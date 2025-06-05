國際調解院33國簽署公約　林定國形容喜出望外　無簽約仍可用服務

國際調解院總部將正式設於香港，上周五（5月30日）舉行《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。律政司司長林定國今日（5日）接受電台訪問表示，共33個國家簽署，強調即使其他國家無簽約，仍可使用服務。對於坊問有意見僅33國簽公約是否不夠理想，林定國對說法表示理解，但強調去年10月只有19國參與傾談，現有33個國家簽約是喜出望外。



律政司司長林定國。（資料圖片）

律政司司長林定國在電台節目指出，今次簽署儀式反應相當好，共33國家簽約，與會者對香港評價正面，讚賞香港是國際大城市，令人鼓舞。他說坊問有意見討論，僅33個國家簽署是否不夠理想，林定國對說法表示理解，但強調去年10月只有19個國家參與傾談，現在33個國家簽名，形容是喜出望外。

被問到歐美國家缺席，林定國解釋，今次主要尋找志同道合的國家，因為過往的國際爭議機構皆由西方國家主導成立，現在調解方面則由全球南方、發展中國家做主動，填埔國際爭議解決的空間。

5月30日，國際調解院公約在香港簽署。（外交部駐港特別員公署）

他強調，不代表不歡迎其他國家參與；即使其他國家無簽約，仍可使用服務，形容是「公共產品」。國際調解院下一步將成立秘書處、理事會，有待機構設置後，才知道香港扮演什麼角色。至於香港會否成為常設理事？他表示每個締約國都有機會委任一人擔當理事，並說香港是中國一部分，暫未知理事一職會否由香港人出任。他又表示，香港的強項是一國兩制，亦是整個國家內最開放和國際化的地方，設有普通法制度，享有很好的國際聲譽，在發展中國家有一定認受性。

被問香港的強項是處理金融、航運等，但涉及外交、軍事是否仍新手？林定國指出，相信國際調解院主要集中處理兩類爭議，包括國家和另一國家國民之間、涉及商業性質的爭議，以及國際商貿爭議，因香港過往累積不少經驗。至於國家與國家之間的爭議，因香港並非主權國家，他坦言並非香港強項。 至於會協調俄烏之間停火？林定國說：「調解院係會做呢樣嘢，但係咪香港人直接幫到手呢，就要睇吓，因為要搵個好嘅調解員。」

被問調解員名冊是否全球開放？會否擔心部份法官有西方勢力、阻止別人擔任調解員？林定國說，簽約國家有權提名國民，始創國家會有更多提名名額，強調很包容和開放。至於營運費用方面，他表示保養維修由香港負責；調解院運作則由締約國負責，國家經濟量越大，將分擔更多，但同時會有限額。