47人案．上訴｜黃碧雲等12人及涉劉偉聰的上訴　將於今早裁決

12名在民主派47人顛履案有罪並被判囚4年5月至7年9月的被告，去年就其定罪及判刑提出上訴，連同脫罪的劉偉聰，因律政司上訴要求推翻原審的無罪裁決，這13名被告在2025年7月經上訴聆訊後，上訴庭今早(23日)10時在西九龍法院裁決。



13名涉上訴聆訊的被告

其中12名被告是自行提出上訴，當中11人，包括：鄒家成、吳政亨、何桂藍、林卓廷、余慧明、黃碧雲、楊雪盈、何啟明、鄭達鴻、陳志全、梁國雄，經審訊被裁定罪成，判刑由6年半至7年9個月不等；另外女被告黃子悅，認罪判囚4年5個月，她只就判刑上訴。她因涉理大暴動案，兩案合共判囚7年半，她認為刑期過重，故要求減刑。

律政司就大律師劉偉聰經審訊後脫罪而提出上訴。

上訴聆訊於去年7月進行，主審法官包括：潘兆初、彭偉昌及彭寶琴（現已退休）審理。

12上訴人的主要上訴理據

控方就劉偉聰上訴的主要理據

案件背景

民主派不同派別準備參與同年的立法會選舉的人士，於2020年初籌劃辦初選，希望能在當屆選舉中獲取「35+」過半數議席。然而協辦初選期間，有人提出若當選的話，將要無差別否決預算案，以癱瘓政府，有部份人士更草擬並簽署一份名為《墨落無悔》聲明，承諾當選後會依從協定。47名有份參與該次初選的人士，於2021年3月被控《港區國安法》的串謀顛覆國家政權罪，當中31人認罪，14人經審訊被裁定罪成，只有李予信及劉偉聰罪名不成立。45名被判囚的被告中，至今已有17人刑滿出獄。

17名已刑滿出獄的被告

12名上訴人的主要理據及控方回覆

12名上訴人在上訴時提出多項法律爭議，包括無差別否決預算案是否非法行為、被告是否有顛覆意圖、顛覆罪中所指的「非法手段」是否應解讀為只涉及武力或威脅使用武力，和「非法手段」是否只局限於刑事罪行。

上訴方認為無差別否決預算案並非不法行為

上訴方指《基本法》設有制衡機制，應對行政和立法機關爭持不下的局面。相關條文列明若立法會兩度否決預算案，特首需辭職，觸發該機制不可能構成顛覆，因此無差別否決預算案並非不法行為。他們認為，議員如何行使其權力、其背後的理據，不應由法庭定奪，並認為控方需證明被告有「旨在顛覆國家政權」的特定意圖，惟案中被告沒有顛覆的意圖。此外，顛覆罪中的「非法手段」，應解讀為只涉及武力或威脅使用武力，並應局限於刑事罪行。

控方認為這構成濫用權力

律政司回應指，議員有責任審議預算案，若他們憑藉賦予他們的否決權，無差別地否決預算案，並以此迫使政府同意他們的政治主張，等同違反《基本法》第73條，構成濫用權力。若議員因有該否決權而為所欲為，實屬荒謬。律政司又指，「非法手段」不應解讀為只涉及武力或威脅使用武力，或只限於刑事罪行。

黃碧雲及林卓廷無提倡無差別否決預算案

此外，各被告亦提出其個別理據，如同屬民主黨的黃碧雲和林卓廷均指，兩人沒有簽署《墨落無悔》聲明，也沒有提倡無差別否決預算案，指原審法官引述時任民主黨主席胡志偉在選舉論壇的發言，並引用共謀者原則指控林和黃，但兩人指胡的發言僅代表出席該論壇的參選人，並不代表他倆。

鄒家成余慧明指自辯時法官干預太多

鄒家成和余慧明則指，原審法官在兩人自辯時，過分干預。其中鄒家成指原審法官提問佔了總提問的45%，令他得不到公平審訊；余慧明則指，原審官多次打斷其律師的提問，令她在某些情況下無法說出其辯解。至於發起「三投三不投」運動的吳政享指，他和戴耀廷只是討論初選和取大多數議席，沒有討論無差別否決預算案。

刑期上的上訴理據

在判刑方面，被判囚7年的何桂藍，並無就判刑提出上訴，但其餘11人，均有就定罪提出上訴，並認為量刑明顯過重，及未有給予足夠的刑期扣減。

3人爭議他們非積極參與者

其中梁國雄、黃碧雲和林卓廷均指，不同意原審法官裁定他們屬《國安法》第22條刑罰三級制中的第二級別「積極參加者」，認為刑期應下調。

兩人另涉他案認為部份刑期可同期執行

此外，鄒家成與黃子悅因其他暴動案，分別被判囚5年1個月15天，以及3年1個月，初選案的法官則判他們監禁7年9個月和4年5個月，而且頒令本案和暴動案刑期分期執行，即兩人的總刑期分別為12年10個月15天，和7年6個月。他們上訴時指，兩案的刑期應可部份同期執行。

律政司則指，本案謀劃涉及癱瘓政府，可帶來毀滅性的後果，其嚴重性前所未見，認為判刑非明顯過重。

控方針對劉偉聰的上訴理據

控方認為有其他證據支持劉參與謀劃

就劉偉聰的無罪裁決上訴方面，律政司指原審法官就劉是否簽署《墨落無悔》，考慮給予不恰當的比重，強調案中有其他證據支持劉參與謀劃，要求推翻無罪裁決，案件發還原審法官重新考慮。本身是大律師的劉偉聰陳詞指，涉案時沒有提倡無差別否決預算案和五大訴求，認為原審法官已恰當考慮，上訴庭不應輕易干預原審的裁定。

案件編號：CACC253、263、268/2024

