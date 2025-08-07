一片拆解｜的士業堅拒強制退休內幕　三組數據揭老年司機隱患

荃灣如心酒店奪命車禍，80歲的士司機報稱「頭暈」自炒撞死35歲菲律賓遊客，引起社會關注高齡司機是否適宜駕駛。翻查資料，去年70歲或以上涉及交通意外的的士司機，較十年前增加四倍多。有政界中人建議劃線強制退休，亦有人認為體檢更嚴格便可。尤記得兩年多前，政府拋出收緊驗身方案，強制體檢門檻由70歲收緊至65歲，三年一檢改為一年一檢，至今未有下文。



今屆立法會相信未能通過，據了解政府預計明年初提交法案，目標第二季實施，65歲或以上視乎醫生判斷每年或隔年驗身，70歲或以上才強制每年一檢。八十歲的的士商會主席黃保強反對收緊驗身，擔心成本高昂令銀髮司機不願駕的士，又反對強制退休。事實上，內地、台灣、日本、新加坡退休門檻由60歲至75歲不等。如何取得平衡保障乘客、司機及行人安全，是外界期望政府盡快處理的頭等大事。《香港01》一片拆解。



高齡司機年檢蹉跎兩年 田北辰倡滿75歲限工時

荃灣如心廣場周二（5日）發生奪命車禍，一輛的士在如心酒店地下入口懷疑自炒剷上行人路，撞死一名35歲菲律賓籍男遊客，涉事80歲的士司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。慘劇再次引來社會對高齡的士司機身體情況的關注。

翻查運輸署數字，截至今年二月底，全港有超過21萬人有的士駕駛執照，超過六成人是60歲或以上，即是一共13萬人。當中，年滿70歲的有3.7萬人，這群資深的士司機佔全行17%，較上一年增加2700多人。

荃灣如心廣場的士自炒，牆身被撞毀，多塊瓷磚甩脫，露出支架。（翁鈺輝攝）

不過有牌不等如有駕駛的士，畢竟的士業是自由工，所以要參考涉及交通意外的60歲或以上的士司機數據，去年有2021人，較對上兩年1446人，增加近四成。70歲或以上涉及交通意外的的士司機，2024年有651人，較十年前2014年增加四倍多。

不過司機老齡化問題嚴重，多了人跌入高齡司機行列，故數額自然會增加，所以要參考意外率。2021年每一千名70歲或以上的的士司機意外率是16.3人，雖然未見特別上升趨勢，不過高過其他商用車例如小巴9.2人、巴士0.5人。

現時70歲以上的士司機每三年體檢一次，政府2023年曾建議將門檻由降低至65歲，並加密至一年一次，不過至今未有下文。實政圓桌議員田北辰批評「有乜理由2023年傾完，到咗2025仲未立法呢？」田北辰提出，75歲或以上司機應設每日最高工時的要求，並參考其他鄰近地區也有設退休年齡。

不過民建聯議員陳恒鑌認為難以做到，指業界至少有一成司機為70歲或以上，若設下退休年齡，或令業界人手不足，同時影響一眾長者司機的生計。不過，他提到政府打算增加65歲「隔年一檢」的要求，相信可有助減少意外。

80歲的士司機兼車主：仍開工只為生活

年屆80的的士商會主席黃保強至今仍有駕駛的士，每周上班四至五日，他稱近年司機減少，導致「有車無人租」，為免支付停車場租金，因此仍有開工。他透露行內不少年長司機都是「為生活」才工作，有單頭的士司機購入的士牌照後，至今仍未斷供，亦有司機即使已供斷，但為家庭抵押的士牌借貸，至今仍在還債當中。

現時70歲的士司機規定每三年一檢。黃保強自言注重健康，因此每年都會驗身，檢驗項目亦比現時法例規定為多。他認為年長司機不是問題，不論年紀都要注重安全，又認為有司機遇到意外時用不同借口推搪，「頭暈咪唔好揸囉，你自己本身都要安全㗎嘛！」

立法會議員何敬康。（王海圖攝）

何敬康要求設的士司機強制退休年齡

新民黨立法會議員何敬康表示，政府應設立更嚴格的驗身和路面反應測試，訂立強制退休年限，適用於的士和將來受規管的網約車。

他說保護乘客、司機和道路使用者安全最爲重要，希望政府必須正視和監管點對點服務司機，包括的士和未來合法網約車，以及公共交通車輛司機的年齡和健康問題，明言必會繼續跟進這問題。

拆局｜的士奪命車禍揭示深層困境：香港退休保障不足的現實拷問

荃灣如心酒店的士奪命車禍慘劇，令輿論再度關注高齡職業司機體檢機制是否應該收緊，亦有聲音要求設立強制退休年齡。同樣值得關注的是，為何年屆八旬的市民仍要為生活使費擔憂？

工聯會理事長、立法會議員黃國直言，退休保障與這次車禍和類似事件有密切關係，年長市民辛勤多年後應安享晚年，惟現實並非如此。他促請當局優化強積金計劃，譬如強積金設有保證回報。他強調，面對「強資本、弱勞工」的市場現實，政府不應經常以自由市場為藉口不作干預，而是應做好平衡角色。