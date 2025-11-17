立法會選舉｜民主派參選變助選　前區佬林頌鎧、蔡明禧為建制站台

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉12月7日舉行，首次沒有民主派參選，以非建制派自居的新思維，今屆不派人出戰。上屆參選新界東南的民主派西貢區議會前副主席蔡明禧，今屆為工程界候選人、土木工程處前處長卜國明站台，民主派由參選變為助選。



另一名今屆選舉出動助選的是前民主黨屯門區議員林頌鎧，前年區議會選舉支持工聯會候選人馮沛賢，今年立法會選舉「全力支持」實政圓桌莊豪鋒出選新界西北。奇怪在於當區另一名候選人陸頌雄曾發佈與林頌鎧合照，稱獲林頌鎧「全力支持」，最後廣告下架。



林頌鎧向《香港01》解釋是「誤會啫」，未明言「全力支持」的是陸頌雄還是莊豪鋒。他說自己已退休，考慮到「大家愛國愛港，想香港好嘅，咁咪做好佢」，故再「出山」為建制派候選人站台。



11月12日，政府首次牽頭舉辦的39場立法會選舉論壇，下午場是新界西北地方選區論壇。5名候選人周浩鼎、莊豪鋒、梁明堅、甘文鋒、陸頌雄全數出席。（夏家朗攝）

新界西北競爭激烈 第二席花落誰家受關注

新界西北立法會議席競爭激烈，5人爭2席，分別是民建聯周浩鼎、實政圓桌莊豪鋒、報稱獨立的梁明堅、新民黨甘文鋒、工聯會陸頌雄。政府主辦的選舉論壇上，部分人已針鋒相對，可見火花，其中一個原因是各人都在地區服務多年，有地區基礎，認為「有得鬥」。建制最大黨周浩鼎爭取原區連任，被政界中人看高一線，隨著實政圓桌田北辰棄選，該區第二席花落誰家受到關注。

陸頌雄上周在Facebook上載與前民主黨屯門區議員林頌鎧的合照，表示林頌鎧「全力支持」陸頌雄。惟廣告最後下架。（陸頌雄FB）

陸頌雄獲前民主黨林頌鎧「全力支持」 廣告最後下架

陸頌雄今次由選委界轉戰發源地新界西北跑直選，上周在Facebook發佈一則選舉廣告受到關注，就是與前民主黨屯門區議員林頌鎧的合照，相中表示林頌鎧「全力支持」陸頌雄。陸頌雄曾任元朗區議員，若要當選，需一併爭取屯門選民支持，找來服務屯門多年的林頌鎧站台，林頌鎧前年區議會選舉也曾為工聯會馮沛賢助選，為工聯會站台並不陌生，奇怪在於廣告最後下架。

數天後，新界西北另一名候選人、實政圓桌莊豪鋒Facebook上載相片，與林頌鎧兩父子合照企街站。（莊豪鋒FB）

莊豪鋒同獲林頌鎧父子「全力支持」

數天後，新界西北另一名候選人、實政圓桌莊豪鋒Facebook上載相片，與林頌鎧兩父子合照企街站，莊豪鋒稱「佢哋兩父子喺置樂區服務咗街坊幾十年」，今次選舉是獲林頌鎧兩父子「全力支持」、「力撐」。林頌鎧兒子是屯門地區委員會界別區議員林的徽。

被問到為何陸頌雄上載合照，指林頌鎧「全力支持」陸頌雄出選，林頌鎧回覆《香港01》查詢時表示，「無呀、無啦，誤會啫，無乜嘢」。（資料圖片/鄭子峰攝）

支持陸頌雄還是莊豪鋒？林頌鎧未明言：唔好意思揸緊車

被問到為何陸頌雄上載合照，指林頌鎧「全力支持」陸頌雄出選，林頌鎧回覆《香港01》查詢時表示，「無呀、無啦，誤會啫，無乜嘢」。對於今次是支持陸頌雄還是莊豪鋒，林頌鎧說「唔好意思，揸緊車」。

林頌鎧被問到受到甚麼理念打動，才決定再「出山」為候選人拉票，他說「大家愛國愛港，想香港好嘅，咁咪做好佢」。（資料圖片）

退休受打動再「出山」？林頌鎧：愛國愛港，想香港好

已退休的林頌鎧被問到受到甚麼理念打動，才決定再「出山」為候選人拉票，他說退休後不太談這些話題，「大家愛國愛港，想香港好嘅，咁咪做好佢」，沒有受到前民主黨黨友的壓力，「我係退咗休，退咗落嚟就退咗落嚟」，自己是退休人士沒甚麼特別。

上屆參選新界東南的民主派西貢區議會前副主席蔡明禧，今屆為工程界候選人、土木工程處前處長卜國明站台。（蔡明禧FB）

民主派蔡明禧為工程界卜國明站台

上屆參選新界東南的民主派西貢區議會前副主席蔡明禧，今屆為工程界候選人、土木工程處前處長卜國明站台，民主派今屆由參選變助選。

上屆參選新界東南的民主派西貢區議會前副主席蔡明禧，今屆為工程界候選人、土木工程處前處長卜國明站台。（蔡明禧FB）

他在Facebook表示，選舉制度改善後，施政效率明顯提高，非常欣賞卜國明對工程界的熱情、貢獻，榮幸成為團隊的義工。

上屆參選新界東南的民主派西貢區議會前副主席蔡明禧，今屆為工程界候選人、土木工程處前處長卜國明站台。（蔡明禧FB）

霍偉棟為港大工程學院副院長。（羅國輝攝）

除了卜國明，工程界另一名候選人是霍偉棟。