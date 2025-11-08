立法會選舉｜上屆「票后」李慧琼：高投票率有利爭取更多支持

【立法會選舉2025】距離立法會選舉投票日不足一個月，全運會亦將與明日開幕。已經報名競逐連任九龍中議席的立法會議員李慧琼今日（8日）舉行競選活動，並趁機宣傳全運會。她表示，地區工作都需要體育精神，大家需堅毅地做好「接力賽」。



李慧琼在上屆立法會地方選區得票95976，是地區之最，被問及今日會否為自己訂下更高目標？她表示，今次九龍中選區有6位候選人，競爭激烈，但如有更多市民投票，就有條件爭取更多支持。



李慧琼團隊今早到土瓜灣宣傳。（馮子健攝）

李慧琼相信啟德舉辦賽事會帶旺經濟

李慧琼在土瓜灣舉行競選活動，同時宣傳全運會。她表示，香港首次作為全運會多個項目主場地，更已經獲得一面金牌，相信運動員會取得更多獎牌。她續稱，運動員要面對受傷的風險，日以繼夜地訓練，最終有沒有獲得獎牌都值得市民支持。

此外，她表示啟德就在九龍中選區，很多賽事、盛事在啟德舉行，自然會帶旺經濟，競選承諾就包括要繼續提升本港競爭力，創造更多優質工作崗位，市民就可以有更好的生活條件。

前香港三項鐵人精英運動員陳樂怡（前排左）現身支持李慧琼（馮子健攝）

以體育精神比喻地區、立法會工作

前香港三項鐵人精英運動員陳樂怡今日亦現身支持李慧琼。李慧琼表示，地區工作、立法會工作等都需要體育精神，團隊要做好「接力賽」，以堅毅的精神讓更多市民加入，或是以投票方式予以支持，要「接力」做好服務。

李慧琼舉行競選活動。（馮子健攝）

李慧琼是上屆直選「票后」，被問及今次有沒有把握，會否訂下更高的目標？她表示，九龍中選舉有六位候選人，當然是希望更多市民投票支持自己，倘若有更多市民投票，自己亦有條件去爭取更多支持。

九龍中選區的候選人還有楊永杰、丘燿誠、楊諾軒、譚莉儀、李超宇。