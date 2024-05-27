議員質疑最低工資檢討機制每5-10年一檢不理想　政府：要有穩定性

立法會人力事務委員會今日（27日）討論經優化的最低工資檢討機制，多名勞工界議員肯定將最低工資由「兩年一檢」改為「一年一檢」，並引入「可加不減」方程式，但有議員認為機制每5至10年才檢討並不理想。勞工及福利局局長孫玉菡表示，每5至10年檢討一次，是希望留有空間和彈性，因為是首次使用方程式計算最低工資，需時間試行，若時間太短會欠缺穩定性。



孫玉菡（立法會直播截圖）

勞聯主席、立法會議員林振昇認為，方程式中代表「經濟增長」的本地生產總值因素，門檻太高，靠經濟增長令最低工資增長的可能性不大，認為方程式只是「應酬」勞工界。工聯會的黃國表示，今次做法只是由過往「極之不理想」，進步至「不理想」水平，有關機制的檢討為每5至10年一次，時間差距太闊。

勞工及福利局局長孫玉菡回應指，有關方程式是由勞資雙方組成的最低工資委員會，經過討論及平衡各方面看法後提出，不是由政府提出。至於每5至10年就檢討機制作檢認，是希望留有空間和彈性，他強調今次是首次使用方程式計算最低工資，需時時間試行，如果時間太短，會欠缺穩定性。

另外，會議也有討論當局月初修訂規管職業介紹所的《實務守則》。勞工處助理處長黎細明指，守則打擊外傭俗稱「跳工」行為，即濫用提早終止合約轉換僱主，又要求提升介紹所收費透明度，合約亦須列明，如外傭在合約到期前終止合約，介紹所會否提供退款或另選外傭的安排。

自由黨議員李鎮強建議僱主聘用外傭時，分期支付中介費，避免外傭「跳工」造成損失。黎細明指，以往市民與介紹所的期望有落差，修訂守則要求介紹所列明收費明細，能保障僱主；至於是否允許分期支付中介費，就需交由市場決定。