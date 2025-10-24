立法會選舉｜梁文廣爭取連任九龍西 稱社區服務並非政黨廝殺
撰文：董素琛
出版：更新：
立法會選舉提名期今（24日）展開，西九新動力的梁文廣報名競逐連任立法會九龍西議席。他認為今次選舉的競爭激烈，視得票超越上次當選為目標。他又提到在社區服務上，從不是政黨互相廝殺，當選人可吸納其他候選人的政綱，為未來服務市民作優化。
政綱方面，他建議當失業率觸及某一水平，就停止某一工種輸入外勞，希望保障本地工人優先就業。
立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析
梁文廣說在社區服務上從來不是政黨互相廝殺，候選人可以透過選舉過程的討論及辯論，可令政綱更盡善盡美。他又說，當選人可吸納其他候選人的政綱，在未來對政府的建議上作補充。
梁文廣提到若當選後，會促請政府改善財政後重推學生津貼，指絕大部份市民都不是億萬富豪，「呢啲錢對佢哋嚟講其實都係一種幫手嚟」。近月失業率上升，他說會保障工人優先就業，為本地失業率高企的工種設立門檻，「如果喺失業率高過某一個百分比嘅時候，我哋就要停止申請，甚至唔再容許呢一個工種輸入外勞」。
立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱。
立法會選舉 ｜葉傲冬空降新界東南 李世榮陪遞表：不要離間我們立法會選舉｜方國珊第6次參選稱為民生發聲 獲陳智思汪明荃提名駐港國家安全公署：絕不允許內外任何勢力干擾破壞立法會選舉秩序立法會選舉｜吳秋北報名選港島東 稱競爭氣氛濃冀「優中選優」立法會選舉 ｜民建聯舉行集氣大會 陳克勤：3區分兩隊可炒熱氣氛立法會選舉｜管浩鳴報名爭連任 稱議會增社福界聲音是好事立法會選舉｜楊永杰報名爭連任九龍中議席 稱民生問題要持續推動