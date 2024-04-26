香港求變｜梁振英：敢下注產業也要敢放棄　有權有責機構不能躺平

全國政協副主席梁振英今日發文指，香港要怎麼拼經濟是「由治及興」的核心問題，認為要摒棄舊思維，敢於落注揀選產業發展，同時也要敢於捨棄該被淘汰的行業，因補貼不是辦法。此外，他指有權有責的機構不能躺平，涉及和經濟活動的行政程序，包括使用土地樓房、申請牌照等審批程序必須簡化，因為速度是關鍵。



他又稱過去也曾指出，香港經濟發展，不能像過年寫揮春，「生意興隆」四個字貼牆上，生意就自己越做越好，關鍵是怎麼做。他形容近年香港貼了不少揮春，但有具體做法的建議很少，當中有懂不懂、敢不敢做的問題, 也有怕不怕辛苦的問題。



梁振英指香港要敢於揀產業發生的同時，也要敢於捨棄 (歐嘉樂攝)

梁振英稱，怎麼拼經濟是「由治及興」的核心問題，大背景是香港的政治條件已基本好轉，過去立法會拉布、凡政府舉措必反的問題不再存在。他認為，要瞄準國家所需，要更多更深入認識內地各省市自治區，目前各行各業就此做得不夠，商會和專業團體要為中小企委員做調研，責無旁貸。

港人「上岸」心態彌漫 有權有責機構不能躺平

他續指，香港仍然有潛力、港人有能力，但近年「上岸」心態彌漫，要恢復當年香港工廠的夫妻檔提著紅白藍膠袋在羅湖排三個小時擠過關的勇氣，迎難而上的決心是大問題。還有是有權有責的機構和人不能躺平，不能抱「少做少錯」心態，但同時社會也要對有權責做事的機構和人「容錯」。

他又認為，速度是發展的關鍵，與經濟活動有關的行政程序，包括使用土地樓房、申請各種各樣牌照、入口人才和勞工的審批程序必須簡化。同時也要敢落注、揀產業，不能用過去的思維，要有制定產業政策的知識、經驗和勇氣。

低端旅遊在本港沒前途

此外，他認為有捨才有得，一些該被淘汰的產業、行業、企業要由它去。他指，補貼不是辦法，若本港補貼80年代的製造業，港人今天仍在車牛仔褲，收入會停滯在四十年前，眼前來說，旅遊的KPI不應是遊客人數，而是收益，低端旅遊在香港這個高成本城市沒有前途，而香港現在也沒有以旅遊業吸收剩餘勞動力的需要。

他又指，重大政策措施包括盡快容許粵車南下大嶼山，增加本港機場對廣東高檔乘客的吸引力，促進香港航空事業進一步發展，拉動「橋頭經濟」更好發展。最後，建議將某些行業的輸入勞工工資定在香港和內地之間，而非香港工資中位數，家庭外傭工資也不是定在香港住家工人的工資中位數。香港要加強競爭力，要既提升生產力和產值，也降低成本。將外勞工資定在香港工資中位數，不會保障本地工人就業或收入，經濟呆滯，受害的是本地工人：「皮之不存，毛之焉附」。

內地仍有很多短板可以由香港補

至於要拼哪些產業，梁振英認為內地仍有很多短板可以由香港補，是香港要集中發力的方面。他舉例，內地企業來香港設總部，不一定是集團公司，二級三級公司來港設亞太區總部，已經夠大了，而香港在這方面有大優勢，但要爭取，要有門路，有方法。此外，香港不能放棄貿易服務，這是香港所長，也是國家所需，內地太多產品性價比極高，好東西賣向更大巿場，賣得更好價錢，香港的力量要發揮好。

梁振英續指，航運服務業包括海事金融、海事法律和航運保險，建立國家級的航運保險業所需時間數以十年計、內地資產來香港證券化，知識產權交易和其他產權服務及國內外之間的數據樞紐業務。