗製冷塗層降溫效果理想，正商討資源許可下將製冷塗層應用於合適的懲教設施；及正在部分院所試驗在窗戶貼上隔熱膜。



懲教署研方法助懲教設施降溫（資料圖片）

劉慧卿稱接到懲教署回信指，2023年委託相關工務部門在兩所懲教院所部分建築物上蓋塗上由本地大學團隊研發的製冷塗層，測試降溫效能，證實效果理想。署方會與相關工務部門商討，在資源情況許可下將製冷塗層應用於合適的懲教設施。

另外，署方正試行在部分院所內的日間活動設施和囚室的窗戶上貼上隔熱膜，藉反射陽光日照以減少熱能吸收，從而達至降低室內溫度的效果。

民主黨前主席劉慧卿關注在囚人士權益。（資料國片/梁鵬威攝）

不過，劉慧卿指惟署方並沒有回應她的其他建議，包括當天文台發出酷熱天氣警告的日子，直接安排在囚人士多一次的洗澡機會；容許女囚也能在炎夏穿上短褲； 按實際氣候變化，彈性安排囚衣換季日子；酷熱天氣下安排增加每星期洗衫的次數； 讓親友可入額外底衫予在囚人士；球場和飯堂等增設有凍水提供的飲水機； 參考台灣監獄做法，提供結冰水給在囚人士使用； 引入更多入水式便攜冷風機置於囚室走廊； 單獨囚禁囚倉增設風扇，加強空氣流通；在院所建築物上蓋加裝太陽能板，或種植植物；監獄安裝冷氣機；增設退熱貼為認可交來物品。

但劉慧卿仍歡迎署方引入兩項新降溫措施，希望署方繼續努力，改善在囚環境。