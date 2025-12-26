中九龍繞道｜如何走線、收費多少　無論如何也會交通擠塞？

【01政策分析．運輸基建】中九龍繞道（油麻地段）12月21日通車後，運輸及物流局局長陳美寶表示加士居道天橋、龍翔道等幹道的交通明顯改善。適逢部分學校假期，上學日子的交通情况仍待觀察。但首兩天車流逾十萬架次，已相當於接近預期每日11萬架次的一半。



更重要的是，油麻地段只是中九龍繞道的一部份，另外還有九龍灣段，或稱為「T2主幹路及茶果嶺隧道」。3.4公里長的雙程雙線主幹路，其中3.1公里為隧道，西面連接中九龍繞道（油麻地段）的高架及地面道路，在接近啟德橋道、兒童醫院前下進隧道，東面直抵藍田交匯處並接駁將藍隧道。預期通車後，從啟德交匯處到藍田交匯處的繁忙時段行車時間，將由15分鐘大幅減至3分鐘。

中九龍繞道油麻地段12月21日通車，在東行啟德出口有3個，分別往啟德和九龍灣、觀塘商貿區及郵輪碼頭，駕駛者到出口前應選定行哪一條行車線。(鄭子峰攝)

同步通車落空：九龍灣段滯後的接駁隱憂

跟中九龍幹線的興建理據相同，T2主幹路及茶果嶺隧道可以明顯紓緩附近一帶的交通負荷。其中將軍澳隧道及觀塘繞道（近常怡道）的行車量將由原本超出容量三成下降至與容車量一比一的比率，相當於擠塞情況可以接受，而近海濱道的觀塘繞道亦由超出容量一成下降至比率低於一。

2018年向立法會申請撥款時，運輸及房屋局預期九龍灣段工程與油麻地段同步於2025年完成，並且提到如果前者遲於後者啟用，來自中九龍繞道的東行車輛將不能接駁T2主幹路，而須取道啟福道上觀塘繞道，與來自啟德隧道與啟祥道的車流匯聚，可能導致九龍灣交通嚴重擠塞。

中九龍繞道東行方向啟德出口有四條行車線，左一為往啟德及九龍灣（3C出口），左二為經觀塘繞道往觀塘商貿區（3B出口），右邊兩條線往啟德郵輪碼頭（3A出口)，到此只能向前行。

如今油麻地段已於12月21日通車，惟九龍灣段預期要到2026年年中才能竣工，當局於是改劃啟福道，限制來自啟德隧道及啟祥道的車輛必須取道常怡道和宏照道，亦即是經過MegaBox才能上觀塘繞道。先不說駕駛者未熟習路線改劃，慣性於啟福道直上觀塘繞道，最終交通擠塞的問題會否只是轉移至MegaBox附近出現，現在也成關注。

歸根結柢，中九龍繞道的原意離不開兩個。一是與將藍隧道組成六號幹線，令駕駛者可以快速往返西九龍、東九龍和將軍澳。比起經加士居道天橋（五號幹線）、窩打老道以至是龍翔道（七號幹線）等，待明年中九龍灣段通車後，往來將軍澳及油麻地的行車時間將由65分鐘大幅減至12分，六號幹線近乎全程隧道、零燈位、車速上限80公里的優勢相當明顯。加上油麻地出口可以左轉入西隧往港島以及右轉經三號幹線去機場，對於將軍澳居民而言，六號幹線相當於便利了前往香港大部份地方。

收費與分流博弈：8元過路費可令擠塞受控？

至於紓緩交通擠塞的目標，按照當局的推算模型，加士居道、亞皆老街、窩打老道、太子道西、界限街及龍翔道的行車量將明顯減少，其中四條路線的比率會由超過一下降至低於一，預計繁忙時段可分流整體近四分一的交通，但這是假設不收費的情況。

中九龍繞道明年年中全線開通後將改為收費，使用量難免直接受到影響。當局原本計劃收費10元，預計加士居道天橋及窩打老道的比率分別為1.24及1.09，中九龍繞道可分流整體交通近五分一。經多名立法會議員促請後，當局將收費下調至8元，令加士居道天橋的比率稍減少至1.22，但仍然屬於擠塞較為嚴重。

比較10元、8元和不收費三個模型，只得不收費可以令加士居道天橋的車量比率下降至1.2以下，擠塞情況回到「仍受控」水平。不過運輸及物流局解釋，中九龍繞道的隧道基本營運費用每年2.8億元，收費8元才能取回2.2億、相當於78%的成本。而且不收費的話繞道車量比率達到97%，隨着交通增長，日後將會出現交通擠塞。

基建效能的極限：引導需求與規劃治本

如果推算準確，這相當於擠塞無論怎樣也會出現，分別只在於是加士居道天橋較為嚴重地擠塞，抑或中九龍繞道受控地擠塞。更何況六號幹線的優勢如上述明顯，坊間已有聲音關注會否反過來引導需求，即吸引更多市民選擇駕車以往返將軍澳及西九龍等地區，削弱六號幹線對交通擠塞的紓緩能力。

中九龍幹線隧道走線與原有的加士居道天橋地基重疊（林世雄網誌）

從這角度看，更根本的策略相信是加強公共交通，鼓勵市民減少駕駛，以及改善發展分佈，引導人流和車流到其他地區。惟後者涉及城市整體規劃，已非《運輸策略藍圖》所能解決。

