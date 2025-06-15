歐陽萬成棟篤笑｜羅淑佩捧埸後台合照大讚：很久沒笑得那麼厲害！

【Jimmy O. Yang / 歐陽萬成 / Jimmy O Yang Live in Hong Kong】生於香港的美籍華裔荷里活演員Jimmy O. Yang（歐陽萬成），在紅磡香港體育館展開一連五場棟篤笑「Jimmy O Yang Live in Hong Kong」。文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨天（14日）也有捧埸，大讚棟篤笑「太棒了」，形容自己很久沒笑得那麼厲害。



生於香港的美籍華裔荷里活演員Jimmy O. Yang（歐陽萬成），在紅磡香港體育館展開一連五場棟篤笑「Jimmy O Yang Live in Hong Kong」。（Jimmy O. Yang FB）

Jimmy O. Yang歐陽萬成紅館開五場棟篤笑

歐陽萬成今次「衣錦還鄉」返回出生地香港表演，為了讓五場紅館騷注入驚喜，他特別加入大量本土元素，並夾雜廣東話令香港觀眾睇得更感親切。

歐陽萬成承諾過自己，若在亞洲開騷，第一站一定要香港，香港舉行的場地一定要紅館，結果一切成真。（Jimmy O. Yang＠IG）

當歐陽萬成出場，現場響起The Weeknd歌曲《Blinding Lights》，他選擇以「Beyoncé式」霸氣登場，掌聲震撼整個紅館。

6月14日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩現身Jimmy O. Yang歐陽萬成的棟篤笑。（羅淑佩Facebook）

羅淑佩捧埸大讚「很久沒笑得那麼厲害」

今年三月，曾與歐陽萬成在政府總部見面的羅淑佩，亦有現身捧場，在後台與歐陽萬成合照，大讚對方演出「太棒了！」

6月14日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩與Jimmy O. Yang歐陽萬成在後台合照。（羅淑佩Facebook）

她形容自己很久沒笑得那麼厲害，非常感謝歐陽萬成對香港的愛，期待他下一個在香港的工作計劃。

歐陽萬成於香港出生 受黃子華啟發愛上棟篤笑

歐陽萬成生於香港，曾入讀香港華仁書院，13歲隨家人移民美國，在加州大學聖地牙哥分校主修經濟學，但他對表演充滿熱情，自畢業後卻放棄高薪厚職，開始了棟篤笑生涯，在美國不同細場演出。

黃子華與歐陽萬成Jimmy O. Yang。（IG@jimmyoyang）

歐陽萬成近年在影視圈吃香，去年更榮登劇集《內景唐人街》（Interior Chinatown）當男主角，更接受《香港01》視像訪問，披露當年受黃子華啟發，愛上棟篤笑，亦表示很想返香港演出，結果夢想成真。他擅長以文化差異、亞裔身份認同與移民經歷為題材，透過幽默方式講述自身的成長故事，使他在美國亞裔社群中深受歡迎。