直播・夏寶龍訪港｜反駁｢香港變內地城市｣論　籲到蘭桂坊感受魅力

港澳辦主任夏寶龍訪港調研第四日，今日（21日）出席出席特區政府舉辦的「香港國安法公布實施5周年論壇」，夏寶龍和行政長官李家超將發表主旨致辭。其他主禮嘉賓亦會致辭，包括中聯辦主任周霽、基本法委員會副主任張勇、駐港國安公署署長董經緯、外交部駐港公署特派員崔建春，以及解放軍駐港部隊司令員彭京堂。



論壇分上、下午兩個環節，上午有多位專家回顧《香港國安法》立法原意、探討國安法與本地相關國安法律兼容互補成果，以及展望本港國安法律制度未來發展。



《香港01》直播



6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（大會直播）

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」，與前特首林鄭月娥握手。（大會直播）

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」，與全國政協副主席梁振英握手。（大會直播）

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

夏寶龍由反國教談到反修例 反中亂港勢力妄圖奪取管治權

港澳辦主任夏寶龍表示，很高興來到香港參加國安法五周年論壇，重提2020年6月30日習近平簽署主席令，頒布港區國安法，從此香港維護國安不設防的歷史一去不復返，對推進一國兩制實踐很有意義。

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

他指，國安法實施五年證明，港區國安法是具有重大歷史、現實意義的好法律。習近平強調維護國安是一國兩制的應有之義，國安才能港安。他說很長一段時間，由於基本法23條沒有完成，反中亂港勢力妄圖奪取管治權。他力數近年的風波，由反國教、旺角騷亂、佔領中環至反修例事件，香港一度出現回歸以來嚴峻局面。

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

夏寶龍：一國兩制幾乎毀於一旦

他指，香港被破壞得滿目瘡痍，「一國兩制幾乎毀於一旦」，當時香港無法自行立法維護國安，在這樣的危急關頭，形容中央危急出手，制定香港國安法，初衷就是維護國安，捍衛一國兩制，「這個初衷要銘記在心。」

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（大會直播）

談反修例風波｢說普通話都被打｣ 國安法彰正義

正因為有了國安法，才能防禦反中亂港分子的攻擊，實現選舉制度和區議會制度的系統恢復，才有香港郎朗乾坤的良好局面。 港澳辦主任夏寶龍

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

夏寶龍指，回想修例風波期間，「在公共場合說普通話都被打」，哪有什麼安全，危害市民基本權利。他指，國安法實行後法治得到恢復，正義得到伸張，市民期盼的生活回來了。

看好香港就是看好機遇，投資香港就是投資未來。 港澳辦主任夏寶龍

夏寶龍說，國安法確定了香港的憲制秩序，形容這部法律橫跨普通法、大陸法體系，既尊重香港的普通法傳統，為各國維護國安作出新示範，贏得市民和國際社會的認同，是保護香港市民福祉的好法律。

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇。（廖雁雄攝）

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（大會直播）

夏寶龍：不要以為香港已經萬事大吉 各種軟對抗花樣翻新

夏寶龍說，香港維護國安面臨的形勢依然復雜嚴峻，要牢牢把握，當前百年變局加速改變，必須以總體國家安全觀為指引，把握以下幾點：必須把維護國安貫穿一國兩制實踐全過程，千萬不要以為香港已經萬事大吉，決不能好了傷疤忘了痛，各種軟對抗花樣翻新，外部敵對一刻沒有停止干預，有別有用心的人炮製謬論，要擦亮眼睛，認清本質，堅決鬥爭。

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

夏寶龍反駁「香港變內地城市」論 籲到蘭桂坊感受魅力

夏寶龍不點名引述英中貿易協會主席古沛勤早前稱「香港變成又一個內地城市」，反駁說只要在中環走走，在蘭桂坊跳舞，就能明白香港的獨特魅力，一國兩制沒有變。他又說，守護好管治安全，就是守護香港繁榮和市民切身利益。

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

夏寶龍：必須切實保障香港市民人權自由

第三，夏寶龍說必須做到維護安全和發展都堅定不移，維護國安是為了香港更好發展，讓外來投資者合法權益得到更好保護，呼籲大家集中拼經濟、謀發展，塑造發展新動能，把香港發展建立在更安全的基礎上；第四，夏寶龍說必須切實保障香港市民人權自由。

