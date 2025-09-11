控煙十招｜立法會通過擴禁煙區、禁加味煙　自由黨兩修正案被否決

《2025年控煙法例(修訂)條例草案》（下稱《條例草案》）今日（10日）在立法會三讀通過，當中涉及引入完稅煙標籤制度、限制煙盒包裝、禁售加味煙，以及要事先取得「證明書」，證明售賣的傳統煙「不含任何指明添加劑」等。自由黨提出的兩組修正案，涉及取消禁售加味煙、收窄「指明添加劑」範圍，以及改為「先審議後訂立」等等，在直選與功能組別，以及選舉委員會界別兩個分組投票中均未獲過半數支持，遭到否決。



法案由恢復二讀到三讀表決通過，歷時約6小時。89名現任立法會議員有83人出席投票，草案最終以74票支持、1票反對、7票棄權獲得通過。選委界江玉歡投下唯一反對票；三名自由黨成員邵家輝、李鎮強、易志明，選委界謝偉俊，林筱魯，張欣宇，以及新界西北田北辰投棄權票；立法會主席梁君彥按慣例不投票。



01觀點｜是時候禁煙了

醫務衞生局於今年4月25日公布「控煙十招」，其中有八項措施需要透過修訂法例來實施，即《2025年控煙法例(修訂)條例草案》，包括引入完稅煙標籤制度、禁止在公共交通工具排隊時吸煙、擴大法定禁煙區等，並將定額罰款提高至3,000港元。另外兩項措施是「持續檢視增加煙草稅的成效和未來調整的步伐」以及「加強戒煙服務和宣傳教育」，不涉及修訂法例。

自由黨提修正案 倡取消禁售加味煙、先審議後訂立

自由黨的兩項修正案，一項由該黨副主席李鎮強提出，即取消「禁售加味煙」條文。李鎮強認為，未是時機禁加味煙，一來影響市民選擇權，二來擔心加劇私煙問題，會有人從境外帶加味煙進入本港，再流入私煙市場，恐令私煙問題失控。

另一修正案由該黨主席、批發及零售界邵家輝提出，部分條文包括引入完稅煙標籤制度、傳統吸煙產品包裝規定、禁止加味煙，在公布落實日期時，需經立法會批准後才生效，即遵循「先審議後訂立」原則。他亦要求，不將「非為調味而加入傳統煙的物質、煙草自帶物質、製煙必須使用的物質」等，納入「指明添加劑」範圍。

陳仲尼促政府用多種語言向旅客指明禁煙區

政府計劃在明年1月1日擴大法定禁煙區至指定場所，例如例如學校、安老院等地方的專用出入口3米範圍內的公眾地方。教育界鄧飛、選委界陳沛良關注指定場所的標示能否更加清晰，其中鄧飛擔憂有煙民不能明確範圍，舉例如學校有明顯的障礙物阻擋，煙民容易識別，惟對院舍、健康中心等地則未必，容易引起爭端。

陳沛良表示，近日全港十個公共運輸設施新增為禁煙區，在附近加設禁煙標示及宣傳橫幅，並在地面以白色橫線劃分，但仍有市民認為白色橫線並不清晰，難以區分禁煙區。他希望當局汲取經驗，為指定處所3米範圍內劃定明確界線，並張貼告示提醒市民、加強宣傳。

選委界陳仲尼就從發展旅遊經濟的角度出發，指禁煙區的條款複雜，如果無清晰標示，市民和遊客會無所適從，「禁煙區定義，涉及有冇上蓋、通風等技術細節，本地人未必百分百明白，更加唔好講遊客」。他建議政府加大解釋力度，在機場、口岸、旅遊景點等設多語言的指引，避免遊客誤墮法網。

田北辰不滿禁薄荷煙未有定數，指或令原本食非薄荷煙的人士，轉食薄荷煙，令禁煙更困難。（資料圖片/廖雁雄攝）

當局暫不禁薄荷煙 田北辰轟「不知所謂」

實政圓桌立法會議員田北辰不滿禁薄荷煙的條例生效日期未有定數，他指當局此舉或有「為做而做」的觀感，會有原本食非薄荷煙的人士，即可轉食薄荷煙，「吸煙率有機會不跌，反升十幾個percent（%）」，日後禁煙的反對聲音會更加大。

田北辰又坦言雖然好佩服盧寵茂，禁煙方案的大方向正確，但是力度上，「俾人嘅印象，真係不知所謂」。他表示條例草案三讀時會要求記名表決，隨後選擇棄權。

狄志遠倡將有關稅款設為專款專項，以煙草稅為例，應只能用於控煙教育、戒煙服務、醫療開支方向。（資料圖片/黃浩謙攝）

狄志遠倡設煙稅收入為專款專項

新思維立法會議員狄志遠支持條例草案，並從煙稅方面進一步提出建議。狄志遠表示，香港現時的煙草稅收入可觀，但應真正用於控煙工作，避免產生罰煙民以增加庫房收入的觀感。

他建議將有關稅款設為專款專項，以煙草稅為例，應只能用於控煙教育、戒煙服務、醫療開支方向。狄志遠指，透過完善的控煙政策、科學的戒煙支持以及煙稅的專項管理，香港方可進一步降低吸煙率，減輕公共醫療系統的壓力。

立法會表決通過「控煙十招」，選委界江玉歡投下唯一反對票。（直播截圖）

江玉歡投唯一反對票 因邵家輝修訂未獲通過

唯一投反對票的議員金江玉歡在發言時預告，若自由黨主席邵家輝的修訂不獲支持，縱使她支持其他控煙措施，但礙於法案措施綑綁，她選擇投反對票。江玉歡表示，推行更嚴格控煙政策體現了政府對公共健康的重視，方向值得支持與肯定，但她認為良善目標亦要匹配良好政策，控煙須兼顧公共衞生與個人自由、執法成本、城市形象等隱性代價，基於這些理由，她支持邵家輝提出的修訂，特別是將何時禁止加味煙交立法會作最後把關，