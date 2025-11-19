港深聯合發布全球金融科技中心行動方案　許正宇：結合產業優勢

財經事務及庫務局與深圳市地方金融管理局今日（11月19日）聯合發布《關於攜手打造港深全球金融科技中心的行動方案（2025-2027年）》，提出六大具體合作措施，包括在港設立深圳金融科技子公司、鼓勵深圳企業來港上市融資、推動離岸人民幣債券、培育兩地金融科技人才等，旨在整合兩地金融科技資源，共同推動粵港澳大灣區金融科技發展，進一步鞏固香港國際金融中心地位。



財庫局局長許正宇指特區政府十分重視金融科技發展。（資料圖片）

目標三年內落地20個跨境數據金融應用場景

香港金融科技水平在最近一期《全球金融中心指數》中獲評全球第一。財庫局局長許正宇表示，此方案結合香港金融科技優勢與深圳產業金融強項，涵蓋數字金融、綠色金融、普惠金融及養老金融等多個範疇。財庫局將聯同金融監管機構與深圳方面落實各項措施，促進大灣區金融科技高質量發展。

許正宇表示，「財庫局將聯同金融監管機構，與深圳市地方金融管理局積極落實行動方案的各項措施，共同促進粵港澳大灣區金融科技高質量發展」，目標在2027年前，落地超過20個深港跨境數據驗證平台金融領域應用場景，進一步鞏固香港國際金融中心地位，並助力深圳建設具全球影響力的產業金融中心。

北部都會區被視為香港與整個大灣區融合的新引擎。圖為洪水橋╱厦村新發展區構想圖。

港深合作推具體措施 涵蓋機構孵化與數字金融

《行動方案》提出多項具體措施，包括推動深圳金融機構在港成立金融科技子公司、支持兩地共建金融科技聯合孵化器，並鼓勵深圳科技企業利用香港「生物科技公司上市通道」與「特專科技公司上市通道」等政策來港融資。此外，方案亦支持深圳企業在港發行可持續發展離岸人民幣債券，進一步豐富香港綠色金融產品體系。

在數字金融領域，兩地將推動數字人民幣應用場景創新，並共同參與「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）項目研究與應用。這些措施不僅促進跨境支付效率，亦為金融科技創新提供試驗平台，助力兩地構建更安全、便捷的金融服務網絡。

深圳市區。（視覺中國）

《行動方案》會推動兩地共同培育金融科技人才，並加強與業界的連繫及合作，包括推進「深港澳金融科技師」專才計劃、鼓勵兩地行業協會及金融機構合辦金融科技活動；以及加強兩地大型金融科技活動聯動合作等。‘