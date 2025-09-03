中國閱兵｜鄭雁雄與港區人大觀禮　轉任教科文衛副主任後首現身

抗戰勝利80周年，北京今日（3日）舉行閱兵儀式。港區人大政協代表獲邀出席，其中人大代表冼漢迪、鄺美雲觀禮遇上中聯辦前主任鄭雁雄，三人隨即合照，是鄭雁雄離開中聯辦轉任全國人大教科文衛委員會副主任後，首次公開現身。



9月3日，抗戰勝利80周年，北京天安門廣場今日（3日）舉行閱兵儀式。圖為港區人大代表一行人觀禮時大合照。（陳曼琪提供）

港區人大代表觀禮大合照

閱兵儀式早上在北京天安門廣場舉行，港區人大代表在觀禮時齊集大合照，包括朱立威、 朱葉玉如、吳永嘉、李聖潑、沈豪傑、冼漢迪、林順潮 、凌友詩、馬逢國、梁美芬、陳 帆、陳勇、陳仲尼、陳振英、陳振彬、陳曼琪、陳曉峰、黃冰芬、黃英豪、黃錦良、雷添良、霍啟剛、鄺美雲等。

全國人大常委李慧琼以及港區人大代表吳秋北，則與行政長官李家超、澳門特首岑浩輝、全國人大前常委譚耀宗等人，在城樓上觀禮。

李慧琼、吳秋北與港澳特首上城樓觀禮

鄭雁雄5月被免去中聯辦主任職務後，首次公開現身。在閱兵儀式上，遇上兩名港區全國人大代表冼漢迪和鄺美雲，三人合照。（冼漢迪相片）

鄭雁雄轉任人大教科文衛副主任首現身

鄭雁雄5月被免去中聯辦主任職務後，首次公開現身。在閱兵儀式上，遇上兩名港區全國人大代表冼漢迪和鄺美雲，三人合照。鄭雁雄現時是全國人大教科文衛委員會副主任，並且是全國人大代表。

據聞鄭雁雄離開中聯辦後曾向人大政協等政界人士發信息，衷心感謝「各位戰友、摯友、親友」，向他們表示「北京見」，更附上有《再別康橋》詩句的圖片。