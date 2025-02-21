2元乘車｜10元以上車資擬變2折　狄志遠反對：歧視偏遠地區長者

下周三公布的預算案擬提出為2元乘車優惠設限，雖維持60歲或以上即享優惠，但以每月240程為上限，十元以下車資會繼續收2元，但10元以上車資，將變為兩折計算。新思維立法會議員狄志遠對表示強烈反對，認為政府以財赤為藉口，削減長者2元乘車優惠，最不合理的是10元以上車資改為２折的建議，認為是變相懲罰、歧視居住在新界等偏遠地區的長者。他促請政府立即收回這項歧視性的修訂建議。



2元乘車優惠將有調整。（林靄怡攝）

狄志遠：設限令長者產生憂慮、造成困擾

狄志遠發聲明，對初步調整方案表示強烈反對，直指政府以財赤為藉口，削減長者2元乘車優惠。他認為，建議所能節省的開支，相對整體財赤狀況極為有限，卻為長者帶來諸多不便，包括每月240次使用限制不僅令長者產生不必要的焦慮，計算次數更增添長者使用交通工具的困擾。

立法會議員狄志遠反對初步調整建議。（黃浩謙攝）

狄志遠：打擊偏遠地區長者前往市區的意願

狄志遠指出，政府聲稱要處理長車短搭問題，卻忽視了每月使用超過240次乘車優惠的長者比例極低，認為為了極少數個案而全面修改政策並不合理。他直言，最不合理的便是10元以上車資改為2折的建議，是變相懲罰及歧視居住在新界等偏遠地區的長者，指該批長者本已需負擔較高車資往返市區，現在更要承受額外交通開支，是直接打擊他們前往市區參與社交活動及就業的意願。

他指，與其實施這些不公平的改動，政府更應該著力改善轉乘優惠安排，並透過公眾教育宣導合理使用公共交通資源。維持現有的2元優惠措施，確保所有長者，不論居住何處，都能平等享有便利的交通服務，才是正確方向。