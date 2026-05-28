公務員加薪｜周綺萍：宏福苑有公務員表現不可接受　料未必跟指標

【公務員／公務員加薪／公務員加薪2026／公務員薪酬】薪酬趨勢淨指標出爐，高、中、低層分別為4.12%、2.64%及1.17%。毅知顧問公司董事總經理周綺萍指，整體加幅與市場相若，惟高層加幅受部份行業拉高。至於最終加幅，她指宏福苑事件中，部份公務員的表現放於私人市場當中已屬「不可接受」，反映政府在制度、工作文化上出現問題，為市民所注視，相信政府為平衡社會觀感需作考慮。



至於政府10月起推出「公務員評核優化計劃」第一期，引入俗稱「拉Curve」的常態分佈方式評核公務員工作，她指私人市場已沿用多年，認為是宏福苑事件後政府作為回應的一個好開始。



《2025施政報告》提出要加強公務員評核機制。（梁鵬威攝）

資深人力顧問、毅知顧問公司董事總經理周綺萍。（資料圖片）

薪酬趨勢調查淨指標今日（28日）出爐，高級公務員是4.12％，中級和低級分別是2.64％和1.17％。毅知顧問公司董事總經理周綺萍指，去年私人市場普遍薪酬加幅為2.5%至3.5%，認為淨指標整體2.6%的加幅乎合大市。但她提到，去年地產、金融業等表現好，該些企業傾向獎勵高層，因而拖高高層的淨指標，與整體市場相比，有一定程度偏高。

至於最終調整幅度，她認為有複雜性，估計最終未必會「跟足」淨指標調整。她解釋，宏福苑火災聽證會反映政府在制度、權責上，公務員在工作態度、承擔上，都出現問題，牽涉的部門亦多，「個別員工咁嘅工作態度喺私人市場裏面都唔能夠接受」，將會為市民所注視，相信政府為平衡社會觀感需作考慮。

影響約17萬名公務員的年度薪酬趨勢調查結果出爐。（資料圖片／陳葦慈攝）

另外，政府今年10月起會推行「公務員評核制度優化計劃」，要求各級評核人員以「常態分佈」（「拉curve」）如實評核下屬工作，當中最少5%人不獲「跳Point」。周綺萍指，新制對於已到達增薪點頂點的員工來說沒有任何作用，加上每個增薪點都只得一點多個百分點，影響較小，形容做法「溫和」，但對於政府立意改善表現管理來說，是一個好的開始。

對於有議員表示，紀律部隊工作是團體性質，不適宜使用新制，周綺萍稱，「拉curve」是科學化的管理方法，「你相唔相信一個咁大嘅團隊，舊年只係得幾十人無得行Grade Point？」她強調5%至10%員工是「no-performer（無表現者）」的數字是經過科學計算。