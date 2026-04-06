羅淑佩復活節烏蛟騰行山去鹿頸　汗流8公里途經抗日碑致敬

不時行山的文化體育及旅遊局局長羅淑佩，相隔兩個月再次郊遊。作為政府「發展旅遊熱點工作組」副組長、近年力推綠色旅遊的她今天（6日）做「Yama Girl」（山系女生）由烏蛟騰行山去鹿頸，途經烏蛟騰抗日英烈紀念碑致敬，約8公里路程雖然汗流浹背，但不下雨已令她感恩，期間亦與朋友大快朵頤吃青菜、蒸魚、粉麵慰勞自己。



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4月6日，羅淑佩復活節假期再去行山，由烏蛟騰走到鹿頸。（羅淑佩FB）

羅淑佩繼馬年新春行「金督馳馬徑」後，復活節假期第四天再去行山。今次由烏蛟騰行到鹿頸，大概8公里。

4月6日，羅淑佩復活節假期再去行山，由烏蛟騰走到鹿頸。（羅淑佩FB）

4月6日，羅淑佩復活節假期再去行山，由烏蛟騰走到鹿頸。（羅淑佩FB）

4月6日，羅淑佩復活節假期再去行山，由烏蛟騰走到鹿頸。（羅淑佩FB）

她手執行山杖、戴上帽子，在起步時經過烏蛟騰抗日英烈紀念碑，她說作了簡單致敬。為緬懷和紀念犧牲的革命先烈，香港分別於1951年、1989年修建了烏蛟騰、斬竹灣抗日英烈紀念碑，被國務院列入第二批、第三批國家級抗戰紀念設施、遺址名錄。

4月6日，羅淑佩復活節假期再去行山，由烏蛟騰走到鹿頸。（羅淑佩FB）

假期連日來不時下雨，羅淑佩慶幸今天大半天走來密雲不雨，甚至有少許陽光，坦言感恩。

羅淑佩與朋友吃菜心、蒸魚、粉麵。（羅淑佩FB）

期間，羅淑佩亦與朋友大快朵頤吃菜心、蒸魚、粉麵等慰勞自己。

2月21日初五，羅淑佩趁馬年行「金督馳馬徑」。（羅淑佩FB）

羅淑佩行「金督馳馬徑」期間，見到有行山人士用掉下來的吊鐘花砌心。（羅淑佩FB）

2月21日初五，羅淑佩趁馬年行「金督馳馬徑」。（羅淑佩FB）

羅淑佩今年二月馬年大年初五早上延續去年新春行山的習慣，與好友們去行「金督馳馬徑」，這條山徑有百年歷史，以第十七任港督金文泰命名，連接香港島黃泥涌峽大潭水塘道至鰂魚涌柏架山道，以前是騎馬郊遊的地方，現在則是港島熱門行山路線。

「金督馳馬徑」治途有山溪。（羅淑佩FB）

她分享上到「紅香爐峰」，可能由於時間不算太早，又或者許多行山友出遊未返，人不多，可以慢慢欣賞維港風景，形容真是世界級！

行「金督馳馬徑」沿途可眺望維多利亞港景色。（羅淑佩FB）

最終，全程行了約2.5小時，她感謝朋友包容她缺乏操練，以輕輕鬆鬆方式行山，期待下次再行山。

行「金督馳馬徑」沿途可眺望維多利亞港景色。（羅淑佩FB）

羅淑佩去年行大帽山、麥理浩徑、石壁水塘

熱衷行山的羅淑佩，曾分享行20公里麥理浩徑郊遊，又試過一大清早起身出發由石壁水塘行山五小時到大澳，推介大家沿路觀賞分流正灘和古蹟分流炮台。

5月25日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩行大帽山，體驗「發展旅遊熱點工作組」的重點項目。（羅淑佩FB）

政府去年推薦「四山旅遊」，其中一座山就是大帽山。羅淑佩當時身體力行在大帽山行5個小時，坦言回程時一段山路要「邊行邊唞」才能應付。