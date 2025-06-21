國安法｜夏寶龍談修例風波｢說普通話都被打｣　一國兩制幾乎毀一旦

國安法五周年｜港澳辦主任夏寶龍今日（21日）出席「香港國安法公布實施5周年論壇」，在主旨致辭時回顧過去香港沒有《香港國安法》的日子，指法例實施後香港維護國安不設防的歷史一去不復返，對推進一國兩制實踐很有意義。他回想修例風波期間，一國兩制幾乎毀於一旦，「在公共場合說普通話都被打」，反問哪有什麼安全，危害市民基本權利，形容國安法實施後法治恢復，正義得到伸張，市民期盼的生活回來了。



6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（大會直播）

夏寶龍：《香港國安法》令國安不設防歷史一去不返

夏寶龍重提2020年6月30日，國家主席習近平簽署主席令，公佈《香港國安法》，從此香港維護國安不設防的歷史一去不復返，對推進一國兩制實踐很有意義。

香港國安法的制定實施，成為香港由亂到治的「分水嶺」，「一法安香江」。 港澳辦主任夏寶龍

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

由反國教數到反修例 斥反中亂港勢力妄圖奪取管治權

他指，國安法實施五年證明，港區國安法是具有重大歷史、現實意義的好法律，引述習近平強調維護國安是一國兩制的應有之義，國安才能港安。他說很長一段時間，由於基本法23條沒有完成，反中亂港勢力妄圖奪取管治權。他力數近年的風波，由反國教、旺角騷亂、佔領中環至反修例事件，香港一度出現回歸以來嚴峻局面。

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇。（廖雁雄攝）

夏寶龍：一國兩制幾乎毀於一旦 國安法初衷是維護國安

他指，香港一度被破壞得滿目瘡痍，形容「一國兩制幾乎毀於一旦」，當時香港無法自行立法維護國安，在危急關頭中央出手制定《香港國安法》，初衷就是維護國安，捍衛一國兩制，「這個初衷要銘記在心。」

正因為有了國安法，才能防禦反中亂港分子的攻擊，實現選舉制度和區議會制度的系統恢復，才有香港郎朗乾坤的良好局面。 港澳辦主任夏寶龍

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（大會直播）

夏寶龍憶修例風波｢說普通話都被打｣ 反問哪有安全？

夏寶龍回想修例風波期間，「在公共場合說普通話都被打」，反問哪有什麼安全，危害市民基本權利。他形容，國安法實施後法治得到恢復，正義得到伸張，市民期盼的生活回來了。

看好香港就是看好機遇，投資香港就是投資未來。 港澳辦主任夏寶龍

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

稱立法會過去長期被反中亂港勢力騎劫 區議會宣揚港獨

夏寶龍說，香港立法會由長期被反中亂港勢力騎劫、區議會一路被把持成為宣揚港獨的平台，直至國安法實施，結束這種混亂，形容現在行政、司法審判權獨立行使。

他續指，維護國家法治安全的體系不斷完善，有目共睹，《香港國安法》為《基本法》23條立法塑造大勢。他讚揚政府敢於擔當，立法機關嚴謹專業，標誌香港落實基本法規定的憲制責任。

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

《香港國安法》實施五年來，夏寶龍說社會正氣彰顯有目共睹，形容現在正能量上升，升國旗唱國歌成為規範，以愛國愛港為核心的主流價值觀深入人心。

曾幾何時，在香港竟然不能談愛國……最嚴重的時候，誰講愛國就會被攻擊。 港澳辦主任夏寶龍

他說，國安法確定了香港的憲制秩序，形容這部法律橫跨普通法、大陸法體系，既尊重香港的普通法傳統，為各國維護國安作出新示範，贏得市民和國際社會的認同，是保護香港市民福祉的好法律。