要貫穿在法律條文之中，國安法實施以來打擊的只是極少數人，保護的是全體的人權與自由，包括外國人，必須確保大家安居樂業。 港澳辦主任夏寶龍

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（大會直播）

夏寶龍：正常國際交往不違反國安法

第五，夏寶龍表示必須保持香港的獨特優勢，他稱正常的國際交往不違反國安法，反而受到國安法保護，有利於鞏固香港經營環境，深化國際交往合作，必將讓國際競爭力越來越強。他強調，香港的獨特優勢地位將更加鞏固，中央政府將堅定不移推動高水平開放，讓香港國際品牌更加璀璨。

夏寶龍表示要加快推進香港由治及興，在強國建設中實現更好發展。他說，當前香港進入新的發展階段，正在實現新飛躍的關鍵期，政府和社會各界必須更好統籌發展和安全。

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（大會直播）

須珍惜香港地位 維護自由開放營商環境

夏寶龍表示要貫徹國安，以高水平實現發展，統籌內外部安全，重視虛假信息傳播風險，確保經濟金融不發生系統風險；第二，發揮內聯外通獨特優勢，以促進高質量發展。他說香港護照是世界上最方便的通行證之一，香港在30多個政府組織擁有成員地位，科研基礎雄厚等顯著優勢，必須珍惜。

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

他指香港必須主動共建一帶一路，加快建設北都，大力擴展國際網絡，繼續開拓中東、東南亞市場，引進海外高精尖人才，維護自由開放的營商環境。

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（大會直播）

談無理制裁的公職人員：「他們是英雄，我為他們點讚」

另外，夏寶龍認為要善用香港法治的金字招牌，普通法制度長期不變，長期以來，司法機構、法律從業員等，為法治建設作出重要貢獻；尤其是維護國安，有公職人員受到無理制裁，但義無反顧、堅定履職「他們是英雄，我為他們點讚」。

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

特首是當家人 要解放思想、革新管治理念

夏寶龍說，要維護行政主導體制，形容高質量發展和高水平安全離不開高效能治理。他指特首是當家人，要主動識變應變求變，解放思想，革新管治理念，把依法治理和擔當作為結合起來，解決經濟社會深層次矛盾和問題；他指社會各界要支持特首和政府，凝聚改革共識，令香港經濟轉型升級和高質量發展。

夏寶龍總結說，國安法的實施，已經載入史冊，展望未來，必將護航一國兩制行穩致遠，讓香港在民族復興偉業中創造新的、更大的輝煌。

6月21日，行政長官李家超出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（大會直播）

李家超感謝中央在香港危機關頭實施國安法

行政長官李家超致辭時表示，今年6月30日是《香港國安法》實施五周年日子，指夏寶龍回顧了國安法制定及過去五年積極意義。他表示，2019年港版顏色革命對香港造成巨大創傷，是每一位熱愛香港市民的慘痛記憶，暴徒縱火、打市民、丟汽油彈、破壞公共設施，有市民被播撒易燃液體燒傷、有市民被磚頭丟中死亡。

6月21日，行政長官李家超出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

他指，有暴徒攻擊政府總部、立法會、駐港機構，企圖顛覆政權分裂國家。他感謝中央在香港危機關頭，公佈實施國安法，立竿見影，社會恢復秩序，市民可以安心上班、學生正常上課，經濟穩步發展。他指香港由亂到治，邁向由治及興。

李家超認為，要用好穩定局面，全面拼經濟謀發展惠民生。第一，要全面準確貫徹一國兩制方針，深入踐行國家安全觀，要時刻以國安高度審視解決問題，統籌好發展和安全，堅持推動高質量發展。

6月21日，行政長官李家超出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（大會直播）

6月21日，行政長官李家超出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

李家超：極少數人國安法被捕 特區審慎執行國安法律

第二，堅守法治根基，發展香港國際化優勢。他指國安法針對極少數危害國家安全的人，五年以來因為國安法被捕的有332人，平均一年66人，佔所有拘捕人數0.2%，形容是極少數人，亦是國安法的立法原意，特區審慎執行國安法律。他談及最近國際調解院總部落戶香港，感謝中央，指促進人類和平發展。

