73歲盧偉國再婚娶90後粵劇花旦　外父是評馬人余伯樂｜政壇諸事町

經民聯主席、工程界立法會前議員盧偉國今年十月再婚，與年輕逾四十年的90後粵劇演員余仲欣拉埋天窗。兩人的淵源是原來是同演粵劇，互生情愫，更曾飾演夫妻演出《爛賭二贖老婆》，正所謂戲假情真，5個月後將成為盧偉國的老婆。盧偉國的外父是著名評馬人余伯樂，讓掌上明珠從小學馬術盛裝舞步和馬術障礙賽等。



盧偉國。（盧翊銘攝）

余仲欣。（城市大學）

婚訊傳出源於經民聯昨日（26日）召開黨團會議，盧偉國與未婚妻余仲欣現身，黨友介紹余仲欣背景。她自小受父親的影響師承黃綺雯學習粵曲，在加拿大讀書時隨紅船班名師黃滔學古腔粵曲，曾舉行《余仲欣粵曲才藝薈萃》音樂會。她曾分享自己6歲時參與2002年的新光戲院開幕30週年演出，相信今年30歲。余仲欣在加拿大麥吉爾大學畢業後，獲全額獎學金攻讀香港城市大學獸醫學學士，

余仲欣。（城市大學）

盧偉國與未婚妻余仲欣曾演出粵劇。

余仲欣年紀輕輕已有一定造詣，曾兼任香港演藝學院粵曲導師，亦為八和資助新秀及藝發局資助新秀的個人唱科導師，備鋼琴及二胡演奏級。傳統粵劇表演通常使用多種樂器，余仲欣簡化只用兩種樂器演奏，令人耳目一新，更贏得大灣區共同家園青年公益基金會頒發的「創明天獎學金」。盧偉國與余仲欣可謂知音人，熱愛音樂，去年議員任期結束前，更在立法會表演吹色士風。

盧偉國與未婚妻余仲欣曾演出粵劇。

盧偉國。（廖雁雄攝）

盧偉國的原配黃少珍2021年8月離世，在結婚44周年的紀念日，盧偉國曾以黃少珍的名義，在她畢業的中大新亞書院英文系，和執教的沙田循道衛理中學設立獎學金。盧說妻子生前深信「施比受更有福」，希望她的遺愛可以惠及後進。