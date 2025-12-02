宏福苑火災｜被問為何仍做特首？　李家超：制度不足要改革

宏福苑火災造成嚴重死傷，行政長官李家超今天（2日）出席行會前會見傳媒，公布將成立由法官主持的「獨立委員會」，審視起火、迅速蔓延原因及相關問題，「我要求調查到底，認真改革，化悲憤為改革力量，不論涉及任何人都問責到底，追責到底」，未有提到會否有法定傳召權力和調查權。被問到宏福苑火災後為何仍做特首，李家超表示制度不足要改革。救災的同時，外界關注立法會選舉會否押後，李家超決定12月7日如期舉行。



12月2日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

李家超：向消防致敬及無盡感謝 懷極度悲傷心情

李家超在記者會開場白表示，大埔宏福苑經歷一場慘痛奪命大火，焚燒的不只是樓宇仍刺痛香港人的心，不少人失去親人、朋友，以及一位英勇消防員。消防成功拯救不少居民，生命奇跡是消防生命守護的，首先向消防致敬及無盡感謝，亦感謝各人員各司其職，包括醫護人員拯救傷者、警務人員維持秩序全速行動投入後續搜證調查，以及社會人員及公務員。他指不同人都展現出香港同是一家，火災已經有151人喪生，79人受傷包括40人留院。

警方正在跟進餘下30個失聯個案，懷極度悲傷心情，政府建築物下半旗，不少人簽悼念冊、到大埔獻花，政府全力支援受影響人員，包括啟動庇護中心，陸續安排2500人到過渡性房屋、酒店暫住，仍有約20人在庇護中心。他指，已經安排一戶一社工，及有公務員支援。他與多名司局長到過渡性房屋探訪，災民對支援感到滿意，有人收到詐騙短訊，他譴責卑鄙的行為。

調查所有關聯人追責到底

此外，他指本星期開始派發5萬元的津貼，對死者家庭提供20萬，以及2萬補貼給外傭等。大火無情人間有愛，香港不同機構伸出援手，政府成立大埔宏福苑援助基金，投入3億啟動，收到不同捐款，包括內地同胞，已經有16億元，政府會確保全數用好在協助居民走出困境。

對於早前成立的3個工作組，馬不停蹄追究責任為死者討回公道，警方已經拘捕13人涉誤殺，廉政公署拘捕12人，證實裝修工程涉舞弊，用不合規圍網與合規圍網魚目混珠，希望警方及廉政公署聯合調查早日完成，盡快控訴到法庭，調查所有關聯人，將追責到底讓真相水落石出，讓逝者安息及生者安心。

李家超：宏福苑火災成立獨立委員會 不論任何人問責到底

他表示多個環節失誤問題，要系統性改革，包括第一樓宇維修工程施工安全、日常維護，第二有否相連利益、合謀串聯，第三用料清單是否全面，檢測是否有效，第四角色的承擔，包括政府及專業人員，第五招標問題，第六大廈消防系統運作的監督，第七大火的相關責任，第八法律懲罰的足夠性。他指調查進行時，會同時成立法官組成的獨立委員會，要研究詳細工作範圍，政府提供所需資料，以提供更多支持，向他提出建議及報告。

12月7日立法會選舉如期投票

至於救援工作不會停頓，不會放棄任何一個家庭，會協助家庭重建家園，必須放眼長遠穩步推進社會正常運作，原訂12.7日的立法會選舉如期舉行。他指，思考下一步援助災民及防範同類事情，想起改革夥伴，就是立法會議員，大家感受到共同傷痛，會盡職審查撥款及制定有關法例，選出立法會是重建路上的一步，必需前行才可化悲憤為力量。

他指選舉要按法律要求進行，如期完成對社會穩定維護的有力支撐，很多工作要立法會審議及制定法律才可落實，是對香港未來最負責任的態度。他指議員的悲痛進入議會是深刻的使命啟示，政府會立即投入工作，會攜手修例撥款做好制度改革。他指挑戰阻礙不了前路只會更團結，要悲痛中凝聚力量，寫下不朽的香江名句。

李家超：夏寶龍肯定政府救災工作 會全力支持

被問到夏寶龍到深圳聽救援進度匯報，傳遞什麼信息。李家超表示，國家主席習近平極度重視事件，亦全力支持救護，夏寶龍派出農融救災，很感謝，感受到他對災情的關心，感謝提出各種醫療、無人機等物資支援。他表示，有和夏寶龍溝通過，對方肯定政府救災工作，會全力支持。

