京東跨境網購電器「三宗罪」　邵家輝批法例過時「有灰色漏洞」

批發零售界立法會議員邵家輝今日（22日）在社交平台發文，指跨境網購不合規電器進口香港的情況日益嚴重，部分商品未符本地電器安全標準、稅收規則及環保法規，對消費者構成潛在風險，並衝擊本地合規商戶的經營環境。近日更有跨境電商平台以「公屋特惠」作招徠，向市民推銷電器，聲稱可更換插頭、上門安裝，邵家輝對產品和服務人員的資格抱有懷疑。《香港01》發現，該平台是內地「京東」網購平台推出的「幸福家計劃」。



邵家輝指已關注相關問題一年之久，昨日（21日）去信環境及生態局局長謝展寰，要求政府說明，是否已核查相關跨境電商平台所售電器及其電工人員是否符合各類法規，並檢視香港《電氣產品（安全）規例》）、能源效益標籤制度及廢電器管制計劃等相關法例對跨境電商的適用性。



邵家輝今日（22日）在社交平台發文指急切去信政府，要求正視跨境網購不合規電器進口問題。（夏家朗攝）

京東推「公屋特惠」計劃 產品和安裝服務疑不合規

邵家輝指，近日有跨境電商平台以「公屋特惠」作招徠，向香港消費者推銷電器，更聲稱可提供更換英標插頭、蘇底、拉電線制位、更換/加裝原有電箱保險制等服務。他對有關產品和電工人員是否合規合格表示懷疑。

《香港01》翻查資料發現，邵家輝所指的跨境電商正是「京東」，本月20日，京東香港推出社區支持項目「幸福家計劃」，專為公屋家庭提供家電及家居組合優惠，以「千幾蚊包哂全屋家電」等套餐降低置家成本。計劃設有公屋專屬立減優惠，並透過邀請新用戶的活動，提供租金減免、全屋家電等獎勵，稱期望能減輕公屋家庭的置家負擔。

邵家輝表示，香港作為自由港，一向歡迎合法合規的商品良性競爭，電器業界亦在開放環境中為消費者提供多元選擇。然而，近年透過跨境網購平台輸入香港的電器數量激增，存在一些法例和實際操作間的「灰色漏洞」。

跨境網購電器「三宗罪」

邵家輝接受《香港01》查詢，指購買香港電器首先需以「用者自付」原則繳稅，但跨境電器無需繳稅，「對（本地）做生意的人不公平」；其次要貼有能源標籤；最後，電器須經過機電署的電器安全測試，才可在市面上售賣。

「所有跨境網購的產品都沒有剛才三樣東西，那等於香港沒有法例可以規管」。他強調，這些不合規產品不僅可能因安全標準不足而危及使用者，引發消防風險，還會衍生日後社會處理相關廢舊電器所須承擔的額外公共成本，同時對合規經營的本地供應商造成不公平競爭。

因此，邵家輝昨日（21日）已去信環境及生態局局長謝展寰，要求當局說明，是否已對相關跨境平台銷售的電器及其提供的安裝服務進行全面核查，包括：產品是否具備有效的「符合安全規格證明書」、正確標示能源效益標籤及已依法繳付循環再造徵費；安裝人員是否持有本地有效電工牌照；及現行《電氣產品（安全）規例》、能源效益標籤制度及廢電器管制計劃等相關法例，是否明確適用於跨境電商平台銷售的電器產品。

邵家輝：法例已過時 倡加強口岸監察堵塞漏洞

邵家輝強調相關法例需要更新，「法例是很多年之前寫出來的，現在已經過時了，當時沒人猜到會有跨境網購」。至於能否實行陸港兩地電器標準互認，他認為是一個方法，「但香港一定要有一個標準」，例如要繳稅。

另外，他指跨境食品也有類似的問題，「完全沒有營養標籤，有的人花生過敏，吃了可能會死，所以要寫清楚」。他指旅遊帶一兩件回來沒有法例監管，但若合法大規模跨境銷售，就等於無視香港的食品安全法例。

邵家輝促請當局加強口岸監察，嚴厲打擊銷售及供應不符法規電器的行為，以阻截源頭。並建議如有必要，政府應修改法例，清晰界定條文中模糊之處，阻截不合規電器流入香港市場，保障市民。他指已經跟進該問題一年之久，正與政府研究如何修例確保法例可以執行。