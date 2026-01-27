曾國衞辭職前列腺癌指數超標機率逾5成！預防6食物1種減風險63%

曾國衞｜前列腺癌｜政制及內地事務局局長曾國衞今日（27日）早上宣佈，因健康理由辭去職務。曾國衞解釋，自己的前列腺癌指數一直上升，PSA值（前列腺特異抗原）長期超過11（正常值為4以下），雖然期間有做刺穿手術，但情況並沒改善，經與家人及醫生商量後，決定放下工作。

前列腺癌比想像中普遍，每4位男性中就有1位前列腺出現異常，平時可從飲食入手及早預防，多吃以下6種食物，最高可降低63%患癌風險。



前列腺癌｜曾國衞因PSA值超11 辭去職務

現年62歲的曾國衞畢業於中大新聞系，1987加入入境處任職助理入境事務主任，2016年出任入境事務處處長，2020年4月升任政制及內地事務局局長，其去年負責的立法會選舉獲港澳辦撰文盛讚。曾國衞表示，自2020年獲中央任命後，多年來一直盡心盡力工作，但在高強度的工作中，身體漸漸出現狀況，亦感謝社會各界的支持和配合，承諾：「日後如果有機會，我仍然希望在不同的崗位或範疇為社會作出貢獻」。

前列腺癌｜什麼是PSA值？

PSA（Prostate-Specific Antigen，前列腺特異抗原）是一種由男性前列腺上皮細胞分泌的蛋白質，主要透過抽血檢查來監測。一般男性的血液中出現PSA屬正常情況，前列腺肥大、前列腺炎、尿道感染等症狀都會導致指數升高。一旦指數高於10納克/毫升（正常值為4以下），意味著患前列腺癌的幾率高達50%。根據香港癌症網上資源中心的資料顯示，前列腺癌會有以下症狀：

1. 小便頻繁，尤其在晚間

2. 小便困難、帶血

3. 小便時感覺刺痛

4. 盆骨或脊骨會痛

5. 腳腫



前列腺癌飲食｜本港男性第3號殺手！5種食物助防癌1類減50%風險

前列腺癌｜6食物降低風險

前列腺癌已躍升至本港男性10大癌症的第3位，高齡、高脂飲食、缺乏運動及家族病史（如父兄患病）均為主要誘因，風險可增加一倍。最好的預防方法是進行低脂飲食，多吃水果、蔬菜等對前列腺癌有益的食物。

1. 羽衣甘藍

每100克羽衣甘藍富含313微克的維他命K，發表於《美國臨床營養學雜誌》的一項研究表明，攝取較多維他命K2的男性，患晚期前列腺癌的風險降低約63%。

羽衣甘藍富含維他命K，攝取較多維他命K2的男性，患晚期前列腺癌的風險降低約63%（SC Studio@pexels）

建議：煮熟後再食，但有甲狀腺疾病、腎臟病以及低血壓患者不宜過量。



羽衣甘藍5食譜｜強骨助防癌羽衣甘藍3大類 食前多1步防傷甲狀腺

2. 吞拿魚

吞拿魚富含奧米加3，具有強大的抗炎作用，能防止前列腺癌細胞生長及擴散。

吞拿魚富含奧米加3，具有強大的抗炎作用，能防止前列腺癌細胞生長及擴散。（bigtorica@pixabay）

建議：吞拿魚含汞量相對較高，每周食用不超過兩次。



吞拿魚營養｜藍鰭吞拿重金屬每周宜吃多少？不同部位脂肪營養有別

3. 南瓜籽

每100克的南瓜籽就有9.4毫克鋅，有助緩解因前列腺肥大引起的排尿障礙。吃南瓜時連皮帶籽一起食用，可攝取到較多的鋅。

每100克的南瓜籽就有9.4毫克鋅，有助緩解因前列腺肥大引起的排尿障礙。（CHUTTERSNAP@unsplash）

建議：每天約一小把（約15至30克）的原味南瓜籽即可。



4. 綠茶

綠茶富含兒茶素，能誘導癌細胞「自殺」。發表在《BMC Nutrition》的研究表示，在60至70歲或以上的年長男性中，飲用綠茶的人其PSA值升高的機率顯著降低。

綠茶富含兒茶素，能誘導癌細胞「自殺」。（Na visky@unsplash）

建議：每日飲用3至5小杯（每杯約240毫升）的綠茶。



綠茶營養｜研究：長者每日3杯綠茶防失智！4類人慎飲免腸胃不適

5. 番茄

番茄含番茄紅素，可以減慢前列腺癌細胞的生長速度。英國《British Journal of Nutrition》雜誌上的科研報告顯示，連續兩周每天吃400克熟番茄，可增加血液和精液中的茄紅素含量。

番茄含番茄紅素，可以減慢前列腺癌細胞的生長速度。（Pixabay@pexels）

建議：茄紅素是脂溶性營養素，最好和橄欖油或肉類一起煮，吸收率比生吃要多4倍。



6. 石榴

前列腺癌的生長高度依賴雄激素（如睪固酮），石榴富含多酚、安石榴苷能抑制「雄激素」的活性。美國《Clinical Cancer Research》研究發現，只要每日飲一杯石榴汁，可減慢PSA倍增時間。

前列腺癌的生長高度依賴雄激素（如睪固酮），石榴富含多酚、安石榴苷能抑制「雄激素」的活性。（Couleur@pixabay.）

建議：每日飲一杯石榴汁（約240毫升）或吃1個中等大小的石榴。

