五四青年節︱自詡推動青年參與奏效　林鄭：須從小增強愛國意識

特首林鄭月娥在社交專頁發文，指任內一直鼓勵青年積極參與社會事務，所以上任之初即恆常化「青年委員自薦計劃」，招募了數百位18至35歲有志服務社會的青年加入各政府諮詢委員會，青年委員比例已從2017年底的7.8%，上升至去年年底的15.4%，達到預設目標。

正值「五四」青年節，林鄭指，五四運動孕育青年要有愛國、進步、民主及科學精神，認為青年須從小養成良好價值觀。對於港青而言，增強愛國意識、認識國家發展必須從成長初階就做好。她引用國家主席習近平曾作過比喻，指「人生的扣子從一開始就要扣好」。



林鄭：任內諮詢架構青年委員數目倍增

林鄭稱，原計劃在禮賓府與各諮詢委員會的青年委員見面交流，但鑒於疫情推遲了，希望自己卸任前可以如願以償。她又列舉任內工作，指本屆政府在課堂上推行國民教育、將中國歷史列為初中獨立必修科、並革新通識科為「公民與社會發展科」，著重培養學生正面價值觀和國民身份認同，亦在校外安排學生到內地參與專題實習計劃。

楊潤雄引習近平：青年興則國家興

教育局局長楊潤雄則出席了《中國通史》教材發布活動，他指「五四」青年節記載了百多年前，中國青年反對列強對國家無理欺壓、凝聚民族心、愛國情的重要歷史。如今，國際形勢複雜多變，希望新一代青少年不斷反思。

楊引述習近平曾經指出：「青年興則國家興，青年強則國家強；青年一代有理想、有本領、有擔當，國家就有前途，民族就有希望。」他希望港青學習愛國精神，承擔起愛國愛港，建設國家和香港的使命和責任。