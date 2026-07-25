白石角站｜海灣成地海變河　社區生活或不同

【01政策分析】白石角在以前的地理形狀的確是「角」，直至1980年代興建吐露港公路，公路以西填平為大埔39區，以及2000年前後再次填海，公路以東新增70公頃土地以發展科學園及私人住宅，白石角就成為了今天我們所知的面貌，呈東南及西北走向，海濱長廊與吐露港公路大致平衡。



鐵白石角站最終選址位於教大運動場與中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓中間，將興建行人天橋橫跨吐露港公路，方便乘客往返科學園與嘉熙等私樓區，亦將興建行人隧道，接駁到正正在白石角站旁邊的新屋苑。（葉志明攝）

服務科學園 建站規劃一波三折

由東南面起，白石角發展區主要是科學園第一至三期，私人屋苑在西北端位置。按照規劃，中密度的住宅用地提供3800個單位，容納大約1萬名居民，加上科學園的2.5萬個就業機會，就是白石角的主要居住及工作人口。後來隨着房屋需求熾熱，部分康樂、休憩用地以至是創科用地被改劃成住宅用地。最終，白石角現時居民人口2.4萬人，科學園工作人口為2萬。

交通一直是白石角最為人關注的問題。在2012至13年間的公眾諮詢，坊間曾建議在東鐵沿線增設白石角站或科學園站，惟當局認為已有巴士272A號線循環行走大學站至白石角，271B亦途經白石角，方便市民往返大埔及尖沙咀，加上小巴27A號線來往白石角及沙田站，因此「並沒有足夠的運輸需求量支持，該等建議的財務表現和經濟效益均屬欠佳」，《鐵路發展策略2014》排除了白石角站。

車位供不應求公共設施欠奉 社區生活兩頭唔到岸

按照白石角的定位，理論上較多人自駕，但車位長期供不應求，當局的政策亦不鼓勵市民轉用私家車出行。即使運輸署積極增設路旁泊車位，科城路短期租約停車場亦引入多層自動泊車系統以增加泊車位，但屋苑仍不時要幾戶爭一個車位。

白石角住宅項目容納大約1萬名居民，加上科學園的2.5萬個就業機會，就是該區主要居住及工作人口。（資料圖片）

此外，白石角位於大埔區，但大埔的社區及康樂活動設施主要集中在大埔市中心，包括八個社區會堂或社區中心、圖書館、體育中心、游泳池等，這些設施對於白石角居民而言都不算方便前往。香港的規劃標準是每5萬至6.5萬人一個體育中心，每20萬人一間分區圖書館，白石角難以專設公共圖書館、體育館或街市等設施。除了屋苑基座商場，商店和餐廳的選擇也是不多。居民若要買新鮮餸菜、購物、借書等，只得乘車前往大埔或沙田，而這又回到了交通規劃的問題。在談到白石角車站的規劃時，發展局局長甯漢豪亦明言，希望藉着推展白石角綜合發展項目，盡量增加有利民生的社區配套。

不能忘記的是，2021年《施政報告》提出興建白石角站的同時，也宣布了重啟馬料水填海計劃，擬於中文大學以東新增60公頃土地。加上沙田污水處理廠遷入岩洞騰出現址，總共88公頃用地主要用作擴建科學園及發展創科。東鐵線大學站的負荷將會愈來愈大，相信這既是拍板加建白石角車站的原因，也解釋了為什麼給予港鐵發展私人住宅的用地，選擇了在對岸的大水坑站附近。

馬鞍山撥地融資 馬料水填海跟隨上馬？

政府撥出的土地位於沙田第73區的馬鞍山南，為政府、機構或社區（GIC）用地，以前曾經用作海關汽車扣留中心，目前用來支援沙田污水處理廠搬遷工程，一部分是大水坑單車公園。地理位置而言，其位處城門河口，經過居屋錦泰苑可到達大水坑站，未來居民亦可以經雙子橋步行至對岸的創科園區。用地目前雖然被大老山公路貫穿，但荃灣愉景新城的例子說明，以基座商場橫跨公路，並在其上興建住宅，在技術上是可行方案。只是大水坑單車公園或要步大圍單車公園後塵，面臨搬遷甚或關閉。沙田及大圍向來是市民的踏單車好去處，坊間已有聲音爭取在原址收地前重置單車公園，避免出現空窗期，甚至增加設施以推廣沙田海水上活動。

2021年《施政報告》提出興建白石角站的同時，也宣布了重啟馬料水填海計劃，擬於中文大學以東新增60公頃土地。（資料圖片）

值得留意的是，政府撥出的馬鞍山南以及田污水處理廠現址目前是城門河口的兩岸，但如果馬料水填海計劃落實，中大與大水坑之間的沙田海將大幅收窄，城門河口也會自然地延伸至錦泰苑對出的海濱長廊。所以沙田及馬鞍山不但會因為白石角站附近建屋而帶來新增人口及交通壓力，社區環境未來亦可能因為填海而有所改寫。如果居民有各種意見、不同聲音，不會令人感到意外。

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