張宇人再發表驚人言論：輸入外勞打工仔開心咗　餐廳勿死撐早結業

本身是行政會議成員的自由黨飲食界立法會議員張宇人，今日（18日）在報章刊出的專訪中再發表驚人言論。繼早前指，及早輸入外勞或可避免飲食業倒閉潮，最新他指有外勞分擔工作令打工仔「開心咗」，又提醒經營困難的餐廳勿「死撐」，「唔好當埋老婆張棉胎，要結業就提早結業。」



早前有消息指，張宇人有機會獲中大頒授榮譽博士，引起校內部份資深校友嘩然，質疑他從政言論惹火具爭議，而且不具備足夠學術資歷或對社會和中大有巨大貢獻的成就，難以理解校方的破格安排，擔心會引起社會負面觀感。



張宇人。（盧翊銘攝）

張宇人再發表驚人言論：輸入外勞打工仔開心咗

飲食業持續受壓，張宇人近日接受《信報》專訪重申輸入外勞的成本不低於聘請本地勞工，並稱有外勞分擔工作令打工仔「開心咗」，提醒社會勿只聽工會片面聲音。他又批評工會「人唔夠，僱主就會畀錢搶人」旗號是糖衣毒藥，無異於在香港陷困局之際落井下石、火上加油。

啲本地勞工唔敢話畀你聽咋嘛，費事啲工會去揼佢，其實佢哋開心咗㗎。 張宇人

張宇人否認外勞搶飯碗 吳秋北曾批功利主義作祟

前年宣布擴大輸入外勞後，近期失業率再趨升，勞工界把問題歸咎於外勞。不過，張宇人大唱反調提到「如及早輸入外勞，或可避免倒閉潮」。

工聯會會長吳秋北當時批評張宇人說法太片面、無的放矢。吳秋北接受《香港01》專訪時直指張宇人及其代表的商界只從壓低成本角度思考問題，功利主義掛帥，並未更好地思考長遠發展，反問「已經係咁嘅情況底下，張生（張宇人）都仲係不滿意？」

張宇人。（梁鵬威攝）

張宇人在訪問中否認外勞「搶飯碗」，指僱主請外勞的成本高於本地勞工，又要承擔住宿及醫療費用等。他又說輸入外勞後，前線員工不用再「一個人炒三隻鑊」，服務時更笑容滿面，空閒時間可研究新菜式，為業界帶來新元素。

你無聽到真正嘅打工仔講嘢咋嘛，你淨係聽到啲工會代表，佢都唔係打工啲工人嚟嘅。 張宇人

張宇人（廖雁雄攝）

張宇人呼籲經營困難餐廳勿「死撐」 要結業就早結業

張宇人認為，僱主比起工會更關心打工仔，批評工會「人唔夠，僱主就會畀錢搶人」的旗號是糖衣毒藥，直言員工是飲食業界最親密夥伴，「我哋靠員工去維持啲生意、去生存，員工唔同我搏命，我哋係無得生存，所以在可能情況之下，肯定係對啲員工好好。」

張宇人（廖雁雄攝）

既然政府如商界所願輸入外勞，是否意味香港飲食業將迎來轉機？張宇人卻說，現時非飲食業界擴張好時機：「個餅就係得咁大，太多人食個餅就唔夠分」，他提醒經營困難的餐廳勿「死撐」，「唔好當埋老婆張棉胎，要結業就提早結業。」他相信總有一天，深圳、香港的物價將會自行調節至適當水平，寄語港人要「有耐性」。

張宇人。（張宇人Facebook）

張宇人屢發表惹火言論 坊間稱為「廿蚊張」

75歲的張宇人從政多年，發表不少惹火言論，包括曾建議最低工資時薪20元，被坊間稱為「廿蚊張」，上月則稱及早輸入外勞可避免食肆倒閉潮 ，同樣遭到不少批評。他過往推動中大校董會改組、「狙擊」前校長段崇智，在中大校政風波期間備受關注。