被問到選舉如期舉行，會否擔心支援災民和選舉工作人手難以兼顧？選舉方面，李家超稱已經講解如期進行選舉的重要性，他會全心全力推動改革，要盡快選出有能力立法會議員。他又強調支援工作不停頓。屆時支援力量還包括在憲制上有權力的立法會議員。不會讓任何救援工作停頓。

被問宏福苑火災後為何仍做特首？李家超：制度不足要改革

有記者問李家超能否確認有一名學生、一名義工等因煽動罪名被捕；又問及香港已經由亂到治、由治及興，卻發生導致151人喪生的火災，問特首李家超為何仍留任特首？

李家超指，執法機構發現犯罪行為時，不管性質如何都必須依法處理，無論背景如何，他強調，「我不會容忍任何利用悲劇犯罪」。李家超多次嚴肅指出，「現在是團結一心幫助受災民眾的時候，任何人要以災亂港，我都會確保正義得到伸張。」他表示，「這是一場悲劇，這是一場大火，我們需要改革」，已經確定不同環節都有短板，港府面對需要改革、認真行事，確保所有漏洞都被堵塞，從而向有關人士問責，「會改革整個大廈維修機制，確保同類型事件不會再發生」。

李家超續指，「我們會盡我們所能救災，所有城市都會發生火災，政府和社區將盡最大努力阻止」。如今要做制度改革，確保既定利益不會成為因素導致悲劇發生。他指後續調查會涵蓋有問題的每一個範疇。

如期選舉漠視死者家屬感受？ 李家超：改革夥伴是議員

被問到宏福苑不合標準的棚網樣本很難獲取，樓宇工程要改進，政府作為把關人如何確保不草率，調查委員會何時有第一階段結果？李家超指調查顯示有天地不容的行為，有人涉誤殺及貪污，已經有巡查及取樣。

他說，無良的人就是社會見到的罪犯，全世界每個城市都有邪惡的人犯法，每個城市都有犯罪的人要打擊。檢測監督方面有疏漏，要強化，調查要問責到底追究責任改革制度。犯法的人手法不時改變，執法部門鬥爭克服，大家應該支持他們勇於面對挑戰。對於將成立的委員會調查報告會全面公開。

被問到選舉日期為何不彈性處理，會否令人覺得漠視死者家屬感受？他指改革夥伴是立法會議員，會積極推動制度優化，要盡快選出有能力有抱負有擔當的議員，要盡早履職，審核撥款及改革建議等都需要立法會議員工作。他再強調支援、救援、改革工作不會停，盡快完成選舉幫助災民的地方只會更集中更到位。

大埔宏福苑火災，部分棚網樣本確認不達阻燃要求。（潘耀昇攝）

李家超表示，兩項棚網調查表明有人試圖混淆真假棚網，欺騙執法機構，他們非常狡猾，感謝執法機構盡力克服挑戰。他敦促警方盡快進行聯合調查，展開司法程序，將負責人告上法庭。李家超直言必須推動改革。

推翻棚網阻燃達標說法 政界促成立獨立調查委員會

大埔宏福苑火災，政府昨天（1日）推翻三日前稱棚網樣本達到阻燃要求的說法，指最新抽取四幢大廈20個樣本，發現有7個樣本不合格。保安局局長鄧炳強表示樣本「係好難攞到」，違法的人混入合格的棚網魚目混珠「如果『草率』嘅話只攞到合格標本。」早前質疑棚網檢測結果的議員田北辰希望政府再次汲取教訓，若當天非全面檢測，何必徒增矛盾。

行會召集人葉劉淑儀、前局長張炳良等政界中人，建議政府研究設立法定獨立調查委員會，還遇難者公道。張炳良認為，透過第三方、有公信力或司法經驗人士召開公開研訊，有助維護政府公信力及權威，成立獨立調查委員會是合適做法，但非唯一選項，而使用什麼方式調查無既定準則，例如英國倫敦格蘭菲塔大樓火災（Grenfell Tower fire）後成立有傳召權的調查委員會，2003年沙士後，港府成立國際專家小組調查亦透徹找出問題。

立法會選舉12月7日舉行，宣傳海報遍布各區。（廖雁雄攝）

消息：立法會選舉料大機會如期舉行 本周中休戰完畢

大埔宏福苑大火造成多人死傷，政府正評估是否如期舉行12月7日的立法會選舉。《香港01》早前綜合多名消息人士指，立法會選舉預料大機會如期舉行，本周中後期「休戰」完畢恢復競選工程。有建制中人認為即使押後選舉，火災悲痛仍在，擔心屆時更可能引發其他社會問題，倒不如快手完成選舉。全國人大前常委譚耀宗認為縱使推遲選舉一個月，社會整體悲痛氣氛無太大分別，認為沒有必要推遲選舉。