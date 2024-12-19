啟德體育園｜政府通知各部門　為明年1‧24及2‧4萬人演練部署人手

政府近期不斷動員公務員參與啟德體育園的測試和演習，公務員事務局今日通知各決策局及部門，做好人手部署，因為可容納多達5萬人的主場館將舉行不同規模和形式的演練，其中分別於1月24日及2月4日舉行的兩場大型演練，將模擬主場館於傍晚舉行大型活動以及晚上散場的情境，預計動員數萬公務員參與，要確保服務和運作不受影響。



政府將動員數萬公務員參與啟德體育園演習（楊何蓓茵FB）

她在社交平台發文指，除了繼續邀請地區人士參與外，預料每場均需要派出數萬位公務員參與。有見兩場演練所涉人數相當多，公務員事務局特別提前於今天通知所有政策局和部門為派員參與演練作出超前部署，妥善安排人手調配和及早通知需參與的同事，確保對公共服務的影響減至最少。

她指，啟德體育園是代表香港國際形象的新地標，將成為全港最大的體育、盛事及演唱會場地，明年更會承辦多項全運會賽事，全城期待，所以確保其順利啟用是政府未來數月的重要責任。早前，超過15000位來自50多個政策局和部門的同事參與了兩場啟德體育園的大型演練，配合測試啟德青年運動場及啟德體藝館等的園區設施和公共交通的承載能力，以及不同情境下的人群管理措施。兩場演練順利完成，她感謝所有參與演練的同事們。