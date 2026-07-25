白石角站｜對岸覓地建私樓　終與港鐵「計掂數」？

【01政策分析】東鐵線白石角車站由2021年《施政報告》提出，到近日終於敲定在科學園與教大運動中心現址之間，重置教大運動中心到大埔汀角路洞梓，以及向港鐵公司批出白石角和馬鞍山用地的物業發展權，以為項目工程提供財務支持。被問到延宕數年是否因為「傾唔掂數」，發展局局長甯漢豪表示，「如果說『傾唔掂數』，是過份簡單了，對港鐵也不公道，好像他們只看金錢」。她解釋，項目涉及在現有東鐵線上增建車站，只可在收車後進行工程，而且港鐵要協助重置教大運動中心，物色合適土地以提供物業發展權等。



現有鐵路加強車站 白石角非獨有

在現有鐵路上加建車站，技術難度及開支成本不會簡單，但白石角站也不算罕有例子。東涌線的欣澳和東涌站之間加建小蠔灣站，涉及在運作中的車廠進行上蓋發展，項目前期費用高達360億元。不過，為了發展926萬平方呎樓面面積的私人住宅及商場，港鐵於2022年仍要補地價86億元，換言之佔地30公頃的小蠔灣車廠地皮價值446億，足以應付興建車站、改建車廠、加建車廠上蓋平台等的開支。

至於屯馬線天水圍及兆康站之間的洪水橋站，是港鐵首個於營運中鐵路高架橋上加建的車站，正研究引入巨型車站模組建造法。車站按2018年價格計算的建造成本約41億元，2024年更新估算為66億元。政府向港鐵公司批出洪水橋／厦村新發展區第28A及28B區的物業發展權，加起來8.2公頃的用地價值98.5億元，在補地價中扣除。

白石角站及周邊屋苑、中大設施。（香港01）

「鐵路加物業」發展模式一直以來都是新項目的融資方法，然而白石角站因為技術問題，不會發展上蓋物業，佔地6公頃的教大運動中心即使用來發展，地價亦難以足夠支付建站開支。但除此之外，吐露港兩旁要麼已經私人屋苑林立（例如億京的海日灣、新鴻基的雲匯、Silicon Hill及University Hill等），要麼屬於中大的校園範圍（例如綜合生物醫學大樓）或預留作未用發展之用。相信這是為什麼白石角車站花了五年才能公布具體方案，並且要在三公里外、城門河對岸的大水坑站西南面，向港鐵提供用地的物業發展權。

公營房屋「消失」 離不開財政考慮

「政府亦會善用車站用地與毗鄰土地的發展潛力，提供更多房屋及區內居民需要的泊車位、商舖和公共設施」，2021年《施政報告》如此表示。政府原本打算在白石角站附近提供1萬個單位，涵蓋公營及私營房屋。不同的立法會議員亦曾建議，公私營房屋的比例可以不是七三比，而是五比五，甚至多於一半是私樓。惟到了2024年12月，當局已經改為「傾向以發展私營房屋為主」，明顯跟財政考慮有關。時任議員田北辰曾經表態支持白石角站興建私樓，以補貼車站成本；陳克勤亦指出港鐵不能做虧本生意， 認為興建私樓較發展公屋更容易符合預算。局長甯漢豪說，由於未來十年的公營房屋供應足夠，「不用拘泥於每個大型發展必定要有公營房屋」。

發展局公布東鐵綫白石角車站方案，車站位置將由原址教大運動場南遷至中大羅桂祥綜合生物醫學大樓旁邊，將更接近科學園。（區議會文件）

教大運動中心6公頃，加上大水坑站附近的3公頃，9公頃土地比起洪水橋站的還要大，悉數用來興建私人住宅，即使教大運動中心原址受限於白石角區的發展密度，要支付項目開支相信是足夠的。被問到項目會否超支時，局長甯漢豪亦提到在敲定地價之後，政府不用再提供財務支持。

白石角站發展方案中，政府批出大水坑地皮予港鐵發展私人住宅項目。（區議會文件）

項目採用「先建站、後建樓」模式，白石角車站預計在2028年下半年動工，不遲於2033年落成，而物業發展要視乎兩幅用地的釋出時間。教大運動中心2028年下半年開始重置，大水坑站西南面的用地要待沙田污水廠搬遷工程2029年完成後才可使用，兩者最快要到2031年起才能夠開始建樓工程，坊間或認為港鐵公司的現金流存在隱憂。

港鐵七項目同步進行 收入足夠支持長遠發展？

誠然，港鐵不計北環綫二期和南港島綫西段，目前正在進行的七個鐵路項目已經涉及1400億元。但單是今年，其已先後首度發行澳元企業綠色債券，涉及20億澳元（近110億港元），首次發行公募港元債券，涉資188億港元，以及首次發行歐元公募綠色債券，規模高達30億歐元（近270億港元），現金流相信不成問題。反而是車站建成、物業落成之後，收入是否足夠支持港鐵公司長遠發展，可能更值得留意。

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