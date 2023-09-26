秀茂坪雙屍｜李家超表示難過　 警方會調查及提交死因報告

秀茂坪邨早前揭發雙屍命案，一對有智力障礙五旬兄弟陳屍家中，死因有待確定。特首李家超今日（26日）在行政會議前再次回應事件，表示醫管局公佈了所了解的情況，死者的母親入院後，他們有4個月時間自己生活，證明具備自理能力。李稱，實際死因如何視乎驗屍報告，相信警方會調查及提交報告予死因庭，再決定會否召開死因研訊。



李家超昨日（25日）結束杭州出席亞運開幕4天行程返抵本港後，也被傳媒問及此案，他當時指政府會致力為照顧者提供支援，也希望社福機構和地區關愛隊可發揮作用。



李家超在9月26日行政會議前記者會，指警方會調查秀茂坪雙屍案。（梁鵬威攝）

隱蔽個案需要援助 關愛隊、區議會可發揮力量

而在今日行政會議前，李家超再被問及對事件的回應，他表示難過，指照顧者需要支援，任何涉及隱蔽個案需要提供援助，政府有重要責任，社福機構也可以加大力度幫助需要求助的人。他指地區對一些隱蔽家庭的了解多一點，關愛隊可以發揮力量，區議會都可發揮應有力量。

他又表示，民政事務專員統籌地區事務，對建立守望相助社區非常重要，希望大家共同努力，建立關愛共融的社會。

有指該兩兄弟疑因母親入院缺乏照顧而餓死。但醫院管理局早前則指他們不是被照顧者，而是準備擔當照顧者，待母親出院後在家照顧她。死者母親入住九龍醫院期間，兩名死者曾經兩度自行探病，提出要求接病人出院，但由於病人身體狀況並不適合，醫護人員拒絕要求，醫護人員並指他們生前有能力自行外出及購買食物。