立法會選舉｜01消息：警察協會前主席陳祖光再出山　擬劍指選委界

【立法會選舉2025】立法會選舉提名期下月6日結束，《香港01》獲悉，警察員佐級協會前主席陳祖光計劃出戰選委界立法會議席。2019年陳祖光退休離開警隊後交棒予林志偉，一直擔任協會主席顧問，同年參選區議會，出戰紀律部隊宿舍集中的觀塘「雙順」選區，惟低票落敗。陳祖光目前是四川省政協委員，間中有評論香港時政，今年四月曾撰文指香港公營醫療改革又貴又難。



專欄作家屈穎妍。（吳煒豪攝）

屈穎妍八月倡退休警成立法會「政治新血」

退休警員選立法會，專欄作家屈穎妍今年八月底已在電視節目中提及。當時，她借做了40年警察的警署警長、警察隊員佐級協會主席林志偉退休，引伸出55歲便可退休的紀律部隊，其實至少還可以服務社會十幾年，認為立法會換屆如果能好好利用打過仗的悍將，不失為政黨以外的政治新血新選擇，「今時今日55歲仍壯健，人生經驗也最豐富，從此歸隱實在浪費」，又指可以為死氣沉沉的政圈引入新思維。

陳祖光。（資料圖片）

01消息：警察協會前主席陳祖光再出山 擬劍指選委界

《香港01》獲悉，警察員佐級協會前主席陳祖光計劃出戰選委界立法會議席。2019年陳祖光退休離開警隊後交棒予林志偉，一直擔任協會主席顧問，同年參選區議會，出戰紀律部隊宿舍集中的觀塘「雙順」選區，惟獲949票低票，輸給4,200當選報稱獨立的建制派符碧珍，得票亦低於有3006票的民協梁漢祺。

陳祖光。（資料圖片/鄧詠中攝）

陳祖光現時出任支持警察及家屬的「同仁基金會」主席，鼓勵警察子女到內地就學。2022年，陳祖光以「特邀人士」身分，出任四川省政協委員。當時他受訪稱獲港澳辦邀請出任政協，感謝國家給予他機會在政治崗位上服務，感到光榮。有政界中人評估陳祖光一旦出戰1500名選民組成的選委界，最大的挑戰是要取得第一界別工商、金融界，以及第二界別專業界選委的選票。

陳祖光。（資料圖片/林若勤攝）

出任警察協會主席期間高調表態

陳祖光2012至18年期間出任警察隊員佐級協會主席，在不同議題上高調表態，佔中「七警案」中組織集會撐警，積極支援有關人士上訴。2019年展開退休前休假前，曾寄語警隊管理層要關注前線警員執勤的困難，指警隊士氣在旺角暴動後跌至最低，促更新武力指引，釐清責任。反修例運動發生後，他為警員「混入」示威者行動解釋，形容「如同派臥底入黑社會」。

陳祖光。（資料圖片/曾凱欣攝）

陳祖光四月評論公營醫療改革「又貴又難」

陳祖光間中有評論時政，今年四月曾就「香港公營醫療改革又貴又難」為題撰文，比較香港與內地的醫療質素，舉例有朋友患感冒寧去深圳醫院吊針，花上三、四個小時看完病取藥，加上車費共數百元，天未亮便回家休息，也不去公私營醫院就診。

他時說醫療改革似乎未有解決當中引致成本年年大增的最重要因素，即醫管局的行政費用和醫護人員的薪酬支出，和人口老化的問題，質疑以收支平衡和用者自付為方向，不禁讓人想到政府是向市民提供公營醫療福利，還是在經營一門生意？