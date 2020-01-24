【武漢肺炎】新民黨與張建宗會面　就疫情提24項緊急應對措施

武漢新型冠狀病毒感染的肺炎疫情迅速蔓延，就最新疫情發展，新民黨主席葉劉淑儀聯同一眾黨員今日（24日）約見署理行政長官張建宗，提出24項緊急應對措施，關注出入境安排、補償旅遊業、確保口罩供應、停課安排、加強公共交通工具及場所衛生，以及加強防疫宣傳。 新民黨因應武漢肺炎疫情對本港的影響，成立武漢肺炎關注組，組長為新民黨副主席潘國山、組員包括甘文鋒及陳家珮，日後會進一步向政府反映新界東、新界西及港島居民的意見。

新民黨主席葉劉淑儀聯同一眾黨員今日（24日）約見署理行政長官張建宗，提出24項緊急應對措施。（葉劉淑儀Facebook圖片）

葉劉表示，非常關注武漢肺炎擴散情況，特別是本港目前已有最少兩宗確診個案，相信疫情高峰期會在內地春運之後開始。新民黨就最新疫情，提出24項緊急應對措施：

一﹒出入境安排 1.除入境旅客外，所有出境旅客亦必須量度體溫 2.宣布所有湖北居民入境要填健康申報表，設立專用入境通道 3.逐步將申報要求擴展至其他入境旅客 4.盡快推出電子申報表，加快追蹤受感染者及密切接觸者 5.要求14天內到過武漢的人，包括港人「自願」作出申報 6.提醒港人不應前往武漢等已封城地方

葉劉指，政府內部反映健康申報表不太有用，因為部分旅客不喜歡填表，或提交不正確資料等，她認為可參考境外例子，以網上或電子申報，讓旅客更快捷地提交所需出入境資料，加強旅客的健康監控管理。

二﹒補償旅遊業 7. 立即落實早前新民黨向財政司司長提出的建議，推出3億元「旅遊業應急計劃」，預計每間旅行社可獲15萬元資助，按情況考慮提高補償金額 8. 取消所有近日出發前往內地的旅行團；考慮停止內地訪港旅行團 9. 新民黨強調，停團及補償必須並行

葉劉表示，疫症對旅行社打擊很大，今日向張建宗再次建議，凡50人以下的旅行社，每間發放15萬元補貼，共涉2億元，幫助規模較小的旅行社度過困境。她又說，目前已有多間大型旅行社宣布取消往內地的新年旅行團，希望政府正式發出呼籲，取消所有去內地旅行團，並與內地聯絡，取消內地來港的旅行團，減低互相感染風險。

新民黨因應武漢肺炎疫情對本港的影響，成立武漢肺炎關注組，組長為新民黨副主席潘國山、組員包括甘文鋒及陳家珮。（葉劉淑儀Facebook圖片）

三﹒確保口罩供應 10. 為確保口罩供應穩定，由政府指示經濟貿易辦事處，統籌在全球不同地方採購口罩 11. 確保私家醫院及診所在公眾假期期間有充足口罩供應 12. 於民政事務處、衛生署診所等政府場地免費向市民派發口罩，確保充足供應，遏止炒賣口罩的歪風 四﹒停課安排 13. 教育局應盡快考慮全港幼稚園、小學及特殊學校停課，並在公眾假期完結前宣布，令家長及學校可盡早作出安排 14. 若疫情持續應考慮將停課擴展至中學及大專院校 15. 據了解，北區多間小學關注農曆年假後停課安排，新民黨建議教育局密切監察北區及跨境學童的情況，如有需要，指示學校作特別安排，避免跨境傳播

陳家珮表示，很多學校初十後便復課，因本次肺炎潛伏期比較長，為14日，加上病徵不明顯，學童尤其幼稚園或小學學童，未可自主照顧自己或本身免疫力較低，因此建議延長新春假期，政府必須在公眾假期完結前，盡快向全港家長公布停課安排，以讓學校及家長盡早為停課作準備。

五﹒加強公共交通工具及公共場所的衛生 16. 規定所有公共交通工具，包括所有地鐵站，巴士、小巴及的士等，為乘客提供酒精搓手液 六﹒改善資訊發布及公眾宣傳 17. 要求假期期間所進行的大型活動及人多擠迫的地方，包括黃大仙、車公廟及林村許願樹等大型公眾活動加強衛生防護措施 18. 要求馬會於初三賽馬日，在馬場加強衛生防護措施，包括派發口罩、在出入口量度體溫及加強清潔消毒 19. 由於疫情發展情況瞬息萬變，建議每日進行至少兩次發布會，早晚各一次，向公眾提供最新資訊 20. 加強向公眾提供保持個人衛生的資訊，包括使用口罩及洗手的正確方式、家居清潔及消毒建議等等，透過電台、電視及網站等所有媒體發放 21. 設立統一網上發布機制，讓不同團體及市民了解公眾活動的最新安排 七﹒其他 22. 要求醫管局盡快作出應變，確保有充足隔離病床應付突發需求 23. 要求所有駐內地辦事處的公務員同事謹守崗位 24. 強制要求所有確診及懷疑確診個案曾入住的酒店進行消毒

葉劉又指，很高興見到駐武漢辦主任馮浩賢宣布取消休假，並有4名職員在武漢當值，認為觀感上可讓在武漢的本港市民感到，所有政府駐內地辦事處也有職員辦工，讓港人得到所需援助。