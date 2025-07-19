47人顛覆案．上訴｜一文看清控辯4天聆訊理據　官稱9個月內裁決

民主派2020年辦初選期間，因有人提出若當選要無差別否決預算案，從而迫令政府回應五大訴求等。事後被指違反《國安法》，47人被控，45人罪成，被判囚4年2月至10年不等。其中12名有罪被告提出上訴，控方亦就被告劉偉聰脫罪裁決，以案件陳述方式提出上訴。案件於本月14日作10天聆訊，結果在4天內完成，上訴庭3名法官：潘兆初、彭偉昌及彭寶琴稱會在9個月內下裁決。



就裁決上訴的被告提出多項爭議，包括指《基本法》設有制衡機制，相關條文列明若立法會兩度否決預算案，特首需辭職。他們強調，觸發該機制不可能構成顛覆。



就判刑上訴的被告均指判刑過重，亦有被告認為原審法官錯把他們歸類為「積極參與」。



律政司回應指，議員有責任審議預算案，若他們透過無差別否決預算案，以迫使政府同意其政治主張屬濫權，本案謀劃涉及癱瘓政府，判刑非明顯過重。



民主派於2020年7月11及12日在全港多區辦初選，事後多名參選人及組織者被指違反《國安法》被捕。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

原本處理15人上訴最後餘下13人

譚得志彭卓琪聆訊前撤回上訴

案件原有14名被告提出上訴，包括12名經審訊被裁定罪成的被告：鄒家成、吳政亨、何桂藍、林卓廷、余慧明、黃碧雲、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、鄭達鴻、陳志全和梁國雄。另外，認罪的黃子悅和譚得志就判刑提出上訴。譚得志和彭卓棋在上訴聆訊前和首天，先後自行撤回上訴，令提出上訴的被告只餘下12人。

律政司就劉偉聰脫罪提出上訴

此外，劉偉聰經審訊後被裁定罪名不成立，律政司以「案件呈述」方式提出上訴，故整個聆訊共處理13名被告的上訴。上訴聆訊首天，便先處理律政司就劉的上訴。

被告劉偉聰原審被裁定罪名不成立，律政司就這決定提出上訴。(廖雁鴻攝)

控方上訴

律政司指劉知謀劃亦參與

律政司認為，案中謀劃為無差別否決預算案，迫使特首回應五大訴求。劉有出席協調會議，收到會議的文件、遞交提名表格和參與初選，亦有出席選舉論壇。他在初選落敗後，停止選舉工程。控方指，劉不但知道謀劃目的，同時亦參與該謀劃。

《墨落無悔》聲明只是其中一個考慮

律政司又指，原審法官就劉是否簽署《墨落無悔》、參與初選時沒有提倡無差別否決預算案，給予不恰當的比重。《墨》在涉案謀劃屬額外機制，是否簽《墨》只是其中一項考慮因素，案中有其他證據支持劉參與謀劃，故要求上訴庭推翻其無罪裁決，把案件發還原審法官重新考慮。

劉稱無提倡否決預算案及五大訴求

本身為大律師的劉偉聰陳詞指，他沒有提倡無差別否決預算案和五大訴求，認為原審法官已恰當考慮，指上訴庭不應隨意干預原審法官的裁定。

13名被告的上訴理據

控方就劉偉聰的脫罪上訴

12名被告就裁決及判刑上訴

11人就裁決上訴

黃子悅認罪並無就裁決上，餘下11人均有就定罪裁決上訴，並提出多項法律爭議，包括無差別否決預算案是否非法行為、被告是否有顛覆意圖、顛覆罪中所指的「非法手段」是否應解讀為只涉及武力或威脅使用武力的手段，和「非法手段」是否只局限於刑事罪行。

無差別否決預算案非不法行為

就第一項爭議，上訴方指無差別否決預算案並非不法行為。上訴方解釋，《基本法》設有制衡機制，應對行政和立法機關爭持不下的局面。相關條文列明若立法會兩度否決預算案，特首需辭職，觸發該機制不可能構成顛覆。此外，立法會議員如何行使其權力、其背後的理據，不應由法庭定奪。

被告沒有顛覆的意圖

上訴方又指，控方需證明「旨在顛覆國家政權」的特定意圖，惟案中被告沒有顛覆的意圖。其中代表黃碧雲的大律師指，黃在選舉論壇時被問及否決預算案時，黃回應是會根據《基本法》行使權力 ，上訴方指其顛覆意圖成疑。

非法手段應涉武力威脅

就顛覆罪中「非法手段」的詮釋，上訴方認為應用「同類原則」，解讀「非法手段」為只涉及武力或威脅使用武力的手段。此外，上訴方指《國安法》應融合本地法律系統，而在本地的法律中，「非法」意味著違法行為，如「非法集結」、「非法入境」。上訴方因此認為，顛覆罪中「非法手段」應局限於刑事罪行。

控方回應：以否決權作脅迫是濫用權力

律政司回應指，控方案情不僅指被告不審議預算案，他們並想透過無差別否決預算案，迫使政府同意他們的政治主張。議員有責任審議預算案，若他們憑藉賦與他們的否決權，無差別地否決預算案，並以此迫使政府同意他們的政治主張，等同違反《基本法》第73條，構成濫用權力。若議員因有該否決權而變得可為所欲為，說法屬荒謬。

原審官已裁定非法手段不限於刑事行為

律政司一方又指，「非法手段」不應解讀為只涉及武力或威脅使用武力的手段，指「同類原則」並不適用。原審法官已裁定「非法手段」不限於刑事行為。律政司同其說法，並重申「任何法律沒有授權的事」。

判刑上訴

何桂藍並無就判刑上訴

在判刑方面，除了何桂藍外，所有經審訊後被裁定罪成的被告，均提出上訴，認為量刑明顯過重，或未有給予足夠的刑期扣減。此外，認罪黃子悅稱，亦就判刑提上訴。

黃碧雲林卓廷梁國雄稱為非積極參與者

其中梁國雄、黃碧雲和和林卓廷均認為，不認同原審法官裁定他們屬 《國安法》第22條刑罰三級制中的第二級別「積極參與」，認為刑期應下調。黃及林均是民主黨，他們在上訴時一再強調，當時民主黨就否決預算案並無共識，他們兩人不但從沒有這個主張，亦沒有簽下《墨落無悔》聲明，民主黨時任主席胡志偉雖曾在另一場合提及否決權的事，但故當時並非代表黨的立場。

鄒家成及黃子悅認為部份刑期可同期執行

鄒家成及黃子悅，除了本案外，均分別涉一宗暴動案已被判刑，他們均認為兩案的刑罰部份應可同期執行。鄒家成在本案被判囚7年9個月，另就7.1立法會暴動案被判囚5年1個月15天，兩案執期分期執行，合共12年10個月15天：黃子悅在本案被判囚4年5個月，另因11.18暴動案被判囚3年1月，兩案執期亦為分期執行，合共7年6個月。律啢指兩案總刑期對他們而言均屬「壓毀」(crushing)。

其他被告的上訴理據

控方：謀劃涉癱瘓政府判刑非明顯過重

律政司則指，是次判刑非明顯過重，並解釋本案謀劃涉及癱瘓政府，可帶來毀滅性的後果，其嚴重性前所未見。本案涉及60萬人投票和逾70名參選人，部份參選人案發時為立法會議員和區議員，強，立法會議員有責任審議預算案。

案件編號：CACC253、263、268/2024

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