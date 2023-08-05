新民黨12周年黨慶李家超道賀 黨主席葉劉淑儀促讓青年看到希望
撰文：馮子健
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新民黨今日（5日）於會展舉辦12周年黨慶，黨主席、行政會議召集人葉劉淑儀致辭時表示，世界處於百年未見大變局，全球管治發生變化影響香港小局，香港官員勵精圖治，與內地通關，令香港活起來；政府積極增加土地房屋供應、推出青年發展藍圖、創新科技發展藍圖，讓青年看到希望。
▼8月5日 新民黨12周年黨慶▼
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特首李家超、政務司司長陳國基及財政司司長陳茂波等司局長道賀，多名政商界人士出席，包括民建聯主席李慧琼等。
葉劉稱新民黨支持維護國安 改革地區治理
葉劉淑儀表示，新民黨對維護國安、改革地區都不遺餘力，稱黨內6位立法會議員盡責履職監察政府工作為市民發聲。她稱作為立法會人事編制小組委員會主席，在本年2至6月已經召開13次會議，審議18項議程，通過開設10常額首長級職位及18個編外職位。
容海恩冀年輕人參與區選
新民黨副主席、立法會議員容海恩指，黨內很多朋友默默耕耘，本次完善地區治理，望新民黨友好同心協力，助年輕人、愛國者參與區議會選舉；又指新民黨支持政府依法施政，可讓香港繼續成為有活力、有生命的地區。
儀式尚有切餅和祝酒儀式，新民黨立法會議員何敬康獻唱《無限之城》。
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