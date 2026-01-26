夏寶龍促完善行政主導　林建岳：各界責無旁貸　立法會要擔當作為

中央港澳辦主任夏寶龍今日（1月26日）在全國港澳研究會專題研討會上致辭，指出香港必須堅持和完善行政主導，促進良政善治。全國政協常委林建岳認為，夏寶龍的致辭闡明了行政主導的法律基礎和優越性，更指出了港澳各界鞏固完善行政主導的責任，為香港在新形勢下全面貫徹落實行政主導提供了重要指引。



1月26日，港澳辦主任夏寶龍在北京出席研討會發言，行政長官李家超與中聯辦主任周霽等人在香港觀看直播。

夏寶龍表明行政主導為基本法重要原則 根源於憲法

林建岳指出，對於香港的治理問題，中央多次強調要堅持和完善行政主導，國家主席習近平對港澳的重要講話，更將「堅持和完善行政主導」放在重要位置。夏寶龍在致辭中亦明確指出，行政主導作為基本法設計特別行政區政治體制的重要原則，根源於中華人民共和國憲法，是全面準確貫徹「一國兩制」方針的制度保障。這表明行政主導不但具有深厚的政治法律基礎和現實基礎，而且對於維護特區憲制秩序、實現特區高效治理具有重要意義。全面貫徹落實行政主導，是維護香港繁榮穩定的必由之路。

1月26日，中央港澳辦主任夏寶龍在全國港澳研究會專題研討會上致辭，指出香港必須堅持和完善行政主導。

林建岳：當行政主導被阻礙 香港發展也停滯不前

夏寶龍指出，行政主導在「一國兩制」實踐中總體運行是順暢有效的，特別是對推動香港由亂到治走向由治及興發揮了重要作用，展現出強大的制度韌性。林建岳認為，回歸以來的歷史已經充分表明，當香港的行政主導得以彰顯，政府的施政效能亦會隨之提高，為香港發展提供保障。相反，當行政主導被阻礙，政府施政不暢，香港的發展也將停滯不前，這表明行政主導對香港發展的重要支持。堅定和完善行政主導，將為香港發展注入更大的動能，提供更大的保障。

林建岳：立法會肩負重任重托 須勤勉參政議政

林建岳指出，堅持完善行政主導，特區政府是第一責任人，但各界同樣責無旁貸。當前香港的穩定局面來之不易，夏寶龍的講話，提示港澳各界必須自覺把行政主導維護好，落實好，全力支持和配合特區政府依法施政。新一屆立法會更是肩負重任重托，除了要支持配合，監督促進特區政府更好施政之外，更要勇於擔當作為，熱心服務市民，勤勉參政議政，樹立良好形象等方面展現出新風尚新形象，不負中央和香港市民的重托。