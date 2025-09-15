施政報告2025．前瞻｜從有到好的民生改革路　如何做到以人為本？

特首李家超將於周三（9月17日）發表任內第三份《施政報告》。回顧現屆政府三年施政，在解決香港長期積累的民生問題上確實交出了「從無到有」的成績單，無論是爭拗11年的網約車規管、還是推出劏房認證制度，都展現了政府的「有為」決心。然而，要真正實現市民的「幸福感」和「獲得感」，政府必須進一步推動「從有到好」的改革，在居住質素、出行體驗、勞工保障、社福支援，都應是時候大膽直面深層次矛盾，以人為本地完善政策細節，才能令市民生活更加美好。



《施政報告2025》前瞻報道之三



政府上年提出簡樸房認證制度，試圖透過設定最低標準，解決劏房等劣質居住環境問題。（資料圖片）

住屋：解決劏房不等於改善居住質素 階梯改變牽一髮動全身

以置業為主導的房屋政策一直被詬病為香港人住屋問題的元凶。2022年3月，即現屆政府上任前的四個月，一般公屋申請者平均輪候時間為6.1年，處於歷史高位。政府在2022年提出興建三萬伙「簡約公屋」，作為短期幫助不適切居所住戶的措施。加上延續上屆政府的過渡性房屋政策提供約2.1萬伙，令房屋供應有一定進展。在質素方面，政府上年提出簡樸房認證制度，試圖透過設定最低標準，解決劏房等劣質居住環境問題。

然而，立法會選委界議員林筱魯接受《香港01》訪問直言，現時政府房屋政策主要處理「最基層、最惡劣」的居住環境，對於整體市民的住屋需要，暫時未見清晰目標。

他提到，居住質素不只是有沒有窗、消防是否安全，便利性同樣重要——是否就近上學或上班、社區配套好不好、能否負擔，這都是居住選擇的重要考慮。但是，部分簡約公屋選址偏遠，似乎無法回應最基層的生活訴求。又以啟德過渡性房屋為例，雖然地點優越，但因管理費用較高導致入住率最差，反映負擔能力仍是關鍵。

選委界立法會議員林筱魯。（資料圖片／盧翊銘攝）

更令人憂慮的是，取締劣質劏房可能產生的「震波效應」。林筱魯分析，政府預計劏房條例實施後，11萬個劏房單位中可能有3至4萬個消失，加上共5.1萬伙的過渡性房屋及「簡約公屋」並非永久，到2029年簡樸房認證制度過渡期完結，「租金一定會加，選擇一定會少」。他特別關注那些連輪候公屋資格都沒有的底層住戶，「會不會有個可能性，有人（在房屋階梯）上不了，反而要落？去到更差劣的環境？」

林筱魯認為，政府需要重新檢視長遠房屋策略，因為從出租公屋到資助出售房屋，再到私人樓宇，每一階梯的選擇都會牽動另一個階梯的供求。以近日有風聲指將重新推出的租置計劃為例，林認為，雖能讓公屋居民置業，但可能減慢公屋流轉速度，影響輪候時間目標。

林筱魯建議政府重新檢討十多年前制定的策略，包括市民期望、住屋階梯的理解、需要處理的問題等。相比起「雕龍雕鳳」的幸福設計，基層市民的基本居住需要——便利的生活配套和可負擔的居住成本，才是真實而人性化的「幸福感」。

政府今年推出網約車規管框架，拖沓11年的交通困局迎來突破。（資料圖片）

網約車合法化：最低限度確保市民出行體驗不降

網約車合法化議題歷經11年波折，終於迎來突破。隨着中央一句「必須站在人民一邊」，特區政府終於將社會期待已久的網約車合法化提上議程，連以車主為首的「的士業界」，亦要接受市民對網約服務有需求這個事實，昔日「取締白牌車」的所謂訴求不再復見。

「香港新方向」立法會新界北議員張欣宇形容，這個轉變是「從失望到超過預期」。他解釋，去年政府提交的報告，仍只着重打擊白牌車；到年初確立陳美寶接任運輸及物流局局長，首次提出「市民出行需求是首要考慮」，他認為這個轉變反映了政府思維的進步。

談到政府近月提出的主體性法律框架，張欣宇表示，現階段仍難評價是「鬆」還是「緊」，要到政府明年提交附屬法例，才見真章。

新界北立法會議員張欣宇。（資料圖片／盧翊銘攝）

框架中兩個焦點車輛數目將會設限以及「人車合一」要求引起討論，但張欣宇認為這是必要之舉。他強調香港網約車與世界其他地方的最大分別，在於保留了共享經濟的本質——大部分司機都是兼職。當網約車全職化後，與傳統的士就沒有分別了。若政府不希望看到網約車和的士進行同質化競爭而是互補，他認為「人車合一」下，車輛數量上限可以「鬆手一點」，確保網約車繼續發揮釋放私家車閒置運力的作用。

談到未來如何評估網約車方案是否成功，如何斷定市民在出行上的「幸福感」？張欣宇認為，能否在合理時間內叫到車，將成關鍵，而最低限度的目標，是要維持市民現時的出行體驗，因為網約車的存在價值正正在於補充高峰時段的運力不足，當市民在的士站看到很多人排隊，用任何軟件都叫不到的士時，網約車的價值才可發揮。

