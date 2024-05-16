改組社工註冊局　社福界立法會代表狄志遠「失聲」？｜政壇諸事町

政府提出《2024年社會工作者註冊(修訂)條例草案》改組社工註冊局，理應屬社工界的頭等大事，但作為社福界立法會代表的狄志遠，由行會星期二（14日）通過修例進行改組，至今日（16日）出席立法會福利事務委員會特別會議討論是否支持草案提交立法會審議，對修例卻不發一言，即使傳媒會後追問作為業界代表為何不表態，他依然無正面回應。



狄志遠今日雖然有出席福利事務委員會特別會議，卻未有就修例發言（資料圖片/盧翊銘攝）

立法會福利事務委員會今日（16日）召開會議，多名議員表態支持修例，包括本身是註冊社工的A4聯盟直選議員林素蔚。整個特別會議歷時約1小時，議員更有機會就修例向列席官員作第二輪提問，但社福界立法會議員、新思維的狄志遠雖有出席會議，卻始終不發一言。

記者會後追問為何作為社福界代表的狄志遠未有就修例發言，惟他沒有正面回應。

在政府公佈新改組方案前，勞工及福利局局長孫玉菡曾批評社工註冊局嚴重偏離現行《社工註冊條例》，有必要完善管治。當時，狄志遠曾表示，事件中各方有不同說法，希望政府方案能讓社工註冊局更專業，專業人士應佔註冊局過半人數。但在行會通過修例落實改組方案後，狄志遠未有再作回應。

而香港社會服務聯會已表態支持修例，認為可促進專業發展及維持專業自主；社會工作人員協會也歡迎擴大註冊局架構。

根據政府建議，《2024年社會工作者註冊(修訂)條例草案》，引入即時除牌機制外，針對觸犯涉國安或虐兒等嚴重罪行的社工，更訂明可永久除牌。此外，也會改組社工註冊局，成員人數將由現時15人增至27人，當中8人由選舉產生，委任佔17人，其餘2人分別是社署署長和屬於社工的公職人員，專業社工委員至少有14人。此外，也會要求註冊局委員上任前宣誓效忠特區政府和《基本法》。