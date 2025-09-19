英國倫敦政經學院校長訪港探討合作　校友周浩鼎倡辦高管轉型課程

英國倫敦政治經濟學院校長Larry Kramer日前來港，出席校友會在香港舉辦的人工智能（AI）創科論壇，本身是校友的民建聯副主席周浩鼎亦有出席，並安排校長與教育局局長蔡若蓮及創新科技及工業局局長孫東會面。



校方探討未來能否與香港合作，周浩鼎向《香港01〉表示全球正探討企業高級管理人員轉型課程，內容包括AI科技學習認知及管理，相信可切合高端人才未來所需，盼香港可把握機遇。



《施政報告》提出繼續發展國際教育樞紐，措施包括再放寬資助大學的非本地生上限，由40%提高至50%。周浩鼎與校長及管理層交流時，亦提到本地大學未來發展，解說香港正放寬各種安排，讓大學能適度擴充他們的校舍，特別是學生宿位，應對未來的需求。英國倫敦政經學院管理層亦透露將翻新重建Bankside House學生宿舍，提供更多宿位，應付新學年入學需求。

周浩鼎認為《施政報告》提出的措施可切合未來的需要，倡更積極接觸海外一流院校，推動更多合作，令香港成為國際創科及教育樞紐。（周浩鼎提供）

周浩鼎引述校長表示非常喜歡香港，亦相信香港作為國際城市具吸引力，同時深信香港擁有中國市場的龐大機遇，證明香港的國際教育樞紐及拓展創科中心的工作，受到國際間的重視。他認為《施政報告》提出的措施可切合未來的需要，倡更積極接觸海外一流院校，推動更多合作，令香港成為國際創科及教育樞紐。