至於的士的改革，政府推出的的士車隊似乎未達理想，五隊車隊正式獲發牌一個月之時，司機數目仍未見增長。張欣宇認為關鍵在於運力，但問題並非將全港的士都併入車隊，強調網約車的出現，正正因為18,000輛的士仍然不足。未來網約平台與的士車隊合作，反而可能成為車隊發展的希望——當乘客可以同時選擇不同車種時，的士車隊才能獲得足夠的需求流量，進入良性循環。

「補充勞工優化計劃」推出兩年多，本地最新失業率升至3.7%，建造業更飆升至7.2%，餐飲業亦達6.4%。（資料圖片／梁鵬威攝）

勞工保障：輸入外勞非答案 產業升級才是正途

「補充勞工優化計劃」推出兩年多，政府承諾「本地工人優先就業」的目標明顯落空。計劃合共批准逾6萬個外勞名額，超過5萬名外地勞工抵港。但本地最新失業率升至3.7%，建造業更飆升至7.2%，餐飲業亦達6.4%。這一邊廂，僱主為請平價外勞招數盡出；那一邊廂，本地勞工不是失業就是開工不足，甚至淪為召之即來、揮之即去的「替工」。

即使本地勞工能保得住飯碗，外勞政策下另一個對他們的影響，是薪酬增長嚴重滯後，生活質素實際上在倒退。過去兩年，洗碗工薪酬增幅僅約4%、酒樓侍應只有6.6%，遠遠跑輸全港收入中位數近12%的增長時。勞工及福利局局長孫玉菡面對凍結輸入外勞的呼聲，只是重申會「嚴格審批」、要求僱主到勞工處進行實地招聘。然而，當職位薪酬中位數過低、全職定義僅為每周35小時（遠低於飲食界54小時的工時中位數）時，這些措施形同虛設。

現實是，香港飲食、零售業面臨的最大困境並非僱主所謂的人手短缺，而是租金過高、本地消費力疲弱、商業模式單一，香港街頭巷尾空置舖位隨處可見，一間又一間商舖不堪租金重負而結業。即使勞工成本被壓至最低，許多餐廳依然無法在瘋狂的租金和蕭條的市道中生存。就連餐飲聯業協會會長黃家和也承認，隨着結業潮持續，目前餐飲業人力已經充足，沒有必要再大規模輸入外勞——單是一間大型酒樓結業，就可能有超過100名員工失業。

歸根結底，香港需要的不是依賴廉價勞動力的內耗式發展，而是真正的產業升級和經濟轉型、善用科技、壓抑不合理的租金成本，讓企業有能力支付更高薪酬。本地勞工收入提高，消費能力才會增強，從而形成健康的內需驅動良性循環。《施政報告》是時候結束這場失敗的政策實驗，引領本港經濟回歸以人為本、創新為驅動的發展正途。

照顧者的議題近年受關注。（資料圖片）

社福支援：擺脫剩餘福利到普惠保障仍有路走

2021年人口普查顯示，本港有188,569戶獨居長者及147,091戶雙老家庭。預計到2046年，長者人口將達274萬，佔總人口36%。面對人口急速老化的挑戰，照顧者的議題近年受關注，但政府的應對措施仍停留在「派錢」層面，「為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃」及「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼計劃」推出逾兩年，成效仍然有限。

有調查發現，近四成受訪護老者處於「高負荷」狀況，兩成曾有自殺或自殘念頭。2022年至今發生至少14宗照顧者命案，當中一半並非社署跟進個案。今年2月屯門蝴蝶邨78歲老翁倒斃家中，其智障兒子「伴屍」多時；5月葵涌石籬邨83歲獨居老翁化為白骨才被發現，估計已離世逾一年。這些悲劇反映的是整個社福體系的系統性缺失。

政府去年提出建立「護老者和殘疾人士照顧者資料庫」，至今仍在試行階段。勞工及福利局康復專員陳偉偉表示，當局正向房屋署查詢獨老、雙老家庭名單，研究透過分析水電數據推斷高危家庭，但涉及私隱問題需與私隱專員公署商討。如此拖拖拉拉的進度，令人擔心整全的資料庫仍要等待多少年才能出現，而孫玉菡早前亦指未有時間表，僅指希望能將保護網「做得好大」。

香港社福政策仍停留在「剩餘福利」的資本主義觀念——只為最貧困者提供最基本保障，而非建立普惠性的社會安全網。照顧者津貼設定苛刻的入息審查，每月提供不少於80小時照顧才符合資格；綜援系統著重審批而非主動發掘需要；房署只管收租不理租戶死活。這種將社福視為「施捨」而非「權利」的思維，導致許多社會上最有需要的市民，即使已水深火熱，也不願求助。社會需要的不是零碎的修補，而是社福觀念的根本轉變。現下似乎政府打算開始，不過到底最終能否實現，仍有待觀望。

以人為本才是正道

綜觀現屆政府三年施政，確實在多項民生議題上實現了「破局」——網約車合法化、劏房認證制度、簡約公屋等政策相繼出台，顯示政府不再迴避積存多年的深層次矛盾。然而，「有政策」不等於「有成效」，從居住環境到勞工保障，從長者照顧到市民出行，政策執行中暴露的問題反映出政府仍未完全擺脫「頭痛醫頭」的施政思維。周三即將發表的《施政報告》，市民期待的不僅是更多新政策的宣布，更是對現有措施的深度檢討和優化。香港需要的是一套以人為本、環環相扣的施政藍圖，唯有政府真正聆聽民意、勇於糾錯，才能讓「幸福感」和「獲得感」不再淪為空談，讓市民在這座城市找回安居樂業的希望。