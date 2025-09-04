中國閱兵｜楊何蓓茵返港即帶公務員訪抗戰遺址　籲年輕人以史為鑑

公務員事務局局長楊何蓓茵昨日（3日）在北京參加閱兵觀禮儀式後，今日（4日）與公務員事務局的政務主任、行政主任到訪西貢的抗戰遺址，向他們分享抗日游擊隊的事跡。楊何蓓茵指，到訪抗戰遺址可親身感受抗日英烈以生命守護家園的歷史，形容是一場喚醒並弘揚抗戰精神的真切體會。



她呼籲生於和平年代的年輕人要以史為鑑，銘記先烈犧牲小我，完成大我的崇高精神，亦要在代代傳承中貢獻力量，照亮人類和平之路。



山寮村的廣東人民抗日游擊隊第三大隊武工隊首個立足點。（楊何蓓茵Facebook）

村內的王氏家祠是當年游擊隊員聚集的地方。（楊何蓓茵Facebook）

楊何蓓茵分享廖承志、喬冠華事跡

楊何蓓茵到訪位於山寮村的廣東人民抗日游擊隊第三大隊武工隊首個立足點，及位於蠔涌村的港九大隊沙田短槍隊活動地。據村民表示，村內的王氏家祠是當年游擊隊員聚集的地方，武工隊和山寮村村長王亞元曾在該村接待為秘密大營救開路的廖承志、連貫、喬冠華等重要領導人物。然後，武工隊護送他們到企嶺下，乘船去沙魚涌。

她向4名年輕同事分享廖承志和喬冠華的重要事跡，其中廖承志及其子廖暉均曾任港澳辦主任，而喬冠華則曾任新華社香港分社的社長，最令人印象深刻的場面發生在50多年前，聯合國通過決議恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，喬冠華當時作為中國代表團團長在會場開懷大笑的一幕，成為了經典的歷史畫面。

港九大隊沙田短槍隊曾以西貢蠔涌車公古廟作為據點。（楊何蓓茵Facebook）

及後，到座落於蠔涌村內的西貢蠔涌車公古廟，她指港九大隊沙田短槍隊以該廟作為據點，經常聚會和部署行動。黃冠芳、劉黑仔麾下的沙田短槍隊多次成功襲擊日軍，肅清漢奸和特務，並有協助破壞日軍設施。而山寮村王氏家祠和蠔涌車公古廟的共通點是，抗日英烈曾策劃部署並拍板執行不少抗日的精密行動，並取得一定成效。