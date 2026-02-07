468工時｜僱傭新門檻　半職更吸引抑或會被減工時？

【01政策分析】農曆新年將至。年底至年初向來都是餐飲、酒店業的旺季，對「炒散」的需求大，編更要較密。以往在《僱傭條例》的「418」規定下，不少僱主只會安排兼職員工每星期工作17小時，以避免符合「連續性合約」的定義。但今年1月18日起「418」改為「468」，亦即一個月工作68小時或連續每星期工作17小時，員工即享有法定福利。資方估計開支將會增加，加重經營壓力，同時勞方擔心會被減至工作67小時，最終得不償失。



「連續性合約」新規定於2026年1月18日起適用。(資料圖片)

告別三十年「418」 商界憂有人「食兩家茶禮」

1968年制定的《僱傭條例》以連續受僱至少四星期、每星期至少工作三天、每天至少六小時定義「連續性合約」。政府其後於1990年修訂為「418」，但若然僱主有意規避福利開支，可以安排僱員逢第四星期只工作17小時，那樣即使其在過去每星期工作45小時甚或50小時，仍不屬於「連續性合約」。僱員因而失去的法定福利，在假期方面包括休息日、有薪法定假日、有薪年假、有薪病假、有薪產假或侍產假，至於離職補償就是遣散費或長期服務金。

為保障僱員權益，立法會和勞顧會曾經多次討論修改門檻，惟結論往往是議題複雜、要從長計議云云，「418」一行三十多年。及至2021年，《施政報告附篇》終於提及檢討「連續性合約」的規定，並於2024年2月獲得勞顧會同意，引入四星期總工時滿68小時的計算方法。政府翌年向立法會提交草案，估算約1.14萬人受惠新例，企業每年的潛在額外開支約為1.5億，「影響有限」。

俗稱「468」的新勞工法例2025年12月28日生效，由於有三個星期過渡期，新規定2026年1月18日起適用。

在法案委員會，代表商界的議員指出經濟環境不好，擔心僱主要承擔的成本愈來愈大。自由黨主席邵家輝尤其與勞福局副局長何啟明爭論，在新制度之下會否有人寧願兼任兩份工作，同時享有兩份僱員福利，而非選擇一份全職工作。惟副局長和勞工處助理處長同樣強調，法定福利還要符合其他條件，包括有薪年假通常是任職第二年才享有，遣散費至少要工作兩年，長期服務金要工作滿五年，至於產假、侍產假或疾病津貼更要視乎實際情況。

數據揭兼職真相 料數萬人重投職場

事實上，由勞工處委託、統計處2021年發表的《第72號報告書》顯示，全港293萬名非政府機構僱員中，20萬人不是連續四星期工作至少18小時，但當中絕大部分人（98%）都沒有兼職其他工作。這是因為他們多數人是學生，或者要照顧家庭，甚或是半退休，沒有辦法一星期工作三四十個小時。這些非「418」員工與其說是兼職，更準確而言是半職，他們需要預留時間用於工作以外的事情。

勞福局局長孫玉菡表示，468」旨在堵塞舊有「418」漏洞，改變工時計算方法。（資料圖片 / 夏家朗攝）

若然更多半職僱員在「468」之下可以被定義為「連續性合約」，從而享有法定假期等福利，勞工處估計這反而可能吸引更多人投入勞動市場。尤其是餐飲服務等行業「連續性合約」僱員比例較高，若然更多學生、家庭照顧者等因為福利保障而樂意應徵、「報更」，對於行業穩定人手、應付旺季需求也可能有好處。勞工處在在法案委員會上甚至推算，六、七萬人可能考慮重新出來工作，裨益整體勞動市場。

提防變相減工時 平台散工仍欠保障

相比於懷疑僱員會一兼多職、賺取多份福利，更多議員擔心僱主會減少工時，寧願以四星期總計67小時的準則多請幾名兼職員工，避免提供法定福利。當然，僱主也需要人手及編更穩定，未必希望如此複雜操作，但副局長何啟明也同意每一項需要劃線的政策都可能存在所謂的漏洞，有個案剛好在劃線之下以致不達標。

這是為什麼工聯會、民建聯、香港天主教勞工事務委員會等一直有意見認為可以按比例計算法定福利，例如後者主張以四星期工作34小時、51小時及68小時分成三級，提供五成、七成半及十足權益。惟局方認為一條界線更為清晰、易明，而且工時很少的僱員未必適宜享有福利，因此維持了「468」這個被部分議員形容為「保守」的方案。

至於連僱員也不屬於的，例如是數碼平台工作者，政府更是未有具體政策。

