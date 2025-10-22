立法會「畢業飯」翻生　葉劉表明不出席：忽然話我知，點安排？

【立法會選舉2025】立法會議員原計劃明日（23日）立法會會期完結當天晚上在中環一棟大廈餐廳吃「畢業飯」告別本屆議會，但在棄選潮下因「場地問題」告吹，至昨日又再傳出「畢業飯」起死回生，將在明天中午舉行。



不過，本屆立法會仍有不少議員去留未定，其中盛傳「無得留低」的新民黨主席葉劉淑儀今日表明，最近幾天安排了很多工作，不會出席午宴。



原本議員們計劃在10月23日立法會會期結束當天，共晉晚餐告別本屆議會。（資料圖片）

原定明晚舉行 棄選潮下告吹 昨日又傳「翻生」

自「7字頭」的立法會主席梁君彥、馬逢國同步打響棄選立法會頭炮後，大半個月來已有22名現屆立法會議員宣布不會競逐連任，其中12名年過70的議員裏，只有葉劉淑儀與新民黨常務副主席黎棟國仍未公布去留，其餘全數棄選。《香港01》早前報道，身兼行會召集人葉劉淑儀預料與其餘所有「7字頭」議員一樣，不能再留在立法會。

棄選潮出現後，立法會氣氛凝重。全體議員原定上周五與特首李家超舉行惜別宴，但已取消。議員們原計劃在10月23日立法會會期結束當天共晉晚餐，同樣宣布告吹。及至昨日，多名消息人士透露，明日中午立法會會議結束後，將在立法會宴會廳舉行「Council Lunch（議會午宴）」，自由出席，預料歷時一個多小時。

葉劉：呢幾日安排咗好多工作 唔會出席

不過，恢復「畢業飯」的消息在議員群組公布時，無人回應。有議會中人坦言，近期氣氛「愁雲慘霧」，彷彿度日如年，未知午宴反應會否冷淡。亦有代議士說，有人曲終人散，有人繼續上路，取消「告別議案」，迎來「告別午飯」，也是一個好的結尾。

10月22日，新民黨主席葉劉淑儀在立法會內接受記者提問。（廖雁雄攝）

葉劉淑儀今日出席立法會大會期間，也被記者追問會否出席明天的午宴。她回應稱「我呢幾日安排咗好多工作，所以惜別宴我唔會出席」。她隨即補充，「你忽然間話俾我知，我點安排？」言語間流露出午宴「彈出彈入」的不滿。有記者問及是否覺得午宴安排有問題，葉劉回答：「你要問秘書處。」