劉千石縱橫工運五十載見盡風浪　深信社會氣氛無礙爭工權

每當工業意外發生，總會見到工業傷亡權益會的身影，在家屬身旁默默支援。工權會主席劉千石縱橫工運五十載，憶起工業意外近年仍頻生，不禁慨嘆「我唔想下一代面對咁樣情況，真係開開心心返工，平平安安落班」。七十年代已活躍於工運的他，雖然已退居幕後，但在工業安全面前仍有心有力，背後篤師率工權會繼續走在最前線，坦言現時社會氣氛下困難總能克服，「容易同難永遠都會發生」，深信只要堅定信念爭取工人權益，未來不同方法都要嘗試，最重要目標要清晰。



例子包括近年工權會製作職安話劇入學校巡演，也設有業界專場。劉千石上月更聯同總幹事蕭倩文發布新書《餘生──看得見的工殤數字 未說完的生命故事》，收錄九個工業意外遺屬的故事，包括安達臣道冧天秤事故兩名死者的遺屬，希望令慘劇不被遺忘，工友和僱主都引以為戒。今次新書更獲建築公司大手購買千本贈員工，說好職安故事的同時，希望為工權會籌款200萬元用作日常營運。



工業傷亡權益會主席劉千石（左）與工業傷亡權益會總幹事蕭倩文（右）。（潘耀昇攝）

為工權奔波五十載 劉千石不忍工業意外仍頻生

「工運先鋒」劉千石七十年代已活躍於工運，1981年成立工業傷亡權益會，至今已四十多年，爭取工人權益路上不缺席，最為人所知是每當工業意外發生，工權會都會第一時間到醫院慰問家屬，為他們提供支援。

為工權奔波五十載，劉千石接受《香港01》訪問時坦言現在仍然難做，但不忍下一代繼續在工業意外頻生、甚至罔顧工業安全的環境下工作，八十歲的他選擇繼續出任工權會主席，幕後繼續支撐著接下總幹事火棒近六年的蕭倩文。

我唔想下一代面對咁樣情況，真係開開心心返工，平平安安落班，安全係得到保障。 劉千石

憶1979年抬棺材公祭 深信社會氣氛無礙爭工權

近年時有公民組織解散，劉千石談及社會氣氛有否礙爭工權時，坦言「容易同難永遠都會發生」，重提1979年的抬棺材事件。當年灣仔合和中心有兩名地盤工人高處墮下身亡，懷疑因為腳踏鐵架鬆脫，事後僱主拒絕支付殮葬費，更一度報警驅趕。劉千石與家屬商討後，將棺材帶到合和中心地盤公祭施壓，棺材內載著遺體。

工業傷亡權益會主席劉千石。（潘耀昇攝）

「如果易就唔使抬棺材去嗰度啦，都係難呀嘛，但難總係可以克服到，只係你有冇心喺度。」劉千石認為不需要將難、易常掛在口邊，笑言平時中午飲茶都多人，等位一樣難，深信只要堅定信念，「嘗試不同可能性同方法」，有一定的承擔，一樣可以做到事，坦言願挺身承擔起守護工人權益的人不多，蕭倩文是其中一人，「講得唔好聽啲厭惡性工作。」

7月10日赤鱲角港珠澳大橋香港口岸地盤奪命工業意外，造成一死一傷，姓黃男死者的妻子（右）在工業傷亡權益會總幹事蕭倩文（左）陪同下見記者。（梁偉權攝）

蕭倩文接火棒推廣工業安全 相展、改編話劇走入學校

接下劉千石口中「厭惡性工作」的蕭倩文，不時在新聞中出現，每當有工業意外發生，她從不缺席站在家屬旁支援。由2019年12月接下火棒至今近六年，蕭倩文深信工業安全仍有很多方法推展。近年，工權會聯同香港話劇團到訪各區中學，為中四至中六同學演出由真實工業意外案例改編成的戲劇。劇中加入讓學生參與的互動環節，希望把職業安全意識傳播到社會未來的主人翁身上，讓他們有職業安全的意識，懂得尊重生命。前陣子曾經舉行「載傷．言殤」職安教育相片展，另一方式推廣職業安全。

蕭倩文聯同劉千石發布新書《餘生──看得見的工殤數字 未說完的生命故事》。（蕭倩文FB）

新書收錄工業意外遺屬故事 目標籌款200萬元

上月蕭倩文更聯同劉千石發布新書《餘生──看得見的工殤數字 未說完的生命故事》，收錄九個工業意外遺屬的故事，包括安達臣道冧天秤事故、2021年赤鱲角沙井事故等，新書亦收錄協助處理個案的工權會幹事心聲，目的都是希望令工業意外不被遺忘。初版印了1500本，蕭倩文透露有建築公司大手購買數以千本，贈予員工作職安教育。她說目標籌款200萬元，希望幫助工權會日常營運開支。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文。（潘耀昇攝）

盼政府定期公開工業意外調查報告

數到要令工友和僱主不會遺忘意外慘劇最有效的方法，蕭倩文直言政府應該定期公開工業意外調查報告，認為較勞工處發布的職安警示更有幫助，至少不會抽象空泛說明工序安全，「MIRROR嗰個調查報告係康文署擺埋上網，我哋讚㗎嗰次，但我哋覺得應該所有意外都咁處理」，如果資料敏感，可以待完成法律程序後，遮蓋私隱、商業機密再上網，以儆效尤。