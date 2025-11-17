立法會選舉｜鍾鎮濤孖入境處長郭俊峯作詞 新歌《投一票》籲投票
撰文：潘耀昇
出版：更新：
立法會選舉下月7日投票，入境處處長郭俊峯繼早前與「新香港人」七屆英式桌球世界冠軍奧蘇利雲指片宣傳選舉，今天（17日）再出手呼籲投票，與歌手鍾鎮濤「B哥哥」發揮創意作詞譜曲，創作歌曲《投一票》，入境事務處樂隊演奏，希望打動選民。
鍾鎮濤孖入境處長郭俊峯作詞 新歌《投一票》籲投票
《投一票》歌曲約40秒，由鍾鎮濤主唱、作曲、作詞，亮點之一是作詞人還有郭俊峯。入境處上載MV到社交平台Instagram，開首提到「是那香港精神 令我熱愛這家」，第二句直入重點「立法會選舉 應參與 共投入 你一票」。
之後，隨即進入高潮，副歌「投一票 投一票 記得去投票」、「投一票 投一票 對我哋香港 好重要」。
MV片末，鍾鎮濤讀出官方宣傳選舉口號「投入選舉 共創未來 1207齊投票」，新晉作詞人郭俊峯最後亮相，與鍾鎮濤一同舉起選舉宣傳牌，右下角有一句「特別鳴謝鍾鎮濤先生」。
《投一票》
主唱：鍾鎮濤
作詞：鍾鎮濤 郭俊峯
作曲：鍾鎮濤
編曲：阿飛
是那香港精神
令我熱愛這家
立法會選舉應參與
共投入你一票
投一票 投一票 記得去投票
投一票 投一票 對我哋香港
好重要
