【派錢4000】交表者注意！　政府大增收表範圍（附全份地點清單)

政府斥資逾百億元推行「關愛共享計劃」，向合資格市民派發4000元，惟申請手續繁複一直備受批評。繼當局早前決定申請人毋須提交住址證明，以及對郵資不足的情況寬鬆對待外，今日再宣布增設逾200個投遞箱，方便市民交表；當局亦正積極研究增設領取現金支票的地點。

政府今宣布增設逾200個投遞箱，方便市民交表。(資料圖片)

除了早前公布的31個地點外，財經事務及庫務局傍晚發稿，稱將在約200個房屋委員會轄下的屋邨辦事處，包括位於公共租住屋邨、租者置其屋計劃屋邨及可租可買計劃屋邨的辦事處，以及4個民政事務總署民政諮詢中心增設投遞箱。

政府發言人表示，增設投遞箱是為了便利申請人士向在職家庭及學生資助事務處轄下的在職家庭津貼辦事處（職津處），遞交申請表格和相關證明文件。此外，職津處亦已聯絡曾大量索取申請表格的立法會議員辦事處、區議會議員辦事處以及非政府機構，按需要為收取200份或以上申請表格作出特別安排。

↓政府早前公布的31個交表地點↓

↓政府在約200個房屋委員會轄下的屋邨辦事處，包括位於公共租住屋邨、租者置其屋計劃屋邨及可租可買計劃屋邨的辦事處增設投遞箱。↓

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↓ 民政事務總署以下 14 個民政諮詢中心↓

居民對填表仍有微言

政府於晚上7點公布最新措施，《香港01》早上收到消息後率先上街訪問市民看法。大部份居民都認同新增交表地點令交表流程更方便。公屋福來邨居民廖先生讚新措施對他很方便：「的確方便了，最好不用出示身分證照派錢」。

但亦有人仍對要填表有微言。有受訪者擔心長者根本不知公屋辦事處的地址；亦有年輕人表示對公屋辦事處服務沒有信心，還是寧願自己郵寄。有區議員對新措施表示歡迎，惟現時全港公屋辦事處數量不多，難以估計交表情況。