6月21日，行政長官李家超出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（大會直播）

李家超：要打破不合時宜舊規矩 破格破局

第三，珍惜穩定局面、把握發展機遇。他表示香港會保持基本零關稅自由港地位，奉行開放自由貿易、國際規矩原則，用好香港內聯外通優勢，發揮超級聯繫人、超級增值人角色。

6月21日，行政長官李家超出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

第四，提升傳統優勢，聚力改革創新。他表示要進一步提升金融、貿易中心地位，要把握國家發展機遇，增強競爭力，實現香港更好發展，要勇於改革、打破不合時宜的舊規矩，破格破局，要加快發展北都、創科園，推動香港整體發展，引入新理念、新辦法，提速提效。他指，穩定是發展和改革的前提，沒有穩定就發展沒基礎、改革無從談起。他表示，香港的發展和改革，可不斷穩步推進，為中國作出更大貢獻

6月21日，行政長官李家超出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

6月21日，中聯辦主任周霽出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（大會直播）

周霽：香港國安法保護外來投資者利益

周霽上任中聯辦主任後，首次公開致辭。他表示，中央政府駐香港聯絡辦將認真貫徹落實中央要求，全力支持香港鞏固好發展好由治及興的良好局面。他指，2019年修例風波，港獨猖獗，黑暴肆虐，港版顏色革命荼毒香港，美麗的東方之珠滿目瘡痍，形容幸而在危急時刻中央果斷出手，制定香港國安法，市民的人權自由得到法律保障。如今的香港安定祥和、生機勃勃，令人嚮往。

他指，香港國安法時維護國主權、安全、發展的好法律，是保護香港長期繁榮穩定的好法律，是保護香港市民福祉和外來投資者利益的好法律。他指，一國兩制實踐進入新階段，香港維護國家主權安全站在了新的歷史起點上。

周霽：持續擦亮香港法治名片

他分享三點體會，第一，堅持以高質量法治守護高水平安全。他引述國家主席習近平的話：依法治理是最可靠、最穩定的治理。「國家安全是安邦定國的重要基石。」他指，香港國安法打擊的是極少數違法犯罪分子，守護的是國家安全的底線，守護的是香港居民的人權自由，安全守護的是各國投資者的切身利益。要牢固樹立維護國家安全意識，全面落實香港維護國家安全法律，共同營造良好的法治環境，持續擦亮香港法治名片，堅決守護香港法治的根基。

第二，堅持以高水平安全護航高質量的發展。他引述習近平指出安全和發展是一體之兩翼，雙驅動是雙輪，安全是發展的前提，發展是安全的保障。他指，香港歷史警示，面對國無寧日的動盪局勢，談和發展？沒有政治、經濟、社會安全，難以推動高質量發展。

第三，以高質量發展促進世界繁榮穩定，香港進入新發展階段。他說香港正在拚經濟、謀發展、搞改革、搞建設、惠民生，要主動識別、應變求變、以高質量發展促進香港長期繁榮，讓香港這座國際化大都市更加璀璨奪目。

4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（港澳辦片段截圖）

人大常委會在2020年6月30日表決通過《香港國安法》並列入香港基本法附件三，即日在香港頒布實施。特區政府因應國安法實施五周年舉行一系列活動，突顯對其重視，夏寶龍親自來港出席五周年論壇，反映中央極重視五周年時間點。

6月20日，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與本港商界及商會代表座談。（港澳辦）

有關方面認為，國安法實施五周年不僅具象徵意義，也標誌香港構建維護國家安全屏障的努力進入新的階段，隨着特區政府於去年3月完成基本法23條本地立法，今後重點將是持續完善國安法律的執行機制。律政司司長林定國近日表示，本港已大致填充國家安全的短板，今後需要持續因應時代與環填變化修補或新增法律工具。

6月18日， 中央港澳辦主任夏寶龍在禮賓府與行政長官李家超合影。（港澳辦）

李家超：夏寶龍既重視安全 又重視發展

夏寶龍過往多次在關於國家安全的活動向香港發表講話，香港需要做好國安工作固然是重點之一，「發展」亦是其一直強調的關鍵詞。行政長官李家超昨日也表示，夏寶龍既重視香港安全，又重視香港發展，相信他今次來港會考察這兩方面。