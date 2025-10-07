公務員聯招連續三年逾2萬申請　楊何蓓茵：反映年輕人想為民服務

2025至26年度聯合招聘政務主任、二級行政主任等五個公務員學位職系，於上周五 (3日) 截止接受申請。公務員事務局局長楊何蓓茵在社交平台指，收到2.07萬人報名，其中政務主任（AO）職位接獲1.36萬份申請，較去年增加約3%，創2021至22年度以來新高。她形容對今次聯合招聘的申請總數感到鼓舞，申請人將於11月29日在港參加聯合招聘考試，希望他們好好備戰。



公務員事務局局長楊何蓓茵（林靄怡攝）

1.36萬人申請做政務主任

楊何蓓茵說，這是連續第三年，聯合招聘收到超過2萬人申請。受青睞的職位除了政務主任，還有二級行政主任，該職位接獲約1.83萬份申請，與去年相若。

她指今次聯合招聘的申請總數，反映不少應屆畢業生、大學三年級學生等年輕人，均有投身政府及為民服務的意願。她感謝同事在過去一段時間全心全意、多元地做好好聯合招聘的宣傳和推廣工作。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，提出設立「部門首長責任制」，加強公務員責任制度。（梁鵬威攝）

聯合招聘考試11.29舉辦

公務員在內地和海外升學或居住的申請人，亦會於同日在7個香港以外城市（北京、上海、倫敦、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼）的其中一個場地應考JRE。

楊何蓓茵呼籲各申請人好好備戰JRE，在應考時得心應手，「我們熱切期待大家加入公務員這個大家庭，共同為市民提供優質、高效的公共服務」。